Getty Images
Traduzido por
'Todo mundo tem uma opinião!' - Kylian Mbappe rebate críticos que afirmam que ele é 'apenas um artilheiro' após temporada sem títulos no Real Madrid
Mbappé responde aos críticos sobre a falta de títulos
Mbappe respondeu diretamente às sugestões de que é um jogador que apenas faz gols, em vez de levar seu time a grandes conquistas. O jogador de 27 anos terminou a última temporada como artilheiro da Liga, da Champions League e da Copa do Mundo de 2026. No entanto, encerrou a campanha sem levantar um único troféu.
O contraste entre seu impressionante rendimento individual e a falta de títulos coletivos alimentou as alegações de detratores de que seus gols não fazem seus companheiros de equipe jogarem melhor.
- (C)Getty Images
Aceitando toda opinião no futebol
Em entrevista à publicação espanhola AS, o capitão da seleção francesa descartou a narrativa negativa em torno de seu jogo como um todo. Ele explicou que aceitar diferentes pontos de vista é simplesmente parte do futebol profissional maduro.
"Aqueles que dizem que eu só faço gols? Essa é a opinião deles", disse Mbappe ao ser questionado sobre as críticas persistentes. "Ao longo dos anos, graças à experiência, aprendi que, no futebol, todo mundo tem uma opinião e você tem que aceitar isso. Às vezes, compartilham do seu ponto de vista, às vezes não."
O atacante estrela enfatizou que o sucesso em campo não pode ficar restrito a um único estilo de jogo, ao dizer: "Não existe apenas uma forma de vencer no futebol, existem milhões, e é por isso que estou sempre pronto para ouvir."
Aprendendo com debates estruturados sobre futebol
Mbappe foi cuidadoso ao distinguir entre uma análise ponderada e comentaristas que apenas querem provocar, deixando claro que filtra argumentos de má-fé.
"Há pessoas que só procuram provocar ou causar dano", acrescentou. "Quanto àqueles que querem falar de futebol, com uma abordagem estruturada e visão de jogo, estou sempre aberto aos comentários deles, qualquer que seja a perspectiva. Você também pode aprender com eles."
- Getty Images
O foco muda para a campanha atual
Apesar do debate em torno da falta de títulos na última temporada, Mbappe teve um início impressionante na nova campanha nacional na Espanha. O prolífico atacante já marcou sete gols em seis partidas de La Liga nesta temporada, enquanto busca transformar seu domínio individual em troféus coletivos para o Real Madrid.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.