Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
MbappeGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

'Todo mundo tem uma opinião!' - Kylian Mbappe rebate críticos que afirmam que ele é 'apenas um artilheiro' após temporada sem títulos no Real Madrid

K. Mbappe
Real Madrid
La Liga

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappe, rebateu as alegações de que é apenas um artilheiro que não consegue levar sua equipe a conquistas coletivas. Falando após uma campanha em que foi o maior goleador e que terminou sem títulos, o capitão da França insistiu que continua aberto a críticas construtivas, apesar do barulho.

  • Mbappé responde aos críticos sobre a falta de títulos

    Mbappe respondeu diretamente às sugestões de que é um jogador que apenas faz gols, em vez de levar seu time a grandes conquistas. O jogador de 27 anos terminou a última temporada como artilheiro da Liga, da Champions League e da Copa do Mundo de 2026. No entanto, encerrou a campanha sem levantar um único troféu.

    O contraste entre seu impressionante rendimento individual e a falta de títulos coletivos alimentou as alegações de detratores de que seus gols não fazem seus companheiros de equipe jogarem melhor.

    • Publicidade
  • mbappe(C)Getty Images

    Aceitando toda opinião no futebol

    Em entrevista à publicação espanhola AS, o capitão da seleção francesa descartou a narrativa negativa em torno de seu jogo como um todo. Ele explicou que aceitar diferentes pontos de vista é simplesmente parte do futebol profissional maduro.

    "Aqueles que dizem que eu só faço gols? Essa é a opinião deles", disse Mbappe ao ser questionado sobre as críticas persistentes. "Ao longo dos anos, graças à experiência, aprendi que, no futebol, todo mundo tem uma opinião e você tem que aceitar isso. Às vezes, compartilham do seu ponto de vista, às vezes não."

    O atacante estrela enfatizou que o sucesso em campo não pode ficar restrito a um único estilo de jogo, ao dizer: "Não existe apenas uma forma de vencer no futebol, existem milhões, e é por isso que estou sempre pronto para ouvir."

  • Aprendendo com debates estruturados sobre futebol

    Mbappe foi cuidadoso ao distinguir entre uma análise ponderada e comentaristas que apenas querem provocar, deixando claro que filtra argumentos de má-fé.

    "Há pessoas que só procuram provocar ou causar dano", acrescentou. "Quanto àqueles que querem falar de futebol, com uma abordagem estruturada e visão de jogo, estou sempre aberto aos comentários deles, qualquer que seja a perspectiva. Você também pode aprender com eles."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • MbappeGetty Images

    O foco muda para a campanha atual

    Apesar do debate em torno da falta de títulos na última temporada, Mbappe teve um início impressionante na nova campanha nacional na Espanha. O prolífico atacante já marcou sete gols em seis partidas de La Liga nesta temporada, enquanto busca transformar seu domínio individual em troféus coletivos para o Real Madrid.

La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA