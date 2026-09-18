'Todo mundo tem uma opinião!' - Kylian Mbappe rebate críticos que afirmam que ele é 'apenas um artilheiro' após temporada sem títulos no Real Madrid

Em entrevista à publicação espanhola AS, o capitão da seleção francesa descartou a narrativa negativa em torno de seu jogo como um todo. Ele explicou que aceitar diferentes pontos de vista é simplesmente parte do futebol profissional maduro.

"Aqueles que dizem que eu só faço gols? Essa é a opinião deles", disse Mbappe ao ser questionado sobre as críticas persistentes. "Ao longo dos anos, graças à experiência, aprendi que, no futebol, todo mundo tem uma opinião e você tem que aceitar isso. Às vezes, compartilham do seu ponto de vista, às vezes não."

O atacante estrela enfatizou que o sucesso em campo não pode ficar restrito a um único estilo de jogo, ao dizer: "Não existe apenas uma forma de vencer no futebol, existem milhões, e é por isso que estou sempre pronto para ouvir."