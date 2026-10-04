Getty Images Sport
Traduzido por
"Todo mundo sabia": ex-técnico do Leeds, Jesse Marsch, exige rebaixamento do Manchester City na Premier League
Marsch pede punição severa
Após sua passagem pelo Leeds United, Marsch expressou opiniões fortes sobre a recente decisão financeira contra o Manchester City. Em entrevista ao the Guardian, Marsch abordou a decisão da comissão independente de considerar o clube culpado por 115 violações financeiras.
O técnico do Canadá não poupou palavras sobre quais deveriam ser as consequências para os atuais campeões. "Acho que o Man City deveria ser punido severamente. Acho que deveria ter que cair, e, aliás, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia", afirmou Marsch durante a entrevista.
- Getty Images Sport
Questionando os negócios de transferências do verão
Marsch relembrou o verão de 2022, sua única janela de transferências completa no comando do Leeds. Naquele ano, o clube vendeu Kalvin Phillips ao Manchester City por £ 45 milhões. Marsch considerou altamente suspeito que ambos os clubes alegassem estar tendo lucro naquele período.
"Naquele verão, nós e o Manchester City fomos os únicos times que disseram que ganhamos dinheiro. No nosso caso, nós realmente ganhamos dinheiro, porque vendemos Raphinha, vendemos Kalvin Phillips. Sobrou muito do que compramos", explicou Marsch, destacando a dura realidade financeira de seu ex-time.
Incredulidade com a taxa de transferência de Haaland
Refletindo mais sobre aquela janela, Marsch destacou o forte contraste entre o Leeds e o Manchester City. Ele observou que o Leeds tinha donos sem bolsos fundos e que precisavam economizar. Quando o City anunciou que havia contratado Erling Haaland por apenas £ 52 milhões, Marsch ficou atônito.
"Enquanto, quando o Manchester City diz isso, eu fiquei literalmente tipo: 'Vocês estão brincando comigo? Isso é algum tipo de piada?' Quando disseram que tinham conseguido Erling Haaland por £ 52 milhões, foi como: 'Sim, OK, claro!' Então, eu sabia que havia inconsistências nisso, mas o que você pode fazer? Você simplesmente levanta os braços e diz: 'isso é futebol'", admitiu.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City apresentou oficialmente um recurso contra o veredito que o considerou culpado de inflar receitas por meio de contratos fraudulentos. À medida que o processo jurídico independente se desenrolar nos próximos meses, o mundo do futebol acompanhará de perto. Se o recurso fracassar, o Manchester City poderá enfrentar severas sanções esportivas, incluindo perda de pontos ou até mesmo o rebaixamento imediato que Marsch exigiu publicamente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.