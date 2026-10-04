Após sua passagem pelo Leeds United, Marsch expressou opiniões fortes sobre a recente decisão financeira contra o Manchester City. Em entrevista ao the Guardian, Marsch abordou a decisão da comissão independente de considerar o clube culpado por 115 violações financeiras.

O técnico do Canadá não poupou palavras sobre quais deveriam ser as consequências para os atuais campeões. "Acho que o Man City deveria ser punido severamente. Acho que deveria ter que cair, e, aliás, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia", afirmou Marsch durante a entrevista.