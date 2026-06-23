Álvarez, que há semanas vem sendo associado a uma saída de Madri e, acima de tudo, a uma transferência para o Barça, anunciou sem rodeios sua saída após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, na noite de segunda-feira. “O melhor para todos é uma transferência”, disse o jogador de 26 anos em entrevista à ESPN. “Quero realizar meus sonhos.”

O Atlético, porém, vê a situação de maneira bem diferente. “Ou eles pagam a cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, ou não haverá transferência”, afirmou com veemência uma fonte próxima ao Atlético, dirigindo-se ao Barça, que, como se sabe, passa por dificuldades financeiras. Além disso, o clube pretende recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte da FIFA para apresentar uma queixa contra o campeão espanhol, uma vez que este está negociando com um jogador que ainda tem contrato com o Atlético até 2030.

“Todo mundo sabe que (o Barça, nota do editor) é um clube desonesto”, continuou a fonte do Atlético. “Mas eles se depararam com um clube que não vai deixar isso passar em branco.”