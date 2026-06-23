O Atlético de Madrid reagiu com palavras contundentes dirigidas ao FC Barcelona ao anúncio da transferência de seu craque, o atacante Julián Álvarez. “Já vimos no passado como o Barcelona age”, afirmou uma fonte anônima próxima ao Atlético, citada pelo jornal espanhol *As*: “Não há quantia em dinheiro que permita ao Barça contratar Julián Álvarez. Ele não vai se transferir para o Barcelona.”
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"Todo mundo sabe que é um clube desonesto": Julian Álvarez solta a bomba sobre a transferência - O drama em torno da transferência entre o Atlético de Madrid e o Barcelona chega ao auge
Álvarez, que há semanas vem sendo associado a uma saída de Madri e, acima de tudo, a uma transferência para o Barça, anunciou sem rodeios sua saída após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo, na noite de segunda-feira. “O melhor para todos é uma transferência”, disse o jogador de 26 anos em entrevista à ESPN. “Quero realizar meus sonhos.”
O Atlético, porém, vê a situação de maneira bem diferente. “Ou eles pagam a cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros, ou não haverá transferência”, afirmou com veemência uma fonte próxima ao Atlético, dirigindo-se ao Barça, que, como se sabe, passa por dificuldades financeiras. Além disso, o clube pretende recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte da FIFA para apresentar uma queixa contra o campeão espanhol, já que este está negociando com um jogador que ainda tem contrato com o Atlético até 2030.
“Todo mundo sabe que (o Barça, nota do editor) é um clube desonesto”, acrescentou a fonte do Atlético. “Mas eles se depararam com um clube que não vai deixar isso passar em branco.”
Além do Barça, parece que o PSG, o Real Madrid e outros clubes também estão de olho em Julián Álvarez
A elite europeia por excelência estaria de olho em Álvarez: o PSG, vencedor da Liga dos Campeões, o Arsenal, campeão da Inglaterra, e, é claro, os rivais espanhóis do Atlético, o FC Barcelona e o Real Madrid.
O Real Madrid, por exemplo, ofereceu 150 milhões de euros pelo campeão mundial de 2022, oferta que os Rojiblancos rejeitaram categoricamente.
Há algumas semanas, o Atlético já havia zombado do Barça nas redes sociais, acusando o campeão espanhol de notícias falsas e vazamentos intencionais.
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Álvarez comunica aos dirigentes do Atlético seu desejo de ser transferido
“Sei que este não é o momento certo para falar”, disse Alvarez após a partida da Copa do Mundo em Dallas, “mas também não quero mais me esconder. Quero ser uma pessoa honesta e conversei com as pessoas do Atlético com quem precisava conversar.” E foi a elas que ele comunicou seu desejo de se transferir.
Alvarez não revelou para onde gostaria de ir, mas, segundo a ESPN, ele estaria de olho principalmente no Barcelona, que busca um substituto para Robert Lewandowski, que está de saída.
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Julian Alvarez, até agora, apenas reserva na Copa do Mundo
A carreira de Álvarez decolou em 2022, na Copa do Mundo no Catar, onde o então jogador de 22 anos, ao lado de Lionel Messi, teve grande participação na conquista do título pela Argentina. Passando pelo River Plate e pelo Manchester City, ele chegou ao Atlético por 75 milhões de euros no verão de 2024, onde assinou contrato até 2030.
Em 106 partidas sob o comando de seu compatriota Diego Simeone, Alvarez marcou 49 gols e deu 17 assistências, mas não conquistou nenhum título.
Na Copa do Mundo em andamento nos EUA, Canadá e México, Álvarez ainda não tem se destacado. Enquanto Messi marcou todos os cinco gols nas duas vitórias do atual campeão até o momento, Álvarez teve que se contentar com o papel de reserva.