Getty Images Sport
Traduzido por
“Todo mundo sabe da fase dele!”: Jhon Duran reage após brilhar na vitória convincente do Benfica
Dois gols de Duran levam o Benfica a uma vitória eficiente sobre o Celtic
O Benfica manteve os 100% de aproveitamento no início da fase de liga da Liga Europa da UEFA com uma vitória dominante por 4 a 1 sobre o Celtic no Estádio da Luz. Ex-atacante do Aston Villa, Jhon Duran abriu o placar logo no começo com um pênalti à Panenka, antes de Alexander Bah marcar o segundo com um chute de primeira.
Duran marcou o segundo dele, de um ângulo apertado, e fez 3 a 0 antes do intervalo.
Camilo Duran descontou para o Celtic, mas o reserva Vangelis Pavlidis garantiu a vitória nos minutos finais, deixando a equipe de Marco Silva na terceira posição da classificação.
- Getty Images Sport
Duran destaca ganho de confiança e dinâmica com Pavlidis
Eleito o melhor em campo, Duran comemorou sua atuação com dois gols e elogiou a disputa por espaço e o companheirismo entre os atacantes do Benfica. "Uma grande vitória para nós, mais dois gols. Continuo trabalhando para conseguir ainda mais", disse Duran.
"Esses dois gols são importantes para aumentar minha confiança e me ajudar a entrosar ainda mais com Vangelis Pavlidis."
"Todo mundo sabe da fase que ele vive: está marcando muitos gols e é o dono da posição", acrescentou Duran. "Sempre que tiver a chance de jogar, vou dar o meu melhor por todos."
Silva cobra controle apesar de atuação brilhante no primeiro tempo
O técnico do Benfica, Marco Silva, elogiou os primeiros 45 minutos arrasadores de sua equipe e destacou a facilidade com que conseguiu atrapalhar o jogo dos campeões escoceses. “Nossa atuação no primeiro tempo foi tão boa que fez parecer mais fácil”, observou Silva.
“Vimos a qualidade do Celtic e, se dermos confiança a eles, podem dificultar as coisas.”
“Conseguimos voltar à nossa melhor versão e marcamos o quarto gol”, acrescentou Silva. “Precisamos ser mais sólidos para controlar o jogo quando estamos na frente, então há coisas a aprender.”
- Getty Images Sport
Benfica ganha embalo antes da viagem para enfrentar o Omonia
A vitória convincente deixa o Benfica bem posicionado entre os primeiros colocados da Liga Europa, com seis pontos em duas partidas.
A equipe de Silva tentará manter o aproveitamento perfeito na competição continental quando viajar para enfrentar o Omonia na terceira rodada.
O Celtic, por sua vez, volta a Parkhead em busca dos primeiros pontos na competição europeia ao receber o Celta Vigo.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.