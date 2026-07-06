"Erling está muito feliz no Manchester City no momento e tem um contrato de longo prazo, mas todo mundo quer jogar pelo Real Madrid e ganhar a Liga dos Campeões", explicou Alf-Inge, pai de Haaland, à DAZN antes das oitavas de final da Copa do Mundo da Noruega contra o Brasil.
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"Todo mundo quer jogar pelo Real Madrid!" O agente de Erling Haaland abre as portas para uma transferência surpreendente
Além da brasileira Rafaela Pimenta, Alf-Inge faz parte da equipe de assessores do atacante de 25 anos. O homem de 53 anos não nega que gostaria de ver seu filho vestindo a camisa do Real Madrid algum dia: “Se eu gostaria de vê-lo no Real Madrid? Talvez. No futebol, sempre há uma chance, nunca se sabe.”
Haaland foi transferido do Borussia Dortmund para o Manchester City no verão de 2022 por uma taxa de transferência de 60 milhões de euros. Lá, seu contrato vai até 30 de junho de 2034, o que coloca os Skyblues em uma posição de negociação extremamente confortável.
No passado, houve muitos rumores sobre o interesse do Real Madrid no atacante norueguês. Durante a campanha para a presidência do clube, Enrique Riquelme — adversário de Florentino Pérez que acabou sendo derrotado — prometeu que, caso vencesse, contrataria o jogador de 25 anos.
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Haaland marca gols pela Noruega na Copa do Mundo como se fosse uma linha de montagem
No entanto, a questão da transferência nunca chegou a se concretizar de fato. Haaland e o Real negaram veementemente, posteriormente, que o norueguês já tivesse dado sua palavra para a transferência.
No Manchester City, Haaland foi um dos jogadores de destaque indiscutíveis na última temporada. Em 52 partidas em todas as competições, ele marcou 38 gols e ainda deu nove assistências.
O jogador de 25 anos também vem se mostrando em excelente forma na Copa do Mundo em andamento. Lá, com sete gols em quatro partidas, ele praticamente sozinho levou a Noruega às quartas de final. Lá, os escandinavos agora enfrentam a Inglaterra.
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