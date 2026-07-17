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Thomas TuchelGetty Images

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Todo mundo quer a cabeça de Tuchel, mas surge a cláusula que o mantém no banco da Inglaterra até 2028. E há um bastidor envolvendo Guardiola

Inglaterra
T. Tuchel
Copa do Mundo

O técnico alemão poderia ter sido demitido caso a equipe fosse eliminada nas oitavas de final

Thomas Tuchel continua no comando da seleção da Inglaterra. Essa é a notícia que ecoa com força e clareza da sede da Federação Inglesa de Futebol após o resultado surpreendente da semifinal da Copa do Mundo, perdida para a Argentina, e, sobretudo, o desenrolar de uma partida em que, com Kane e seus companheiros à frente por um gol, os atuais campeões mundiais conseguiram uma virada, favorecida pela atitude excessivamente passiva dos ingleses.

  • TUCHEL MIRA NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS

    Apesar da pressão da mídia cada vez mais forte contra o técnico alemão, retratado como um monstro nas primeiras páginas dos principais jornais nacionais e duramente criticado, sem distinção, tanto pelos torcedores comuns quanto pelos jogadores e craques da seleção inglesa, não há, neste momento, sinais de uma possível reviravolta. Thomas Tuchel assumiu o comando da Inglaterra em 1º de janeiro de 2025, substituindo Gareth Southgate — que levou a seleção à final do Euro por duas vezes consecutivas, foi eliminado nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e nas quartas de final quatro anos depois —, assinando um contrato válido até 2028. Ano em que o Campeonato Europeu será disputado justamente na Inglaterra e na Irlanda. Evento para o qual Tuchel já se inscreveu.

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  • SALVO PELAS CLÁUSULAS

    Para esclarecer ainda mais as nuances da relação estabelecida entre o técnico alemão e a Federação Inglesa, o The Athletic revelou, nas últimas horas, alguns detalhes e a existência de certas cláusulas relacionadas ao desempenho da Inglaterra nesta Copa do Mundo. Caso a eliminação ocorresse na fase de grupos, nas oitavas de final ou nas quartas de final (exceto em caso de derrota para o México, país anfitrião), as partes poderiam ter acordado livremente uma rescisão antecipada do contrato. Como a Inglaterra avançou uma fase a mais do que o previsto e conquistou o acesso à semifinal contra a Argentina – além disso, estando na vantagem até 7 minutos antes dos 90 –, a condição decisiva que poderia ter encerrado prematuramente a aventura de Tuchel não se concretizou.

  • OS BASTIDORES DE GUARDIOLA

    Mas há mais. Ainda segundo o The Athletic, a decisão da Federação Inglesa de Futebol de apostar no ex-técnico do Borussia Dortmund, do Paris Saint-Germain e do Chelsea só ocorreu depois que Pep Guardiola — o nome indicado para substituir Southgate e que já havia chegado a um acordo preliminar na primavera de 2024 — optou por permanecer por mais duas temporadas no comando do Manchester City. Isso abriu caminho para Tuchel, que nunca esteve tão em debate e nunca esteve tão no centro da tempestade, mas aparentemente está garantido em seu cargo.

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  • QUANTO TUCHEL GANHA

    Para complicar ainda mais os eventuais planos da Federação Inglesa de Futebol de demitir seu técnico — cedendo às fortes pressões da opinião pública e às críticas ferrenhas, acompanhadas de pedidos de renúncia por parte de personalidades ilustres como Gary Neville, Michael Owen, Thierry Henry e outros ex-jogadores e comentaristas famosos de muitas das principais emissoras de televisão inglesas e internacionais —, há o custo financeiro que uma rescisão antecipada do contrato acarretaria. Para comandar a seleção inglesa, Tuchel recebe, de fato, um salário de 5 milhões de libras esterlinas: até junho de 2028, a Federação Inglesa de Futebol deveria, portanto, pagar nada menos que 10 milhões de libras, um valor que, pela taxa de câmbio, corresponde a cerca de 12 milhões de euros.

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