Apesar da pressão da mídia cada vez mais forte contra o técnico alemão, retratado como um monstro nas primeiras páginas dos principais jornais nacionais e duramente criticado, sem distinção, tanto pelos torcedores comuns quanto pelos jogadores e craques da seleção inglesa, não há, neste momento, sinais de uma possível reviravolta. Thomas Tuchel assumiu o comando da Inglaterra em 1º de janeiro de 2025, substituindo Gareth Southgate — que levou a seleção à final do Euro por duas vezes consecutivas, foi eliminado nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e nas quartas de final quatro anos depois —, assinando um contrato válido até 2028. Ano em que o Campeonato Europeu será disputado justamente na Inglaterra e na Irlanda. Evento para o qual Tuchel já se inscreveu.