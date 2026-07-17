Thomas Tuchel continua no comando da seleção da Inglaterra. Essa é a notícia que ecoa com força e clareza da sede da Federação Inglesa de Futebol após o resultado surpreendente da semifinal da Copa do Mundo, perdida para a Argentina, e, sobretudo, o desenrolar de uma partida em que, com Kane e seus companheiros à frente por um gol, os atuais campeões mundiais conseguiram uma virada, favorecida pela atitude excessivamente passiva dos ingleses.
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Todo mundo quer a cabeça de Tuchel, mas surge a cláusula que o mantém no banco da Inglaterra até 2028. E há um bastidor envolvendo Guardiola
TUCHEL MIRA NAS COMPETIÇÕES EUROPEIAS
Apesar da pressão da mídia cada vez mais forte contra o técnico alemão, retratado como um monstro nas primeiras páginas dos principais jornais nacionais e duramente criticado, sem distinção, tanto pelos torcedores comuns quanto pelos jogadores e craques da seleção inglesa, não há, neste momento, sinais de uma possível reviravolta. Thomas Tuchel assumiu o comando da Inglaterra em 1º de janeiro de 2025, substituindo Gareth Southgate — que levou a seleção à final do Euro por duas vezes consecutivas, foi eliminado nas semifinais da Copa do Mundo de 2018 e nas quartas de final quatro anos depois —, assinando um contrato válido até 2028. Ano em que o Campeonato Europeu será disputado justamente na Inglaterra e na Irlanda. Evento para o qual Tuchel já se inscreveu.
SALVO PELAS CLÁUSULAS
Para esclarecer ainda mais as nuances da relação estabelecida entre o técnico alemão e a Federação Inglesa, o The Athletic revelou, nas últimas horas, alguns detalhes e a existência de certas cláusulas relacionadas ao desempenho da Inglaterra nesta Copa do Mundo. Caso a eliminação ocorresse na fase de grupos, nas oitavas de final ou nas quartas de final (exceto em caso de derrota para o México, país anfitrião), as partes poderiam ter acordado livremente uma rescisão antecipada do contrato. Como a Inglaterra avançou uma fase a mais do que o previsto e conquistou o acesso à semifinal contra a Argentina – além disso, estando na vantagem até 7 minutos antes dos 90 –, a condição decisiva que poderia ter encerrado prematuramente a aventura de Tuchel não se concretizou.
OS BASTIDORES DE GUARDIOLA
Mas há mais. Ainda segundo o The Athletic, a decisão da Federação Inglesa de Futebol de apostar no ex-técnico do Borussia Dortmund, do Paris Saint-Germain e do Chelsea só ocorreu depois que Pep Guardiola — o nome indicado para substituir Southgate e que já havia chegado a um acordo preliminar na primavera de 2024 — optou por permanecer por mais duas temporadas no comando do Manchester City. Isso abriu caminho para Tuchel, que nunca esteve tão em debate e nunca esteve tão no centro da tempestade, mas aparentemente está garantido em seu cargo.
QUANTO TUCHEL GANHA
Para complicar ainda mais os eventuais planos da Federação Inglesa de Futebol de demitir seu técnico — cedendo às fortes pressões da opinião pública e às críticas ferrenhas, acompanhadas de pedidos de renúncia por parte de personalidades ilustres como Gary Neville, Michael Owen, Thierry Henry e outros ex-jogadores e comentaristas famosos de muitas das principais emissoras de televisão inglesas e internacionais —, há o custo financeiro que uma rescisão antecipada do contrato acarretaria. Para comandar a seleção inglesa, Tuchel recebe, de fato, um salário de 5 milhões de libras esterlinas: até junho de 2028, a Federação Inglesa de Futebol deveria, portanto, pagar nada menos que 10 milhões de libras, um valor que, pela taxa de câmbio, corresponde a cerca de 12 milhões de euros.
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