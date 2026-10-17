A forte cobrança sobre Carrick é particularmente frustrante para Farke, dada a escassez de técnicos formados no país que trabalham no mais alto nível. Ele acredita que o ex-técnico do Middlesbrough demonstrou sua enorme qualidade ao estabilizar o Manchester United durante um período turbulento.

“Ele chegou [ao United] na temporada passada e, diante daquela situação, ajudou muito a estabilizar o clube, a colocá-lo de volta nos trilhos. Fez um trabalho incrível”, observou Farke.

“Agora, após seis jogos, eles não tiveram um começo desastroso. É claro que, na visão deles, querem brigar pelo título, mas estão no meio da tabela e as críticas já começaram. Não gosto disso.”

Ele acrescentou: “Se temos técnicos jovens e promissores, vamos apoiá-los um pouco, especialmente aqueles que têm passaporte britânico. É preciso lembrar o que ele fez pelo clube durante muitos e muitos anos como jogador e o que fez na temporada passada, em uma situação muito difícil, na qual muita gente teria hesitado em assumir o cargo e ajudar no decorrer da temporada. Ele fez um trabalho extraordinário.

“Não acho que estamos indo na direção certa. Não gosto disso, não entendo por que fazemos isso, especialmente com nossos jovens técnicos britânicos. Gosto de ver jovens técnicos britânicos surgirem e, por isso, não entendo tanta negatividade. Parece que as pessoas de fora querem questionar tudo e ver todos fracassarem. Acho que deveríamos ficar felizes por ter alguém com tanto potencial, em vez de questioná-lo cedo demais.”