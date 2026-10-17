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“Todo mundo gosta quando alguém fracassa”: técnico do Leeds United, Daniel Farke defende Michael Carrick, alvo de críticas, enquanto aumenta a pressão sobre o Manchester United
Um início difícil no Manchester United
Carrick enfrenta pressão já no início da temporada no Manchester United após um começo abaixo das expectativas na atual campanha. O treinador de 45 anos conquistou apenas duas vitórias nos nove primeiros jogos da equipe em todas as competições.
Ele assumiu o comando em Old Trafford após a saída de Ruben Amorim, em janeiro. Carrick levou o Manchester United à classificação para a Champions League graças a uma excelente sequência de resultados na segunda metade da temporada passada.
No entanto, a recente queda nos resultados intensificou os questionamentos sobre seu futuro a longo prazo. Diante das críticas crescentes, o também treinador Farke saiu em sua defesa.
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Farke pede o fim da negatividade tóxica
Farke insiste que Carrick merece muito mais respeito pelo trabalho que já realizou. Para ele, a cultura do futebol atual é rápida demais em julgar e desmerecer técnicos promissores.
“Temos uma tendência, no futebol e também na sociedade, de achar que tudo precisa acontecer mais rápido e de duvidar um pouco mais”, explicou Farke, segundo o Metro.
“Com a evolução das redes sociais, não estou reclamando, mas é fato que todo mundo se manifesta com negatividade e gosta quando alguém fracassa. Não gosto dessa mudança na nossa sociedade, nem um pouco. O mesmo acontece no futebol, então não vamos conseguir evitar isso. É um fato com o qual temos de lidar, e continuo não gostando disso.
“Naquilo que depender de mim, não vou seguir essa linha. Quando pensamos em Michael, não temos muitos jovens treinadores ingleses na Premier League.”
Protegendo jovens técnicos britânicos no futebol
A forte cobrança sobre Carrick é particularmente frustrante para Farke, dada a escassez de técnicos formados no país que trabalham no mais alto nível. Ele acredita que o ex-técnico do Middlesbrough demonstrou sua enorme qualidade ao estabilizar o Manchester United durante um período turbulento.
“Ele chegou [ao United] na temporada passada e, diante daquela situação, ajudou muito a estabilizar o clube, a colocá-lo de volta nos trilhos. Fez um trabalho incrível”, observou Farke.
“Agora, após seis jogos, eles não tiveram um começo desastroso. É claro que, na visão deles, querem brigar pelo título, mas estão no meio da tabela e as críticas já começaram. Não gosto disso.”
Ele acrescentou: “Se temos técnicos jovens e promissores, vamos apoiá-los um pouco, especialmente aqueles que têm passaporte britânico. É preciso lembrar o que ele fez pelo clube durante muitos e muitos anos como jogador e o que fez na temporada passada, em uma situação muito difícil, na qual muita gente teria hesitado em assumir o cargo e ajudar no decorrer da temporada. Ele fez um trabalho extraordinário.
“Não acho que estamos indo na direção certa. Não gosto disso, não entendo por que fazemos isso, especialmente com nossos jovens técnicos britânicos. Gosto de ver jovens técnicos britânicos surgirem e, por isso, não entendo tanta negatividade. Parece que as pessoas de fora querem questionar tudo e ver todos fracassarem. Acho que deveríamos ficar felizes por ter alguém com tanto potencial, em vez de questioná-lo cedo demais.”
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Carrick é pressionado a apresentar resultados
Apesar do apoio enfático de Farke, Carrick sabe que os resultados precisam melhorar rapidamente em Old Trafford. O Manchester United espera brigar pelos principais títulos, mas atualmente ocupa uma posição no meio da tabela.
Agora, as atenções se voltam inteiramente para os próximos jogos, enquanto o clube tenta subir na classificação da Premier League. Carrick quer reencontrar a fórmula vencedora que garantiu ao time uma vaga na elite do futebol europeu há apenas alguns meses.
Se o United conseguir emendar uma série de boas atuações, as críticas externas certamente diminuirão. Até lá, o jovem treinador precisa atravessar esse período difícil e provar que é a pessoa certa para conduzir o clube daqui para a frente.
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