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“Todo mundo gosta dele”, mas Christian Pulisic explicou por que o AC Milan pode “ter que vendê-lo”, já que o craque da seleção americana continua adiando a assinatura de um novo contrato
Pulisic ainda não assinou a proposta de renovação do AC Milan
O Milan gostaria que as especulações indesejadas fossem encerradas o mais rápido possível. Em um cenário ideal, o gigante da Série A chegaria a um acordo com Pulisic que satisfizesse todas as partes. Ele assinaria o contrato e concordaria em permanecer no clube atual por um futuro próximo.
É fácil entender por que tal decisão seria tomada, já que ele vem registrando seus melhores resultados pessoais em termos de gols desde que trocou Stamford Bridge pelo San Siro em 2023. Pulisic se tornou um dos favoritos da torcida em Milão e é amplamente considerado parte da elite do futebol italiano de primeira divisão — ao lado de nomes como Kenan Yildiz e Lautaro Martinez.
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Será que a saga do contrato se tornou uma distração para Pulisic?
No entanto, ele tem enfrentado mais problemas com lesões nos últimos tempos e está há 12 jogos sem marcar — ainda não tendo marcado nenhum gol em competições oficiais em 2026. Será que a longa saga contratual se tornou uma distração indesejada para Pulisic?
Quando essa pergunta foi feita a Ambrosini, o ex-meio-campista do Milan — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia — disse: “Não tenho certeza. Não estou na cabeça dele. Mas, normalmente, isso não deveria ter sido um problema. Ele sente que todos o amam — dos torcedores, do clube, dos companheiros de equipe. Então, não acho que o contrato seja um problema. Para mim, ele tem um problema físico e um problema tático, mas não um problema contratual. Aqui em Milão, todos o amam. Eles veem o esforço que ele faz sempre, então não, não é o contrato.”
Rumores de transferência: Por que o Milan pode concordar em vender Pulisic
Embora o Milan espere que Pulisic permaneça no clube, já que ele continua vinculado ao time até pelo menos 2027, Ambrosini admite que existe a possibilidade de o jogador da seleção dos Estados Unidos ser transferido.
Quando questionado se espera que Pulisic fique ou vá embora, ele acrescentou: “Acho que o Milan precisa dele. Estou totalmente convencido disso. Não sei qual é a relação dele com [Massimiliano] Allegri, não sei exatamente. Não sei quais são os planos de Allegri para o próximo ano.
“É claro que, com a Liga dos Campeões, o AC Milan vai precisar de mais cinco ou seis jogadores. E não sei se eles têm dinheiro para comprar quatro ou cinco novos jogadores. Então, não sei se eles serão obrigados a vender alguém. Essa é a questão. Esse é o problema.
“Pode ser que, se Allegri quiser cinco ou quatro jogadores e o clube disser: ‘OK, não temos dinheiro suficiente, temos que vender alguém’. Não sei se Christian estaria nessa situação. Mas, para mim, se eu fosse o técnico do AC Milan, ele ficaria em Milão, é claro.”
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Capitão América: Pulisic, estrela da seleção americana, é tão importante para o Milan
Pulisic não oferece benefícios consideráveis ao Milan apenas dentro de campo, pois fora dele é também um sonho para o marketing — como o “Capitão América” e, potencialmente, a estrela mais brilhante a surgir dos Estados Unidos.
Com o mercado americano agora tão importante para os principais clubes do mundo — e com a RedBird Capital no comando do San Siro —, Ambrosini continuou falando sobre o valor de Pulisic para a causa coletiva: “É por isso que acho que o clube gostaria de mantê-lo. Claro, ele é muito importante. Você sabe o quanto ele é importante para o mercado dos EUA. E, você sabe, o dono do AC Milan, você sabe, perfeitamente bem. Então é por isso que acho que ele é muito importante para o AC Milan.”
Pulisic pode adiar qualquer decisão sobre seu futuro até depois da Copa do Mundo de 2026, quando representará a seleção dos EUA em casa. O interesse de fora pode ser atraído para lá — já que ele foi associado a times como Liverpool e Manchester United —, enquanto o Milan talvez tenha que ajustar suas condições para conseguir que o trabalhador jogador de 27 anos permaneça no clube.