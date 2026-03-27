“Todo mundo gosta dele”, mas Christian Pulisic explicou por que o AC Milan pode “ter que vendê-lo”, já que o craque da seleção americana continua adiando a assinatura de um novo contrato

Embora o Milan espere que Pulisic permaneça no clube, já que ele continua vinculado ao time até pelo menos 2027, Ambrosini admite que existe a possibilidade de o jogador da seleção dos Estados Unidos ser transferido.

Quando questionado se espera que Pulisic fique ou vá embora, ele acrescentou: “Acho que o Milan precisa dele. Estou totalmente convencido disso. Não sei qual é a relação dele com [Massimiliano] Allegri, não sei exatamente. Não sei quais são os planos de Allegri para o próximo ano.

“É claro que, com a Liga dos Campeões, o AC Milan vai precisar de mais cinco ou seis jogadores. E não sei se eles têm dinheiro para comprar quatro ou cinco novos jogadores. Então, não sei se eles serão obrigados a vender alguém. Essa é a questão. Esse é o problema.

“Pode ser que, se Allegri quiser cinco ou quatro jogadores e o clube disser: ‘OK, não temos dinheiro suficiente, temos que vender alguém’. Não sei se Christian estaria nessa situação. Mas, para mim, se eu fosse o técnico do AC Milan, ele ficaria em Milão, é claro.”