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"Todo mundo está nas alturas!" - estrela do Borussia Dortmund, Felix Nmecha, reage após Jurgen Klopp assumir a seleção da Alemanha
Klopp inaugura uma nova era na Alemanha
Klopp foi oficialmente nomeado como o novo técnico da seleção da Alemanha, provocando grande entusiasmo em todo o cenário do futebol. O lendário treinador assume o comando enquanto a Alemanha busca dar início a uma nova era de sucesso.
A chegada do técnico de 59 anos naturalmente está gerando muita discussão, especialmente no Dortmund, onde ele construiu sua reputação global como treinador ao conquistar títulos consecutivos da Bundesliga em 2011 e 2012. Klopp está se preparando para fazer seu tão aguardado retorno à beira do campo, e a perspectiva de jogar sob seu comando deixou muitos jogadores da seleção alemã extremamente motivados para os próximos compromissos.
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"Todo mundo está em alta"
Nmecha deixou claro o que sente ao ser perguntado sobre a possibilidade de trabalhar sob o comando do lendário técnico alemão. Ele acredita que todo o elenco compartilha seu entusiasmo pela nova era.
"Sim. Acho que todo mundo está empolgado", admitiu Nmecha. "Todo mundo está realmente ansioso para trabalhar com ele, com o técnico. Obviamente, seria uma experiência incrível e algo pela qual estou ansioso."
Conhecendo o novo técnico
Apesar da empolgação generalizada, Nmecha admitiu que ainda não teve uma apresentação formal ao novo técnico da seleção. Aos 25 anos, ele espera pacientemente pela chance de se conectar com Klopp.
"Não o conheço pessoalmente, não", confessou Nmecha ao ser perguntado se eles já haviam se encontrado. Questionado se havia perguntado aos companheiros de Dortmund sobre Klopp, ele disse: "Ainda não. Estou aqui há apenas alguns dias. Ainda não tive realmente a oportunidade, mas vou ter. Sim, claro."
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Um início exigente em setembro
Klopp abrirá oficialmente sua era como técnico da Alemanha em 24 de setembro, em um duro confronto da Liga das Nações da UEFA contra a Holanda. Essa pausa internacional terá quatro partidas intensas, com jogos contra Sérvia e Grécia também no horizonte imediato.
Após esses testes iniciais, Klopp voltará rapidamente seu foco para garantir a classificação para a Euro 2028. Essa campanha crucial começará em março de 2027, com o sorteio das Eliminatórias marcado para 6 de dezembro, em Belfast.
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