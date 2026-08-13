Klopp foi oficialmente nomeado como o novo técnico da seleção da Alemanha, provocando grande entusiasmo em todo o cenário do futebol. O lendário treinador assume o comando enquanto a Alemanha busca dar início a uma nova era de sucesso.

A chegada do técnico de 59 anos naturalmente está gerando muita discussão, especialmente no Dortmund, onde ele construiu sua reputação global como treinador ao conquistar títulos consecutivos da Bundesliga em 2011 e 2012. Klopp está se preparando para fazer seu tão aguardado retorno à beira do campo, e a perspectiva de jogar sob seu comando deixou muitos jogadores da seleção alemã extremamente motivados para os próximos compromissos.