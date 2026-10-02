Klopp foi rápido em destacar o enorme impacto de seu jovem meia-armador após o apito final. O ex-treinador do Liverpool observou com clara admiração enquanto Wirtz deixou Tom Bischof em ótimas condições para marcar o primeiro gol da partida. Depois, Wirtz resolveu por conta própria para garantir que o resultado nunca estivesse em dúvida, selando a vitória com um golaço no segundo tempo.

"A forma como queremos jogar combina com ‘Flo’ Wirtz", disse Klopp à AZ após a partida. "Acho que todo mundo em Liverpool está muito feliz hoje. O garoto está transbordando alegria para jogar e trabalhou incrivelmente duro."