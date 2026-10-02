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"Todo mundo em Liverpool está muito feliz!" - Jurgen Klopp exalta atuação de mestre de Florian Wirtz pela Alemanha após astro de Anfield calar os críticos
Wirtz cala os críticos em compromisso internacional
Wirtz respondeu de forma contundente às recentes críticas com uma atuação magnífica no cenário internacional. O meia-atacante de 23 anos foi, sem discussão, o grande nome da partida na vitória tranquila da Alemanha por 2 a 0 sobre a Sérvia. Depois de enfrentar um início de temporada doméstica desafiador com o Liverpool, Wirtz apresentou uma aula de futebol no momento em que sua seleção mais precisava dele.
- AFP
Klopp faz muitos elogios a Wirtz
Klopp foi rápido em destacar o enorme impacto de seu jovem meia-armador após o apito final. O ex-treinador do Liverpool observou com clara admiração enquanto Wirtz deixou Tom Bischof em ótimas condições para marcar o primeiro gol da partida. Depois, Wirtz resolveu por conta própria para garantir que o resultado nunca estivesse em dúvida, selando a vitória com um golaço no segundo tempo.
"A forma como queremos jogar combina com ‘Flo’ Wirtz", disse Klopp à AZ após a partida. "Acho que todo mundo em Liverpool está muito feliz hoje. O garoto está transbordando alegria para jogar e trabalhou incrivelmente duro."
A liberdade tática desbloqueia o verdadeiro potencial
A atuação dominante contra a Sérvia chega em um momento genuinamente crucial para Wirtz. Ele enfrentou muita pressão de torcedores e comentaristas após um início notavelmente lento na atual campanha em Anfield.
No entanto, o jogador de 23 anos pareceu completamente revigorado ao atuar em um sistema tático que claramente favorece suas características naturais. A liberdade para criar, atacar e circular pelo terço final permitiu que ele ditasse o ritmo e causasse problemas constantes à defesa sérvia.
- Getty Images Sport
Com foco no desafio da Grécia
O foco imediato de Wirtz e de seus companheiros de equipe agora passa a ser manter esse alto nível de desempenho fora de casa. A Alemanha está programada para viajar à Grécia no domingo para seu último e muito aguardado compromisso da atual pausa internacional.
Outra atuação forte em Atenas seria o desfecho perfeito para uma semana extremamente produtiva do talentoso meio-campista. Isso também o faria voltar a Merseyside com uma grande dose de confiança renovada antes de uma agenda doméstica movimentada. Os torcedores do Liverpool certamente estarão na expectativa de que essa forma internacional excepcional se traduza diretamente em suas próximas atuações pelo clube.
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