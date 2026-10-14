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“Todo mundo achou que estávamos acabados!”: Jose rebate após virada impressionante do Real Madrid
Real Madrid protagoniza reação sensacional nos minutos finais na Europa
O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Estádio Olímpico, marcando três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol de abertura de Marten de Roon.
Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League antes da reviravolta nos minutos finais.
Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-zagueiro da Roma, virar a partida.
- AFP
Mourinho explica mudanças táticas e elogia impacto de Endrick
Após a vitória emocionante, Mourinho admitiu que sua equipe passou por um período difícil antes de a Roma se cansar. “Foram duas partidas em uma: uma em que a Roma foi superior em todos os aspectos e os 20 minutos finais, em que o Real Madrid foi imparável”, afirmou Mourinho.
“Com o placar em 3 a 1, todos acharam que estávamos derrotados, mas foram eles que acabaram se cansando.”
Ao elogiar o jovem atacante Endrick, Mourinho acrescentou: “Conheço o talento que ele tem. Os defensores da Roma estavam cansados e não conseguiram pará-lo.”
O próprio Endrick admitiu: “Ainda estou tomado pela emoção. Não esperava entrar tão cedo, mas quero ajudar minha equipe.”
Rudiger e Espi reagem a gols heroicos nos minutos finais
Ex-zagueiro da Roma, Rudiger expressou sentimentos contraditórios após marcar de voleio o gol da vitória aos 89 minutos. “Estou feliz por ter marcado o gol da vitória. É claro que é uma sensação agridoce, mas isso é futebol”, disse Rudiger. “A Roma sempre terá um lugar especial no meu coração.”
“A maneira como reagimos no fim é exatamente como devemos jogar: com mais determinação, mais coragem e mais confiança.”
O jovem atacante Espi acrescentou: “Em pé de guerra! Uma loucura total! Lutamos juntos pela vitória. Conforme os minutos passavam, sentíamos que estávamos cada vez mais perto.”
- Italy Photo Press
Valverde destaca o caráter do elenco em meio a lições difíceis
O meio-campista Federico Valverde elogiou a resiliência do elenco, mas reconheceu que há aspectos a melhorar. “Como jogador, estou orgulhoso”, disse Valverde. “Mas, se tivéssemos feito nosso trabalho direito desde o início, teria sido um jogo muito menos complicado.”
“Cometemos erros, mas conseguimos virar o jogo. Os jogadores que entraram e fizeram a diferença merecem o reconhecimento.”
A vitória é a segunda do Real Madrid na fase de liga da Champions League, enquanto o clube se prepara para seu próximo compromisso continental.
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