O Real Madrid protagonizou uma virada impressionante na Champions League no Estádio Olímpico, marcando três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. Diante de seu ex-clube, Jose Mourinho viu sua equipe ficar em desvantagem de 3 a 1 após dois gols de Donyell Malen e o gol de abertura de Marten de Roon.

Kylian Mbappe marcou em sua 100ª partida na Champions League antes da reviravolta nos minutos finais.

Arda Guler cobrou três bolas paradas consecutivas, que permitiram a Carlos Espi, Endrick, eleito o melhor em campo, e Antonio Rudiger, ex-zagueiro da Roma, virar a partida.