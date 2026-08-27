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Adhe Makayasa

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‘Todo ano haverá vários’ - dirigente do Palmeiras exalta a base após venda de Allan ao Manchester City por € 40 milhões

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O coordenador das categorias de base do Palmeiras, Joao Paulo Sampaio, rasgou elogios ao caminho de formação de talentos do clube após o acordo de € 40 milhões para vender o meia-atacante Allan ao Manchester City. O jogador de 22 anos foi oficialmente homenageado no Nubank Parque na quarta-feira, quando o gigante brasileiro celebrou mais uma transferência lucrativa para a Europa.

  • Meio-campista acerta transferência para o Etihad

    O Palmeiras acertou a venda de Allan para o City em um pacote total de € 40 milhões (£ 34 milhões/US$ 47 milhões) antes do prazo final da transferência. Antes do apito inicial da partida de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Santos, o jogador de 22 anos recebeu uma placa comemorativa no gramado do Nubank Parque. A presidente do clube, Leila Pereira, e o coordenador da base, Sampaio, entregaram a homenagem sob calorosos aplausos da torcida da casa.


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    Esforço coletivo impulsiona o sucesso

    Sampaio destacou que a transferência de mais uma promessa formada em casa para um gigante europeu é fruto de uma colaboração sem falhas entre o departamento de scouting, a diretoria e a comissão técnica principal.

    Ao falar sobre a saída do meia, Sampaio disse à ESPN Brazil: "É um esforço coletivo no Palmeiras. Nós desenvolvemos o atleta, observamos o atleta, mas é a estrutura do profissional que realmente o coloca em evidência, o que se deve em grande parte ao [técnico] Abel [Ferreira] e à sua comissão técnica, enquanto o mérito pelas negociações é da diretoria. É uma perda para o time, claro, mas era uma oportunidade que não podíamos deixar passar, tanto para o jogador quanto para o clube, então é uma alegria mútua."

  • Promessas da base, um talento contínuo

    O Verdão se consolidou como uma das principais fábricas de talentos da América do Sul nas últimas temporadas, impulsionado por investimentos sustentados em todas as suas categorias de base. Ao projetar o futuro da linha de promessas do clube, o chefe da base acrescentou: "O Palmeiras tem talentos na base para pelo menos 10 anos. É fácil falar dos talentos geracionais, mas Allan se desenvolveu bem e agora está saindo aos 22 anos.

    "A base é uma escola, e quanto mais estrutura oferecermos, melhor. Ele está pronto e acreditamos que terá muito sucesso. Todo ano haverá vários. Os torcedores do Palmeiras estão testemunhando a melhor fase da história do clube e têm todos os motivos para estar confiantes."

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    Verdão se adapta após saída

    Ferreira agora precisa reformular suas opções de ataque sem Allan antes de uma sequência exigente de jogos pela liga e pela copa. O jogador viajará para a Inglaterra para passar por exames médicos e finalizar sua transferência para o elenco de Enzo Maresca antes do fechamento da janela de transferências. Uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Santos no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil dá ao Palmeiras a plataforma ideal para manter seu embalo no cenário nacional.

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