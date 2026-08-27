‘Todo ano haverá vários’ - dirigente do Palmeiras exalta a base após venda de Allan ao Manchester City por € 40 milhões

Sampaio destacou que a transferência de mais uma promessa formada em casa para um gigante europeu é fruto de uma colaboração sem falhas entre o departamento de scouting, a diretoria e a comissão técnica principal.

Ao falar sobre a saída do meia, Sampaio disse à ESPN Brazil: "É um esforço coletivo no Palmeiras. Nós desenvolvemos o atleta, observamos o atleta, mas é a estrutura do profissional que realmente o coloca em evidência, o que se deve em grande parte ao [técnico] Abel [Ferreira] e à sua comissão técnica, enquanto o mérito pelas negociações é da diretoria. É uma perda para o time, claro, mas era uma oportunidade que não podíamos deixar passar, tanto para o jogador quanto para o clube, então é uma alegria mútua."