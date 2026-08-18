Getty Images Sport
Traduzido por
Todd Boehly e Mark Walter negociam VENDA de participações no Chelsea enquanto a Clearlake Capital se move para assumir o controle total
- Getty
Consórcio BlueCo enfrenta grande reviravolta na estrutura de propriedade
Boehly e Walter estão explorando a venda de suas participações no Chelsea para os proprietários majoritários, a Clearlake Capital, segundo o Financial Times, pouco mais de quatro anos depois de o consórcio BlueCo concluir sua aquisição de grande repercussão. O grupo originalmente comprou o clube em um negócio avaliado em £2,5 bilhões, mas um novo acordo agora pode fazer com que o clube seja avaliado em mais de £5 bilhões. A estrutura societária do clube tem a Clearlake com uma maioria de 61,5%, enquanto Boehly, Walter e o bilionário suíço de 90 anos Hansjorg Wyss dividem igualmente os 38,5% restantes.
A saída proposta acontece após um período de investimento financeiro imenso que ainda não resultou em um troféu da Premier League ou da Champions League. Desde maio de 2022, o Chelsea gastou quase £1,5 bilhão em taxas de transferências de jogadores, mas o clube viveu uma trajetória turbulenta, marcada por resultados inconsistentes e mudanças frequentes no comando técnico.
- Getty Images Sport
Rachas internas e dilemas no desenvolvimento do estádio
Embora pessoas de dentro do clube tenham negado com frequência as alegações de um racha entre o cofundador da Clearlake, Behdad Eghbali, e Boehly, insistindo que os dois mantêm uma relação profissional, relatos sugerem que discussões vêm acontecendo de forma intermitente nos últimos dois anos sobre uma possível compra de participação em meio à relatada 'guerra civil'. Um dos principais pontos de discordância parece ser se a propriedade consegue se alinhar em relação aos planos para um novo estádio.
A complexidade do modelo de propriedade também tem sido alvo de críticas da torcida, que manifestou preocupações com os preços dos ingressos e com o modelo multiclubes empregado pela BlueCo.
Alonso e a nova direção esportiva
Em meio à incerteza nos bastidores, Xabi Alonso assumiu o comando do time principal em um verão que viu o Chelsea gastar mais de £300 milhões em reforços, ao mesmo tempo em que recuperou £143 milhões com vendas. A nomeação do espanhol marca um novo capítulo para o Chelsea após a breve passagem de Liam Rosenior.
Alonso tem sido enfático sobre a necessidade dessa mudança de perfil, ressaltando que um elenco de alto nível não pode depender apenas de potencial. Para resolver isso, o clube garantiu as contratações dos veteranos da Premier League Jordan Henderson, 36, e Danny Welbeck, 35, injetando uma experiência muito necessária no vestiário. O movimento sinaliza uma mudança clara de direção na estratégia de transferências do clube, após janelas consecutivas em que gastou centenas de milhões em talentos jovens e ainda não testados.
- Getty Images Sport
Clearlake está prestes a apertar seu controle
Se a venda avançar, a Clearlake Capital, liderada por Eghbali e Jose E. Feliciano, terá controle quase total sobre as operações do clube. Isso coincide com uma cláusula de governança previamente acordada que fariao cargo de presidente passar de Boehly para um representante da Clearlake em maio do próximo ano.
Para os jogadores e a nova comissão técnica, a esperança é que qualquer resolução em nível de diretoria traga a tão necessária estabilidade a um clube que tem vivido sob manchetes constantes. Enquanto o Chelsea se prepara para iniciar sua campanha contra o rival do oeste de Londres Fulham, o foco segue em saber se o elenco reformulado por Alonso pode entregar resultados em campo, independentemente de quem detenha o poder final na diretoria.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.