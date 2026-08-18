Boehly e Walter estão explorando a venda de suas participações no Chelsea para os proprietários majoritários, a Clearlake Capital, segundo o Financial Times, pouco mais de quatro anos depois de o consórcio BlueCo concluir sua aquisição de grande repercussão. O grupo originalmente comprou o clube em um negócio avaliado em £2,5 bilhões, mas um novo acordo agora pode fazer com que o clube seja avaliado em mais de £5 bilhões. A estrutura societária do clube tem a Clearlake com uma maioria de 61,5%, enquanto Boehly, Walter e o bilionário suíço de 90 anos Hansjorg Wyss dividem igualmente os 38,5% restantes.

A saída proposta acontece após um período de investimento financeiro imenso que ainda não resultou em um troféu da Premier League ou da Champions League. Desde maio de 2022, o Chelsea gastou quase £1,5 bilhão em taxas de transferências de jogadores, mas o clube viveu uma trajetória turbulenta, marcada por resultados inconsistentes e mudanças frequentes no comando técnico.



