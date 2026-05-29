Todas as finais da Liga dos Campeões, classificadas da pior à melhor

Parece óbvio demais citar em primeiro lugar a única final sem gols da competição, mas, com essas duas equipes se conhecendo muito bem e apresentando elencos envelhecidos, a final da Liga dos Campeões de 2003 certamente não foi espetacular.

O jogo começou animado, com um gol anulado de Andriy Shevchenko – injustamente, diriam muitos –, enquanto Antonio Conte e Andrea Pirlo acertaram a trave, mas tudo isso aconteceu antes de ambas as equipes começarem a recuar.

Defensivamente, foi uma aula de mestre – com Alessandro Nesta particularmente formidável, enquanto Carlo Ancelotti reinava supremo contra o clube que o havia demitido dois anos antes.

E mesmo que o gol de Shevchenko devesse ter sido validado, isso não importou no final, já que ele marcou o pênalti da vitória para o Milan após um período de prorrogação sem gols, como era de se esperar.