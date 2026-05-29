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Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL compositeGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Todas as finais da Liga dos Campeões, classificadas da pior à melhor

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A final da Liga dos Campeões. É o maior jogo do calendário dos clubes no futebol, sempre com a participação de clubes históricos e, muitas vezes, dos melhores jogadores do planeta naquele momento. Às vezes, ela corresponde às expectativas da maneira mais extraordinária. Outras vezes, infelizmente, simplesmente não. Esperamos que a final deste sábado entre Arsenal e Paris Saint-Germain se encaixe na primeira categoria.

É a primeira final da Liga dos Campeões dos Gunners desde 2006, quando o Barcelona saiu vitorioso por 2 a 1 em um dos melhores jogos desta lista. O atual campeão, o PSG, por sua vez, já disputou duas finais anteriormente; a goleada sobre a Inter na final do ano passado certamente foi emocionante para os parisienses, mas não tão disputada quanto um espectador neutro poderia desejar, mesmo que a atuação dos vencedores tenha sido mágica.

Assim, à medida que a expectativa cresce para a final de 2026, quais foram as melhores finais da Liga dos Campeões? E quais foram as mais decepcionantes? O GOAL repassa todas as finais da competição desde sua reformulação em 1992...

  • Milan 2003 Champions League trophyGetty

    332003: Juventus 0 x 0 AC Milan (2 x 3 nos pênaltis)

    Parece óbvio demais citar em primeiro lugar a única final sem gols da competição, mas, com essas duas equipes se conhecendo muito bem e apresentando elencos envelhecidos, a final da Liga dos Campeões de 2003 certamente não foi espetacular.

    O jogo começou animado, com um gol anulado de Andriy Shevchenko – injustamente, diriam muitos –, enquanto Antonio Conte e Andrea Pirlo acertaram a trave, mas tudo isso aconteceu antes de ambas as equipes começarem a recuar.

    Defensivamente, foi uma aula de mestre – com Alessandro Nesta particularmente formidável, enquanto Carlo Ancelotti reinava supremo contra o clube que o havia demitido dois anos antes.

    E mesmo que o gol de Shevchenko devesse ter sido validado, isso não importou no final, já que ele marcou o pênalti da vitória para o Milan após um período de prorrogação sem gols, como era de se esperar.

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  • Kai Havertz Chelsea 2020-21 UCL finalGetty

    322021: Manchester City 0 x 1 Chelsea

    A final de 2021 foi o terceiro confronto em seis semanas entre o Manchester City e o Chelsea e, mais uma vez, essa familiaridade entre os adversários resultou em uma partida sem grandes emoções no Porto.

    Foi uma noite de chances perdidas e defesas com o corpo na linha, com uma falta de brilhantismo individual ressaltada pelo relativo anonimato de Kevin De Bruyne na função de falso nove, antes de ele ser forçado a sair de campo com uma grave lesão facial quando faltava menos de uma hora para o fim da partida.

    O gol de Kai Havertz pouco antes do intervalo decidiu o destino do troféu, mas o fato de que sua entrevista pós-jogo, repleta de palavrões, tenha sido provavelmente o destaque para os neutros resumiu bem este confronto.

  • Marseille 1993 Champions League winnersGetty

    311993: Marselha 1 x 0 AC Milan

    O Milan, tetracampeão europeu, escalou um time repleto de estrelas na primeira final da Liga dos Campeões, mas foram as promessas em ascensão, como Alen Boksic, Fabien Barthez e Marcel Desailly, que se destacaram – a atuação deste último rendeu-lhe uma transferência para o Milan ainda naquele ano.

    Depois que Frank Rijkaard e Daniele Massaro não conseguiram testar o jovem Barthez – cuja atuação irregular, mas marcante, foi crucial para a vitória – em grandes chances no início da partida, Basile Boli subiu mais alto em um escanteio para marcar um belo gol de cabeça pouco antes do intervalo.

    Jean-Pierre Papin teve uma grande chance no segundo tempo, mas Barthez, jogando como um possuído, se jogou em tudo e qualquer coisa que vinha em sua direção para garantir a vitória em um confronto de um lado a outro do campo.

  • Juventus 1996 Champions League winnersGetty

    301996: Ajax 1 x 1 Juventus (2 x 4 nos pênaltis)

    O Ajax, atual campeão, enfrentou um grande desafio para defender o título europeu em 1996, tendo perdido Frank Rijkaard, que se aposentou, Clarence Seedorf, que foi para a Sampdoria, Marc Overmars, devido a uma lesão, e Michael Reiziger, por suspensão.

    A ausência deste último forçou uma reorganização defensiva que fez com que a equipe holandesa parecesse mais insegura do que o habitual, situação agravada pelo gol de abertura de Fabrizio Ravanelli aos 13 minutos.

    Jari Litmanen empatou antes do intervalo, mas esses foram os únicos gols de uma partida que foi decidida nos pênaltis.

    A Juventus apresentou uma excelente exibição tática, mas Gianluca Vialli foi culpado por desperdiçar grandes chances em uma partida que careceu de verdadeiros destaques, com ambos os gols resultando de erros dos goleiros.

  • Porto 2004 Champions League winnersGetty

    292004: Porto 3 x 0 Mônaco

    Dois finalistas inesperados normalmente prometem uma final emocionante da Liga dos Campeões – mas não se um deles for treinado por José Mourinho.

    A última partida do técnico português antes de partir para o Chelsea o levaria a conduzir seu bem organizado time do Porto à glória europeia, em uma atuação taticamente impecável.

    Carlos Alberto marcou um voleio magnífico para abrir o placar, antes de Deco marcar o gol que sua exibição sublime merecia.

    Dmitri Alenichev fechou o placar de forma enfática em uma partida sem grandes acontecimentos e sem drama – do tipo que raramente ocorre na carreira de Mourinho. 

  • Real Madrid 2000 Champions League winnersGetty

    282000: Real Madrid 3 x 0 Valência

    Um jogo unilateral e sem grandes emoções contra um adversário conhecido; parecia que o Real Madrid estava garantindo uma vitória confortável sobre um time de meio de tabela da La Liga.

    O Valencia nunca foi considerado favorito e o Madrid mostrou o porquê ao arrasar com o adversário em uma exibição que foi simplesmente o gigante espanhol mostrando sua força.

    O cabeceio simples de Fernando Morientes, o voleio magnífico de Steve McManaman e o chute certeiro de Raúl proporcionaram um grande espetáculo para os madrilenos, mas houve pouco para entusiasmar os neutros enquanto a equipe de Vicente del Bosque conquistava seu oitavo título europeu.

  • Bayern 2001 Champions League winnersGetty

    272001: Bayern de Munique 1 x 1 Valência (5 x 4 nos pênaltis)

    A final de 2001 foi tão monótona quanto se poderia esperar de uma partida em que os únicos gols foram marcados de pênalti, antes de o título ser decidido nos pênaltis.

    Gaizka Mendieta abriu o placar logo aos três minutos, e quando o Bayern recebeu um pênalti momentos depois, Santiago Canizares se destacou como o herói do dia ao defender a cobrança de Mehmet Scholl.

    Mas depois que Stefan Effenberg converteu um pênalti no segundo tempo, Oliver Kahn acabou se tornando o grande protagonista da final após 120 minutos de jogo em que as chances foram escassas.

    O lendário goleiro do Bayern fez duas defesas na disputa de pênaltis e inscreveu seu nome na história do clube e da Liga dos Campeões.

  • Liverpool celebrate vs Tottenham, Champions League final 2018-19Getty

    262019: Tottenham 0 x 2 Liverpool

    Esta final sempre esteve em desvantagem, simplesmente por causa das semifinais incríveis que a precederam.

    O hat-trick de Lucas Moura, marcado aos 96 minutos, garantiu a vaga do Tottenham em Madri às custas do Ajax, depois que o Liverpool venceu o Barcelona por 4 a 0 em Anfield, revertendo a desvantagem de 3 a 0 do jogo de ida.

    No entanto, o confronto totalmente inglês não foi o jogo ofensivo que se esperava, com o Liverpool recuando durante a maior parte da partida após um início animado, no qual Mohamed Salah converteu um pênalti aos dois minutos.

    O Tottenham tentou de tudo para voltar ao jogo, mas a falta de criatividade e uma série de grandes defesas de Alisson impediram a equipe de avançar nesta fase em sua estreia, e Divock Origi selou a vitória com um chute certeiro no final da partida.

  • Thibaut Courtois Real Madrid 2021-22 UCL finalGetty

    252022: Liverpool 0 x 1 Real Madrid

    Fora do campo, essa foi uma final muito decepcionante. Gás lacrimogêneo e spray de pimenta foram usados contra os torcedores do Liverpool, acusados de conduta desordeira. No entanto, uma investigação completa realizada vários meses depois concluiu que a UEFA era a principal responsável pelas falhas organizacionais e de segurança, já que os torcedores enfrentaram dificuldades para entrar no estádio.

    Em campo, não foi o jogo mais emocionante, mas havia um verdadeiro brilho em uma área específica do campo — na baliza do Real Madrid. Esta partida foi toda sobre Thibaut Courtois. O belga foi absolutamente brilhante no Stade de France, tanto que recebeu uma nota incrível de 9/10 nas famosas e rigorosas avaliações de jogadores do L’Equipe.

    Depois que Vinícius Júnior abriu o placar para o Real com um simples toque após um excelente cruzamento de Federico Valverde, Courtois assumiu o protagonismo ao seguir uma série de defesas importantes no início da partida com algumas que garantiram o título, enquanto o Los Blancos comemorava seu 14º triunfo europeu.

  • Inter 2010 Champions League winnersGetty

    242010: Inter 2 x 0 Bayern de Munique

    Depois que suas táticas levaram o Porto a uma conquista sem precedentes na Liga dos Campeões seis anos antes, Mourinho arquitetou o mesmo sucesso na Inter em 2010, quando uma estratégia de contra-ataque permitiu que a equipe derrotasse com facilidade o Bayern de Munique.

    O fato de os alemães estarem sem Franck Ribéry, suspenso, certamente ajudou, mas essa foi mais uma aula de tática de Mourinho, com Wesley Sneijder em sua melhor forma e Diego Milito tão preciso como sempre.

    Os dois gols deste último – o primeiro com finalização enfática e o segundo em uma jogada individual soberba – foram o fator decisivo, já que Mourinho superou Louis van Gaal em estratégia para completar a tríplice coroa do Inter, mas, nesse processo, criou uma partida que raramente empolga os neutros.

  • Milan 2007 Champions League winnersGetty

    232007: AC Milan 2 x 1 Liverpool

    O Milan conseguiu a revanche que tanto desejava na final de 2007, apenas dois anos depois de desperdiçar uma vantagem de 3 a 0 e perder o título da Liga dos Campeões de 2005 para o Liverpool.

    O Liverpool começou melhor, mas a cobrança de falta de Andrea Pirlo desviou em Filipo Inzaghi e entrou no gol, antes de Kaká lançar o atacante para fechar o placar com um finalização precisa de um ângulo fechado.

    Dirk Kuyt marcou o gol de honra para os Reds a apenas um minuto do fim, mas o título foi do Milan de forma muito menos dramática – e emocionante – do que quando as duas equipes se enfrentaram dois anos antes.

  • Man City Champions League winners 2022-2023Getty Images

    222023: Manchester City 1 x 0 Inter

    Embora tenha rendido apenas um gol, a final de 2023 entre o Man City e a Inter não foi, de forma alguma, um jogo ruim. Isso se deveu, sobretudo, ao fato de a partida ter ficado em equilíbrio por um bom tempo, com boas chances para ambas as equipes antes do belíssimo gol de Rodri aos 68 minutos.

    A Inter também não desistiu sem lutar. Federico Di Marco esteve muito perto de empatar rapidamente quando acertou a trave com uma cabeçada poucos instantes depois, e apenas uma defesa à queima-roupa de Ederson impediu Romelu Lukaku de marcar no final da partida. Outra defesa do goleiro brasileiro nos segundos finais garantiu que houvesse emoção nesta final até o último momento, quando os torcedores do Man City puderam finalmente respirar aliviados e comemorar o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube.

  • FBL-EUR-C1-PSG-INTER-FINAL-TROPHYAFP

    212025: Paris Saint-Germain 5 x 0 Inter

    Alguns poderiam esperar que o placar mais amplo e dominante em uma final da Liga dos Campeões ou da Copa da Europa ocupasse uma posição um pouco mais baixa no ranking, mas isso seria injustiça com o que foi realmente uma atuação sensacional do Paris Saint-Germain, que conquistou seu primeiro título nesta competição. É claro que a maioria dos torcedores neutros teria preferido uma disputa mais acirrada. No entanto, foi difícil não ficar impressionado com os parisienses nesta partida.

    Desire Doue assumiu o comando da partida e realmente deixou sua marca no maior palco de sua carreira até então, marcando dois gols após dar a assistência para o primeiro gol de Achraf Hakimi no início da partida, que foi rapidamente seguido pela primeira contribuição decisiva de Ousmane Dembélé, levando o placar a 2 a 0 após apenas 20 minutos. A partir daí, qualquer esperança de um desfecho equilibrado e dramático para esta campanha na Liga dos Campeões foi frustrada, mas o PSG ainda brilhou no segundo tempo, quando Doue, Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu marcaram gols em uma noite histórica tanto para o clube quanto para a competição.

  • Real Madrid 2017 Champions League winnersGetty

    202017: Juventus 1 x 4 Real Madrid

    É sempre uma pena quando gols tão espetaculares quanto o de Mario Mandzukic na final da Liga dos Campeões de 2017 não valem nada, mas seu gol de empate de bicicleta acabou sendo apenas um consolo quando o Real Madrid derrotou a Juventus no Millennium Stadium, em Cardiff.

    Cristiano Ronaldo colocou os atuais campeões na frente com um belo chute aos 20 minutos e, após a acrobacia de Mandzukic e o chute desviado de Casemiro, marcou seu segundo gol do dia com uma finalização precisa.

    O sonho de Gianluigi Buffon na Liga dos Campeões desvaneceu-se em questão de quatro minutos do segundo tempo, mas, para garantir, o cartão vermelho de Juan Cuadrado – provocado por uma encenação de Sergio Ramos – deu o golpe final antes que o substituto Marco Asensio completasse a goleada nos momentos finais.

  • Barcelona 2009 Champions League winners

    192009: Barcelona 2 x 0 Manchester United

    A primeira temporada de Pep Guardiola como técnico foi um sonho, levando o Barcelona à conquista da La Liga, da Copa del Rey e, por fim, da Liga dos Campeões.

    O Estádio Olímpico ficou boquiaberto enquanto o tiki-taka roubava a cena contra um Manchester United reconhecidamente fraco, pelo qual Cristiano Ronaldo estava no seu pior momento, com tentativas de todos os ângulos e distâncias imagináveis.

    Samuel Eto’o chutou a bola por baixo de Edwin van der Sar para fazer 1 a 0, antes que um certo Lionel Messi, que dançou pelos adversários a noite toda, marcasse de cabeça o segundo gol do Barcelona.

    Eles estavam um degrau acima da equipe de Ferguson em uma partida que não foi nem de longe tão competitiva quanto se esperava – apesar do que o placar possa sugerir.

  • Kingsley Coman Bayern Munich 2019-20 UCL finalGetty

    182020: Paris Saint-Germain 0 x 1 Bayern de Munique

    A única final desta lista disputada sem torcida, o fato de a partida de 2020 ter sido forçada a ser realizada a portas fechadas devido à pandemia da Covid-19 poderia ter resultado em um jogo sem graça. Felizmente, não foi o que aconteceu.

    Acabou sendo uma partida com poucos gols, é verdade, mas foi totalmente emocionante e extremamente disputada de ponta a ponta, com inúmeras chances para ambos os lados no primeiro tempo, antes de Kingsley Coman marcar o único gol pouco antes da marca de uma hora.

    O PSG defendeu-se admiravelmente após o gol, mantendo-se na partida e criando um final potencialmente dramático, mas o Bayern de Munique manteve-se firme para ser coroado campeão da Europa pela sexta vez.

  • ViniciusGetty Images

    172024: Borussia Dortmund 0 x 2 Real Madrid

    Como é que o Borussia Dortmund não marcou nesta final?! O time alemão era o grande azarão ao enfrentar o clube mais bem-sucedido da história da competição e, mesmo assim, começou de forma brilhante, fazendo tudo, menos colocar a bola no fundo da rede. Julian Brandt, Karim Adeyemi e Niclas Fullkrug viram as chances passarem, sendo que esta última foi impedida apenas pela trave, enquanto o Real agradecia a sorte por ter conseguido chegar ao intervalo sem sofrer gols.

    Após o intervalo, a maré começou a virar. A equipe de Carlo Ancelotti elevou seu nível de jogo de forma impressionante e, de repente, quase todas as chances notáveis criadas eram por eles. Quando o Real abriu o placar a 16 minutos do fim com um cabeceio de Dani Carvajal, então, isso já era esperado. Vinicius Jr. selou o resultado pouco depois, com seu gol garantindo o desfecho que a maioria esperava para este jogo, mas a jornada para chegar lá foi, pelo menos, mais agradável para os neutros do que eles poderiam ter previsto.

  • Real Madrid 2016 Champions League winnersGetty

    162016: Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid (5 x 3 nos pênaltis)

    Quando a final da Liga dos Campeões nos presenteou com um segundo clássico de Madri em três anos, mais uma vez, ela não decepcionou.

    Sergio Ramos voltou a marcar, Antoine Griezmann perdeu um pênalti, Dani Carvajal saiu mancando e chorando, e Stefan Savic perdeu uma chance clara, tudo isso antes mesmo de completarmos uma hora de jogo.

    O Atlético empatou no final com Yannick Carrasco, logo após Gareth Bale ver seu chute ser tirado da linha, enquanto o San Siro assistia a uma prorrogação muito mais equilibrada do que a do Estádio da Luz em 2014.

    Foi uma meia hora sem gols, porém, tornando-se a sétima final da Liga dos Campeões a ir para os pênaltis, onde, é claro, Cristiano Ronaldo converteu o pênalti da vitória e o Real se sagrou campeão da Europa pela 11ª vez.

  • Ajax 1995 Champions League winnersGetty

    151995: Ajax 1 x 0 AC Milan

    Esta foi uma final emocionante entre uma das maiores equipes da Europa, o Milan, atual campeão e disputando sua terceira final consecutiva, e um time jovem e promissor em busca de resgatar glórias passadas, o Ajax, que havia chegado à sua primeira final desde que conquistou a terceira Copa da Europa consecutiva em 1973.

    Marco Simone foi o destaque dos italianos, acertando um belo voleio em sua melhor chance, mas mandando a bola direto para Edwin van der Sar, enquanto Daniele Massaro girava e chutava para fora.

    O jogo parecia destinado à prorrogação até um momento que criou uma superestrela. Patrick Kluivert, de 18 anos, saiu do banco e recebeu um passe de Frank Rijkaard que o colocou cara a cara com o gol e o resto, como se costuma dizer, é história.

  • Real Madrid 1998 Champions League winnersGetty

    141998: Juventus 0 x 1 Real Madrid

    Dado o calibre dos jogadores em campo e a quantidade de chances criadas, ainda é surpreendente que este jogo tenha terminado com apenas um gol marcado.  

    Edgar Davids, Zinedine Zidane e Filippo Inzaghi deveriam ter marcado pela Juventus, enquanto Raúl deveria ter marcado pelo time vencedor. 

    No entanto, embora a finalização precisa tenha faltado, este foi um jogo de altíssima qualidade, disputado a um ritmo alucinante de 160 km/h. 

    As jogadas engenhosas de Davids e a energia de Zidane pareciam que acabariam garantindo a vitória para os italianos, mas foi Predrag Mijatovic quem acabou decidindo o jogo, em uma partida brilhante, disputada e acirrada entre duas das melhores equipes da Europa. 

  • Real Madrid 2018 Champions League winnersGetty

    132018: Real Madrid 3 x 1 Liverpool

    A final da Liga dos Campeões de 2018 prometia ser um verdadeiro espetáculo para os torcedores neutros. Duas equipes com vocação ofensiva dando tudo de si durante os 90 minutos, com o maior prêmio do futebol de clubes em jogo. 

    Mas a lesão de Mohamed Salah acabou com as chances de este ser um clássico – mesmo que muito drama tenha se seguido. 

    Loris Karius jogou a bola na perna estendida de Karim Benzema para abrir o placar de forma bizarra, Sadio Mané empatou à queima-roupa e, em seguida, Gareth Bale entrou em campo. 

    O galês produziu um impressionante chute de bicicleta que rivaliza com o do técnico Zidane como o melhor já marcado em uma final da Liga dos Campeões, antes de marcar o segundo quando seu chute arriscado foi desviado para o próprio gol pelo infeliz Karius, que mais tarde foi diagnosticado com uma concussão causada por Sergio Ramos. 

    Foi certamente uma final emocionante, mas não de maneira ortodoxa. 

  • Real Madrid 2002 Champions League winners

    122002: Bayer Leverkusen 1 x 2 Real Madrid

    O Real Madrid conquistou uma vitória fácil quando era o favorito em 2000, mas não foi esse o caso contra o Bayer Leverkusen dois anos depois, com a equipe alemã a dar o seu contributo para uma final equilibrada e emocionante. 

    As equipes trocaram golpes em um início animado, com Raúl e depois Lúcio marcando para deixar o placar em 1 a 1 após apenas 13 minutos, mas esta final é lembrada por uma única coisa: o gol da vitória de Zinedine Zidane no final do primeiro tempo. 

    O voleio sublime do francês fez a diferença nesse confronto emocionante, embora com a ajuda do reserva Iker Casillas, que substituiu o lesionado César no segundo tempo e fez várias defesas cruciais para conquistar seu segundo título da Liga dos Campeões, apenas cinco dias antes de completar 20 anos. 

  • Barcelona 2015 Champions League winnersGetty

    112015: Juventus 1 x 3 Barcelona

    Um dos melhores ataques da Europa contra uma das melhores defesas – a final de 2015 prometia ser, no mínimo, uma batalha tática intrigante. 

    No entanto, o Barcelona começou com tudo graças ao gol de Ivan Rakitic aos três minutos, forçando a Juventus a se abrir e criando um confronto muito mais aberto e ofensivo. 

    Depois que Gianluigi Buffon manteve a Juve no jogo com uma grande defesa contra Luis Suárez, Álvaro Morata empatou com um gol de finalização simples – mas o revés pareceu apenas deixar o Barcelona, em busca do triplo, ainda melhor. 

    Suárez mandou para o fundo da rede depois que a tentativa de Lionel Messi foi apenas defendida por Buffon, antes de Neymar, que vinha provocando Stephan Lichtsteiner a noite toda, marcar o gol que sua atuação merecia nos acréscimos. Esse foi o MSN no seu melhor. 

  • Bayern 2013 Champions League winnersGetty

    102013: Borussia Dortmund 1 x 2 Bayern de Munique

    Após duas semifinais incríveis – com o Dortmund a vencer o Real Madrid por 4 a 3 e o Bayern a golear o Barcelona por 7 a 0 –, esses rivais alemães deram o seu melhor para proporcionar uma final à altura nesta emocionante temporada 2012-13.

    Foi um jogo de um lado a outro entre os dois times da Bundesliga, no qual o domínio mudou de lado tão rapidamente quanto em qualquer outra final desta lista.  

    Mario Mandzukic completou o cruzamento de Arjen Robben para dar a vantagem ao Bayern, embora ela tenha sido rapidamente anulada pelo pênalti de Ilkay Gundogan em oito minutos de jogo que resumiram esse confronto equilibrado. 

    No final, a classe dos bávaros brilhou, com Robben marcando um gol dramático no último minuto que redimiu o pênalti perdido na final de 2012, o que significou que Jupp Heynckes deixaria o clube da maneira mais ilustre possível – com um triplo em seu nome. 

  • Man United 1999 Champions League winnersGetty

    91999: Manchester United 2 x 1 Bayern de Munique

    Os primeiros 90 minutos dessa partida não tiveram nada de especial, já que o Bayern de Munique abriu o placar logo no início com Mario Basler e pouco aconteceu depois disso.

    Mas o drama no “tempo de Fergie” tornou essa final uma das mais icônicas que a Europa já viu, com Teddy Sheringham empatando no primeiro minuto de acréscimo, antes de Ole Gunnar Solskjaer garantir o título europeu para o Manchester United no terceiro.

    Não foi um jogo tão bom quanto qualquer um dos dois confrontos da fase de grupos, mas foi muito mais dramático, e o fato de ter completado a tríplice coroa para os jogadores de Sir Alex Ferguson — que não contavam com Roy Keane e Paul Scholes em Barcelona — tornou tudo ainda mais espetacular.

  • Barcelona 2006 Champions League winnersGetty

    82006: Barcelona 2 x 1 Arsenal

    O cartão vermelho imprudente recebido por Jens Lehmann logo aos 18 minutos da final da Liga dos Campeões de 2006 ameaçou classificar o jogo como mais uma partida “desigual” da competição – mas acabou sendo exatamente o contrário. 

    O gol de cabeça de Sol Campbell antes do intervalo colocou o Arsenal na frente, apesar da desvantagem numérica contra o Barcelona, e manteve a equipe na liderança por algum tempo. 

    Samuel Eto’o acertou a trave, o reserva Manuel Almunia foi acionado várias vezes e Thierry Henry deveria ter ampliado a vantagem dos Gunners. 

    Mas, no final, o inevitável aconteceu – os londrinos sucumbiram a dois gols maravilhosamente trabalhados, com Henrik Larsson saindo do banco para dar duas assistências, para Eto’o e Julian Belletti, em uma partida emocionante em que o ímpeto oscilava constantemente entre duas equipes talentosas. 

  • Dortmund 1997 Champions League winnersGetty

    71997: Borussia Dortmund 3 x 1 Juventus

    Esta pode ter sido a maior zebra de uma final da Liga dos Campeões.

    O Dortmund disputava apenas sua segunda participação nesta competição (quinta no total, incluindo a Copa da Europa) e se viu diante dos atuais campeões, que continuavam sendo um dos melhores times da Europa.

    Mas a elegância e a habilidade dos melhores jogadores da Itália foram neutralizadas por uma atuação obstinada do meio-campista escocês Paul Lambert, que se autodescreveu como o pior jogador da equipe do Dortmund, mas que desempenhou um papel crucial em Munique, especialmente para neutralizar Zinedine Zidane.

    Karl-Heinz Reidle marcou duas vezes, colocando os alemães confortavelmente à frente no intervalo e, embora Alessandro Del Piero tenha descontado para a Juve, um belo chute por cima do goleiro do jovem Lars Ricken, de 20 anos e natural da região, selou essa fantástica história de azarão.

  • Barcelona 2011 Champions League winnersGetty

    62011: Barcelona 3 x 1 Manchester United

    Se há um jogo que define o Barcelona de Pep Guardiola, é este. 

    Uma incrível máquina de passes destruindo os vencedores inveterados de Sir Alex Ferguson – um time do Manchester United que acabara de conquistar seu quarto título da Premier League em cinco anos. 

    Lionel Messi, com apenas 24 anos na época, estava no auge de sua forma e foi fundamental em todos os gols. 

    A arrancada do argentino desviou a atenção da defesa do United, permitindo que Pedro marcasse o primeiro; ele chutou o segundo no canto inferior de Edwin van der Sar, de 20 metros, e depois dançou pela direita para criar a oportunidade para David Villa marcar o terceiro com um chute com efeito. 

    “Em toda a minha carreira como técnico, essa foi a melhor equipe que enfrentei”, admitiu Ferguson ao final da partida. Provavelmente foi a melhor equipe que Wembley e a Liga dos Campeões já viram também. 

  • Real Madrid 2014 Champions League winnersGetty

    52014: Real Madrid 4 x 1 Atlético de Madrid

    Como se um clássico de Madri na Liga dos Campeões já não fosse emocionante o suficiente, a obsessão incansável do Real pela “La Décima” e o fato de o Atlético ter conquistado o título do campeonato no Camp Nou poucos dias antes prometiam um verdadeiro espetáculo. E o jogo não decepcionou.

    O Atlético abriu o placar com Diego Godín no primeiro tempo e, a partir daí, especialmente com Diego Costa tendo saído mancando, a questão era simplesmente se a formidável defesa deles conseguiria resistir ao ataque de classe mundial do Real.

    A resposta veio de forma dramática: um sonoro “não”.

    Sergio Ramos levou o jogo para a prorrogação com um cabeceio nos acréscimos, onde – inspirados pela genialidade de Ángel Di María – Gareth Bale, Marcelo e, é claro, Cristiano Ronaldo aproveitaram o desânimo do Atlético para conquistar aquele histórico 10º título europeu.

  • Chelsea 2012 Champions League winnersGetty

    42012: Chelsea 1 x 1 Bayern de Munique (4 x 3 nos pênaltis)

    Quando o Bayern de Munique recebeu o Chelsea e seu técnico interino, Roberto Di Matteo, na Allianz Arena em 2012, muitos esperavam apenas um resultado. 

    O momento de glória do Bayern parecia inevitável, com o ex-jogador do Chelsea Arjen Robben se juntando a Franck Ribéry para aterrorizar a defesa do Chelsea – e isso estava a poucos minutos de se confirmar quando Thomas Müller finalmente abriu o placar aos 83 minutos. 

    Mas, quatro anos após seu cartão vermelho na derrota na final de 2008 para o Manchester United, Didier Drogba inscreveu seu nome na história do Stamford Bridge como uma verdadeira lenda. 

    O cabeceio do atacante levou o jogo para a prorrogação, onde Robben teve sua cobrança de pênalti defendida por Petr Cech, e foi ele quem marcou o pênalti da vitória depois que Ivica Olic também foi defendido por Cech e Bastian Schweinsteiger acertou a trave. 

    Um clássico moderno emocionante. 

  • Man United 2008 Champions League winnersGetty

    32008: Manchester United 1 x 1 Chelsea (6 x 5 nos pênaltis)

    Algumas finais têm tudo, e esta foi uma delas. 

    Um confronto de ponta a ponta, que não foi de forma alguma prejudicado pela familiaridade entre as duas equipes, viu Cristiano Ronaldo em sua melhor forma na posição de ponta-direita, ao mesmo tempo em que mostrou o que o futuro reservava ao marcar de cabeça o primeiro gol da partida.

    Inúmeras chances surgiram e se foram tanto antes quanto depois de Frank Lampard empatar o placar, com Didier Drogba e Lampard acertando a trave quando a partida entrava na prorrogação, enquanto John Terry bloqueava o chute de Ryan Giggs que ia direto para o gol e Drogba era expulso.

    Foram necessários pênaltis para encerrar essa partida incrível, com Edwin van der Sar como herói – defendendo a cobrança de Nicolas Anelka depois que Ronaldo teve seu pênalti defendido e Terry escorregou e errou. Drama até o último momento.

  • Milan 1994 Champions League winnersGetty

    21994: AC Milan 4 x 0 Barcelona

    Como o Milan conseguiu vencer a Liga dos Campeões de 1994 sem sete jogadores fundamentais, incluindo Marco van Basten, Franco Baresi e Alessandro Costacurta? Apresentando o que pode ser considerado a melhor exibição de uma equipe na história da principal competição europeia. 

    Os italianos entraram com tudo contra a máquina vencedora que era o Barcelona de Johan Cruyff, com Dejan Savicevic deixando Miguel Angel Nadal no chão para dar assistência para o primeiro gol de Daniele Massaro, cujo segundo gol saiu ainda antes do intervalo. 

    Outro momento embaraçoso para Nadal permitiu que Savicevic marcasse um gol espetacular de bicicleta logo nos primeiros minutos do segundo tempo, antes de Marcel Desailly entrar em ação para completar uma goleada que a equipe revolucionária de Cruyff raramente sofria e certamente não esperava receber nessa ocasião. 

  • Liverpool 2005 Champions League winnersGetty

    12005: AC Milan 3 x 3 Liverpool (2 x 3 nos pênaltis)

    Não houve final de Liga dos Campeões mais memorável do que o icônico “Milagre de Istambul”, em que o Liverpool recuperou-se de uma desvantagem de 3 a 0 para ser coroado campeão da Europa nos pênaltis. 

    O gol de Paolo Maldini logo no primeiro minuto deu ao Milan o melhor começo possível, e Hernán Crespo parecia ter desferido golpes decisivos com seus dois gols em rápida sucessão no final do primeiro tempo. 

    Mas Steven Gerrard inspirou sua equipe na virada mais incrível que esta competição já viu. Seu cabeceio reduziu a diferença para dois gols, Vladimir Smicer mandou para o fundo da rede de longe e, em seguida, Gerrard invadiu a área e sofreu um pênalti – Xabi Alonso marcou no rebote após sua primeira tentativa ter sido defendida. 

    Jerzy Dudek levou o jogo para a disputa de pênaltis graças a uma sensacional defesa dupla que impediu Shevchenko de marcar na prorrogação, e ele foi o herói da partida – Shevchenko foi novamente frustrado na última cobrança. 

    A emoção pura desse confronto de virada de ponta a ponta torna-o imbatível, e o fato de ter dado ao Liverpool seu histórico quinto título europeu apenas contribui para o legado do que é, sem dúvida, o melhor jogo já disputado no futebol de clubes. 