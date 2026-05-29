Todas as finais da Liga dos Campeões, classificadas da pior à melhor

É a primeira final da Liga dos Campeões dos Gunners desde 2006, quando o Barcelona saiu vitorioso por 2 a 1 em um dos melhores jogos desta lista. O atual campeão, o PSG, por sua vez, já disputou duas finais anteriormente; a goleada sobre a Inter na final do ano passado certamente foi emocionante para os parisienses, mas não tão disputada quanto um espectador neutro poderia desejar, mesmo que a atuação dos vencedores tenha sido mágica.
Assim, à medida que a expectativa cresce para a final de 2026, quais foram as melhores finais da Liga dos Campeões? E quais foram as mais decepcionantes? O GOAL repassa todas as finais da competição desde sua reformulação em 1992...