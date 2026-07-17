“Todas as decisões foram acertadas!” - Thomas Tuchel é defendido em relação às substituições contra a Argentina, enquanto lenda da Inglaterra questiona as críticas ferrenhas ao técnico alemão

Barnes defendeu a abordagem de Tuchel ao responder às críticas de vários ex-jogadores da seleção inglesa, que questionaram as táticas conservadoras do técnico depois que a Inglaterra perdeu a vantagem.

“Estávamos ganhando por 1 a 0 em um torneio em que nunca vamos dominar a posse de bola nem jogar melhor do que ninguém”, disse Barnes àBetfred. “Estávamos ganhando por 1 a 0, então por que deveríamos fazer substituições ofensivas? Se ele fizesse isso e acabássemos perdendo, as pessoas estariam perguntando por que ele agiu assim. Ele fez exatamente a coisa certa.

“Não deu errado. Somos a quarta colocada no ranking mundial, então devemos terminar em terceiro ou quarto lugar, que é onde vamos ficar. Não sei por que esperávamos algo diferente.”

Barnes também elogiou a identidade tática de Tuchel, acrescentando: “Quando você tem um técnico como Thomas Tuchel, sabe o que vai ter. Você vai ser pragmático, forte, disciplinado e resiliente. Não vamos superar os adversários em jogo, mas, em vez disso, vencemos com nossa força. Contra a Argentina, vencemos por 1 a 0, e todas as decisões que Thomas Tuchel tomou foram acertadas. Ele reagiu ao que estava acontecendo diante dele.”