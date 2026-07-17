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“Todas as decisões foram acertadas!” - Thomas Tuchel é defendido em relação às substituições contra a Argentina, enquanto lenda da Inglaterra questiona as críticas ferrenhas ao técnico alemão
Barnes elogia a gestão de jogo de Tuchel
As esperanças da Inglaterra de chegar à sua primeira final da Copa do Mundo desde 1966 chegaram ao fim após perder a vantagem de 1 a 0 na derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal. Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram gols no final da partida, garantindo a classificação da Argentina. Apesar do resultado, Barnes acredita que Tuchel conduziu a partida corretamente.
Ele argumentou que nunca se esperava que a Inglaterra dominasse a posse de bola ou jogasse melhor que a Argentina e disse que proteger a vantagem era a abordagem lógica, em vez de fazer substituições ofensivas. Barnes também sugeriu que as expectativas em relação à Inglaterra deveriam ser avaliadas com base em sua posição no ranking mundial, insistindo que o desempenho da equipe no torneio refletiu seu nível atual.
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Barnes rejeita as críticas a Tuchel
Barnes defendeu a abordagem de Tuchel ao responder às críticas de vários ex-jogadores da seleção inglesa, que questionaram as táticas conservadoras do técnico depois que a Inglaterra perdeu a vantagem.
“Estávamos ganhando por 1 a 0 em um torneio em que nunca vamos dominar a posse de bola nem jogar melhor do que ninguém”, disse Barnes àBetfred. “Estávamos ganhando por 1 a 0, então por que deveríamos fazer substituições ofensivas? Se ele fizesse isso e acabássemos perdendo, as pessoas estariam perguntando por que ele agiu assim. Ele fez exatamente a coisa certa.
“Não deu errado. Somos a quarta colocada no ranking mundial, então devemos terminar em terceiro ou quarto lugar, que é onde vamos ficar. Não sei por que esperávamos algo diferente.”
Barnes também elogiou a identidade tática de Tuchel, acrescentando: “Quando você tem um técnico como Thomas Tuchel, sabe o que vai ter. Você vai ser pragmático, forte, disciplinado e resiliente. Não vamos superar os adversários em jogo, mas, em vez disso, vencemos com nossa força. Contra a Argentina, vencemos por 1 a 0, e todas as decisões que Thomas Tuchel tomou foram acertadas. Ele reagiu ao que estava acontecendo diante dele.”
O debate sobre a abordagem da Inglaterra continua
A opinião de Barnes contrasta com as críticas de Wayne Rooney, que argumentou que as substituições defensivas de Tuchel geraram pânico na seleção inglesa. Gary Lineker também questionou a decisão da Inglaterra de recuar para um bloco baixo contra Lionel Messi e a Argentina.
A entrada de Nico O’Reilly e Dan Burn tornou-se um dos principais assuntos em pauta após a derrota. No entanto, a avaliação de Barnes foi compartilhada por Andros Townsend, que descreveu a substituição de O’Reilly como uma jogada inteligente, destinada a limitar a influência de Messi em áreas mais recuadas durante os minutos finais.
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A pressão sobre Tuchel aumenta
A derrota intensificou as especulações sobre o futuro de Tuchel como técnico da Inglaterra. O ex-meio-campista do Manchester United, Nicky Butt, já pediu que o alemão renuncie ao cargo, enquanto Eddie Howe e Pep Guardiola têm sido citados como possíveis sucessores. No entanto, Tuchel já insistiu anteriormente que não deixará o cargo, e a FA, segundo relatos, ainda confia no técnico alemão.
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