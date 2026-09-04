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'Tivemos uma conversa' - alvo do Real Madrid, Kees Smit revela por que REJEITOU uma transferência bombástica no verão para ficar no AZ Alkmaar
A busca do Real Madrid por um meio-campista
O Real Madrid buscou ativamente reforços para o meio-campo durante a recente janela de transferências. Embora a equipe de Jose Mourinho tenha contratado o ex-astro do Man City Bernardo Silva, além da promissora joia Sergio Martinez, o gigante espanhol seguiu no mercado em busca de mais opções para o setor.
Rodri, capitão da Espanha campeã da Copa do Mundo, surgiu como principal alvo do clube, mas acabou se transferindo para o arquirrival Barcelona, o que obrigou o Real Madrid a explorar alternativas. Na sequência, o gigante espanhol montou uma lista de candidatos capazes de causar impacto imediato no Bernabéu.
A joia do AZ Alkmaar, Smit, apareceu com destaque nessa lista. Apesar de despertar grande interesse de vários dos principais clubes da Europa ao longo do verão, o holandês de 20 anos surpreendeu muita gente ao comprometer seu futuro imediato com o atual clube.
Intervenção do técnico muda tudo
Em entrevista aos canais oficiais do AZ Alkmaar, Smit admitiu que inicialmente esperava sair durante o verão. O meio-campista explicou que uma intervenção do técnico do AZ, Lee-Roy Echteld, acabou mudando sua perspectiva.
“Para ser sincero, no começo eu tinha a sensação de que iria sair, mas depois ficou claro que o treinador realmente queria que eu ficasse”, disse, em declaração reproduzida pelo AS. “Eu me sinto bem aqui, cercado por amigos e familiares. Foi por isso que fiquei.”
O jovem também revelou que o clube da Eredivisie fechou firmemente a porta para uma possível saída na reta final da janela.
“Dez dias atrás, tive uma conversa e então o AZ não quis mais me deixar sair”, acrescentou Smit. “Levei isso de forma positiva, porque sinto que ainda não terminei aqui.”
Ignorando o barulho sobre transferências
Mudar-se para um clube da grandeza do Real Madrid traz uma intensa atenção da mídia, uma realidade com a qual o produto da base do AZ teve de lidar, enquanto as especulações sobre seu futuro dominavam as manchetes na Espanha e nos Países Baixos. No entanto, Smit optou por se desligar das fofocas diárias.
“No começo eu lia muito, mas depois passei a fazer isso menos”, observou. “Porque algumas coisas também não são verdadeiras. Consigo lidar muito bem com isso. Resumindo, estou aqui e estou feliz por estar aqui.”
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Desenvolvimento contínuo na Holanda
Com a janela de transferências agora definitivamente fechada, Smit pode se concentrar totalmente em seu desenvolvimento no AFAS Stadion. Permanecer em um ambiente familiar lhe garante a regularidade de minutos no time principal, algo essencial para a evolução de um jovem jogador sob o comando de Echteld.
O meio-campista já justificou essa confiança com um início espetacular de nova temporada. Depois de ajudar o AZ a conquistar a Copa da KNVB na última temporada, Smit teve papel de destaque na vitória por 4 a 0 sobre o PSV Eindhoven, que garantiu a Johan Cruyff Shield na abertura da temporada.
Se mantiver essa forma avassaladora na elite do futebol holandês, pretendentes de peso como o Real Madrid sem dúvida voltarão à carga. Por enquanto, o adolescente tem a missão de liderar a campanha doméstica do AZ e provar que está pronto para um passo monumental no futuro.
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