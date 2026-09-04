O Real Madrid buscou ativamente reforços para o meio-campo durante a recente janela de transferências. Embora a equipe de Jose Mourinho tenha contratado o ex-astro do Man City Bernardo Silva, além da promissora joia Sergio Martinez, o gigante espanhol seguiu no mercado em busca de mais opções para o setor.

Rodri, capitão da Espanha campeã da Copa do Mundo, surgiu como principal alvo do clube, mas acabou se transferindo para o arquirrival Barcelona, o que obrigou o Real Madrid a explorar alternativas. Na sequência, o gigante espanhol montou uma lista de candidatos capazes de causar impacto imediato no Bernabéu.

A joia do AZ Alkmaar, Smit, apareceu com destaque nessa lista. Apesar de despertar grande interesse de vários dos principais clubes da Europa ao longo do verão, o holandês de 20 anos surpreendeu muita gente ao comprometer seu futuro imediato com o atual clube.



