Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Tivemos uma conversa' - alvo do Real Madrid, Kees Smit revela por que REJEITOU uma transferência bombástica no verão para ficar no AZ Alkmaar

Mercado da bola
K. Smit
Real Madrid
AZ Alkmaar
La Liga
Eredivisie

O meio-campista do AZ Alkmaar, Kees Smit, falou sobre sua decisão de recusar uma transferência no verão europeu, com o jovem muito bem avaliado supostamente atraindo forte interesse do Real Madrid. Apesar das especulações sobre uma transferência de impacto para reforçar o meio-campo do Real Madrid, Smit acabou optando por permanecer na Eredivisie após conversas cruciais nos bastidores com seu clube atual.

  • A busca do Real Madrid por um meio-campista

    O Real Madrid buscou ativamente reforços para o meio-campo durante a recente janela de transferências. Embora a equipe de Jose Mourinho tenha contratado o ex-astro do Man City Bernardo Silva, além da promissora joia Sergio Martinez, o gigante espanhol seguiu no mercado em busca de mais opções para o setor.

    Rodri, capitão da Espanha campeã da Copa do Mundo, surgiu como principal alvo do clube, mas acabou se transferindo para o arquirrival Barcelona, o que obrigou o Real Madrid a explorar alternativas. Na sequência, o gigante espanhol montou uma lista de candidatos capazes de causar impacto imediato no Bernabéu.

    A joia do AZ Alkmaar, Smit, apareceu com destaque nessa lista. Apesar de despertar grande interesse de vários dos principais clubes da Europa ao longo do verão, o holandês de 20 anos surpreendeu muita gente ao comprometer seu futuro imediato com o atual clube.


    • Publicidade

  • Intervenção do técnico muda tudo

    Em entrevista aos canais oficiais do AZ Alkmaar, Smit admitiu que inicialmente esperava sair durante o verão. O meio-campista explicou que uma intervenção do técnico do AZ, Lee-Roy Echteld, acabou mudando sua perspectiva.

    “Para ser sincero, no começo eu tinha a sensação de que iria sair, mas depois ficou claro que o treinador realmente queria que eu ficasse”, disse, em declaração reproduzida pelo AS. “Eu me sinto bem aqui, cercado por amigos e familiares. Foi por isso que fiquei.”

    O jovem também revelou que o clube da Eredivisie fechou firmemente a porta para uma possível saída na reta final da janela.

    “Dez dias atrás, tive uma conversa e então o AZ não quis mais me deixar sair”, acrescentou Smit. “Levei isso de forma positiva, porque sinto que ainda não terminei aqui.”


  • Ignorando o barulho sobre transferências

    Mudar-se para um clube da grandeza do Real Madrid traz uma intensa atenção da mídia, uma realidade com a qual o produto da base do AZ teve de lidar, enquanto as especulações sobre seu futuro dominavam as manchetes na Espanha e nos Países Baixos. No entanto, Smit optou por se desligar das fofocas diárias.

    “No começo eu lia muito, mas depois passei a fazer isso menos”, observou. “Porque algumas coisas também não são verdadeiras. Consigo lidar muito bem com isso. Resumindo, estou aqui e estou feliz por estar aqui.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images Sport

    Desenvolvimento contínuo na Holanda

    Com a janela de transferências agora definitivamente fechada, Smit pode se concentrar totalmente em seu desenvolvimento no AFAS Stadion. Permanecer em um ambiente familiar lhe garante a regularidade de minutos no time principal, algo essencial para a evolução de um jovem jogador sob o comando de Echteld.

    O meio-campista já justificou essa confiança com um início espetacular de nova temporada. Depois de ajudar o AZ a conquistar a Copa da KNVB na última temporada, Smit teve papel de destaque na vitória por 4 a 0 sobre o PSV Eindhoven, que garantiu a Johan Cruyff Shield na abertura da temporada.

    Se mantiver essa forma avassaladora na elite do futebol holandês, pretendentes de peso como o Real Madrid sem dúvida voltarão à carga. Por enquanto, o adolescente tem a missão de liderar a campanha doméstica do AZ e provar que está pronto para um passo monumental no futuro.

La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ