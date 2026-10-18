Arteta falou sobre as difíceis decisões táticas necessárias para superar a resistente defesa do Nottingham Forest na vitória apertada por 1 a 0. Apesar de ter dominado a posse de bola durante a maior parte da partida, o atual campeão da Premier League teve enorme dificuldade para furar o bloco baixo montado pela equipe de Oliver Glasner.

Em entrevista após o apito final, Arteta destacou a força mental necessária para manter o plano de jogo em uma partida de tamanha importância. “Tivemos que lutar pela vitória até o último segundo. É uma equipe bem treinada e difícil de superar. Tivemos que correr riscos, porque é uma equipe perigosa”, explicou. “Tivemos que lidar muito bem com o lado emocional. Mantivemos o foco, e os jogadores que entraram para terminar a partida tiveram um impacto enorme.”