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“Tivemos que correr riscos”: Mikel Arteta comenta as dificuldades ofensivas do Arsenal antes de superar a resistência do Nottingham Forest nos minutos finais
Arteta admite ter feito uma aposta tática contra o Forest
Arteta falou sobre as difíceis decisões táticas necessárias para superar a resistente defesa do Nottingham Forest na vitória apertada por 1 a 0. Apesar de ter dominado a posse de bola durante a maior parte da partida, o atual campeão da Premier League teve enorme dificuldade para furar o bloco baixo montado pela equipe de Oliver Glasner.
Em entrevista após o apito final, Arteta destacou a força mental necessária para manter o plano de jogo em uma partida de tamanha importância. “Tivemos que lutar pela vitória até o último segundo. É uma equipe bem treinada e difícil de superar. Tivemos que correr riscos, porque é uma equipe perigosa”, explicou. “Tivemos que lidar muito bem com o lado emocional. Mantivemos o foco, e os jogadores que entraram para terminar a partida tiveram um impacto enorme.”
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Entenda a substituição de Eze
Um dos assuntos mais comentados da tarde foi a decisão de Arteta de tirar Eberechi Eze no intervalo. O ex-jogador do Crystal Palace começou como titular pelo lado esquerdo, mas teve dificuldade para influenciar a partida: nos 45 minutos em campo, não finalizou nem acertou um drible. Arteta optou por substituí-lo por Madueke, mudança que acabou decidindo o jogo a favor do Arsenal.
Arteta explicou que a organização defensiva dos donos da casa dificultou que Eze encontrasse os espaços de que precisa para ser efetivo. “Pela forma como eles estavam defendendo. As duas unidades pelos lados, os duelos de dois contra dois que criavam sem haver uma ameaça real nas costas da defesa. Ao forçar Daniel Munoz a jogar de outra maneira, eles ficavam mais confortáveis. É por isso que temos jogadores com características diferentes e nos adaptamos ao que o jogo apresenta”, disse o técnico do Arsenal.
Madueke exalta a profundidade do elenco do Arsenal
Autor do gol da vitória, Madueke fez questão de elogiar o esforço coletivo e a força do elenco do Arsenal após entrar em campo e decidir a partida. O ponta, que disputa espaço em um ataque repleto de talentos, ressaltou que todos no elenco precisam estar preparados para fazer a diferença, independentemente de começarem jogando.
O jogador da seleção da Inglaterra reconheceu que a intensidade física da partida exigiu uma abordagem diferente do Arsenal. “Tivemos que lutar muito. Sabemos que é difícil jogar aqui. Foram muitas bolas pelo alto e muito jogo direto. Graças a Deus, conseguimos a vitória e seguimos com os três pontos”, explicou Madueke.
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A regularidade e o caminho que o Arsenal tem pela frente
A vitória marca uma importante recuperação do Arsenal, que agora soma três vitórias consecutivas desde a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Brighton, em setembro. O resultado mantém a equipe a apenas três pontos do Manchester City, líder da tabela.
O Arsenal enfrenta uma sequência apertada de jogos após vencer o Lille recentemente em uma competição europeia e agora se prepara para um confronto de destaque contra o Bayern de Munique pela Champions League.
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