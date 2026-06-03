"Tive que parar o treino para ir chorar!" - Arkadiusz Milik, estrela da Juventus, faz uma confissão comovente sobre seu pesadelo com lesões

Milik passou por um período difícil devido a problemas físicos, tendo entrado em campo muito raramente pela Juventus nos últimos tempos. O experiente atacante, que se transferiu do Marselha para o gigante italiano em 2023 após um período inicial de empréstimo, revelou agora com coragem as batalhas mentais que acompanharam suas dificuldades físicas em Turim.

Em uma entrevista reveladora ao canal polonês Kanal Sportowy, o atacante explicou como suas constantes passagens pela mesa de tratamento o levaram ao limite absoluto. A Juventus o apoiou durante sua recuperação, mas o fardo individual tornou-se insuportável.

“Nos últimos dois anos, a única coisa sobre a qual eu poderia ter falado eram minhas lesões”, disse ele. “Venho de um período que literalmente me esgotou. Eu queria me desconectar de tudo.”