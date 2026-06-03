Getty Images Sport
Traduzido por
"Tive que parar o treino para ir chorar!" - Arkadiusz Milik, estrela da Juventus, faz uma confissão comovente sobre seu pesadelo com lesões
Um pesadelo contínuo com lesões
Milik passou por um período difícil devido a problemas físicos, tendo entrado em campo muito raramente pela Juventus nos últimos tempos. O experiente atacante, que se transferiu do Marselha para o gigante italiano em 2023 após um período inicial de empréstimo, revelou agora com coragem as batalhas mentais que acompanharam suas dificuldades físicas em Turim.
Em uma entrevista reveladora ao canal polonês Kanal Sportowy, o atacante explicou como suas constantes passagens pela mesa de tratamento o levaram ao limite absoluto. A Juventus o apoiou durante sua recuperação, mas o fardo individual tornou-se insuportável.
“Nos últimos dois anos, a única coisa sobre a qual eu poderia ter falado eram minhas lesões”, disse ele. “Venho de um período que literalmente me esgotou. Eu queria me desconectar de tudo.”
- Getty Images Sport
Chegar ao fundo do poço
O desgaste emocional atingiu seu auge na virada do ano, quando Milik se viu completamente abalado por mais um grande revés. O atacante, que anteriormente se destacou no Ajax com 47 gols em 76 jogos, no Napoli com 48 gols em 122 partidas e no Marselha, onde marcou 30 gols em 55 partidas, contou em detalhes sobre seu momento mais difícil.
Ele confessou: “No início de 2025, tive um grande problema; foram momentos desagradáveis. Eu tinha chegado ao fundo do poço; de repente, ia para a academia treinar e, várias vezes, interrompia o treino e ia ao banheiro para desabafar e chorar.”
Uma temporada totalmente marcada pela dor
Estatisticamente, a temporada 2025-26 foi um fracasso total, com Milik somando apenas duas partidas na Série A e meros 34 minutos em campo. Seu histórico médico nas duas últimas temporadas é desolador: uma lesão no joelho o deixou fora dos gramados por 208 dias em 2024, seguida por problemas na panturrilha, lesões musculares e uma lesão de natureza desconhecida que lhe custou mais 147 dias.
Uma lesão subsequente na panturrilha no início deste ano o deixou fora dos gramados por mais de dois meses, antes que uma ruptura no tendão da coxa em abril acrescentasse mais 30 dias ao seu sofrimento.
“Lamento que a temporada com a Juve tenha acabado”, continuou ele. “No último período, me senti como uma pessoa faminta andando por uma rua cheia de restaurantes. Hoje, estou sorrindo, descansado e pronto para jogar.”
- AFP
O que vem a seguir para Milik?
Com o contrato expirando no verão de 2027, o bicampeão da Coppa Italia está determinado a reescrever sua história. Agora, ele se concentrará inteiramente nos preparativos para a pré-temporada, com o objetivo de convencer a comissão técnica de que seus problemas físicos ficaram definitivamente para trás.