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Mohamed Saeed

Traduzido por

"Tive a melhor temporada da minha carreira!" - Meio-campista do Lyon dá resposta desafiadora após ser deixado de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo

França
Copa do Mundo
C. Tolisso
E. Camavinga
D. Deschamps

Corentin Tolisso expressou sua profunda decepção por não ter sido convocado para a seleção francesa de Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter tido sua temporada mais produtiva até o momento. O capitão do Lyon se vê de fora, ao lado de várias outras estrelas de renome, enquanto os Bleus se preparam para disputar o maior troféu do futebol neste verão.

  • Deschamps toma decisões importantes para as finais

    O anúncio da lista de 26 convocados para o próximo torneio na América do Norte gerou grande debate em toda a França, com vários nomes consagrados ficando de fora. Entre as ausências, destaca-se Eduardo Camavinga, do Real Madrid, descrito como a baixa mais notável de uma lista que prioriza a forma atual e a preparação física.

    Tolisso, campeão com a seleção francesa em 2018, é outro veterano que assistirá aos jogos de casa. Embora o ex-jogador do Bayern de Munique não tenha atuado pela seleção desde o verão de 2021, seu desempenho sensacional na Ligue 1 nesta temporada fez com que muitos apostassem em um retorno dramático à seleção sob o comando de Deschamps.

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    Tolisso reage à surpreendente exclusão

    Apesar do revés, Tolisso continuou a se manifestar abertamente sobre seu desempenho nesta temporada. Ele liderou o Lyon com distinção, recuperando o nível de forma que já o tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Europa durante sua passagem pela Bundesliga.

    Ao falar sobre sua exclusão, Tolisso declarou aos repórteres: “Tenho tudo, tive a melhor temporada da minha carreira, tanto pessoalmente quanto estatisticamente. Didier Deschamps tem tudo. Ele falou de cinco meio-campistas indiscutíveis. Eu dei tudo de mim, não me arrependo de nada, não posso me culpar por nada, tenho orgulho do que conquistei, do que construí. É a vida, é o futebol. Mas acreditem, não vou desistir; vou me esforçar ainda mais para ser convocado um dia, ou não, mas vou dar tudo de mim.”

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    Números impressionantes na Ligue 1

    A frustração de Tolisso é comprovada por um histórico de eficiência diante do gol neste ano. Ele conseguiu marcar 11 gols no campeonato, o maior número de toda a sua carreira profissional. Seu impacto não se limitou apenas às competições nacionais, já que ele contribuiu com quatro gols em apenas sete partidas da Liga Europa, provando que ainda é capaz de fazer a diferença no cenário continental.

    O meio-campista encerrou a temporada em grande fase, marcando quatro gols e dando três assistências em suas últimas cinco partidas no campeonato.

    Até mesmo Deschamps reconheceu a qualidade do jogador que estava deixando para trás, admitindo: “Ele está fazendo uma temporada muito, muito boa. Entendo sua decepção. Corentin Tolisso teria merecido estar lá.”

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    A França aposta em uma nova geração

    A decisão de deixar de fora jogadores experientes e vencedores como Tolisso e Camavinga sinaliza uma mudança na filosofia de Deschamps, que comanda o que pode ser seu último torneio.

    A seleção conta com 13 jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo antes, incluindo nomes como Warren Zaire-Emery e Michael Olise. Deschamps explicou que, embora a disputa por vagas fosse acirrada, ele precisava selecionar aqueles que atendessem aos seus requisitos táticos específicos para as cinco vagas no meio-campo.

    Para Tolisso, a porta permanece ligeiramente entreaberta, mesmo que ele já tenha começado a fazer outros planos para junho. “No futebol, nunca se sabe o que pode acontecer. Sempre resta um pouco de esperança”, admitiu. “Não vou mentir, já planejei minhas férias.”

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