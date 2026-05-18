O anúncio da lista de 26 convocados para o próximo torneio na América do Norte gerou grande debate em toda a França, com vários nomes consagrados ficando de fora. Entre as ausências, destaca-se Eduardo Camavinga, do Real Madrid, descrito como a baixa mais notável de uma lista que prioriza a forma atual e a preparação física.

Tolisso, campeão com a seleção francesa em 2018, é outro veterano que assistirá aos jogos de casa. Embora o ex-jogador do Bayern de Munique não tenha atuado pela seleção desde o verão de 2021, seu desempenho sensacional na Ligue 1 nesta temporada fez com que muitos apostassem em um retorno dramático à seleção sob o comando de Deschamps.