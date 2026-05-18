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"Tive a melhor temporada da minha carreira!" - Meio-campista do Lyon dá resposta desafiadora após ser deixado de fora da seleção francesa para a Copa do Mundo
Deschamps toma decisões importantes para as finais
O anúncio da lista de 26 convocados para o próximo torneio na América do Norte gerou grande debate em toda a França, com vários nomes consagrados ficando de fora. Entre as ausências, destaca-se Eduardo Camavinga, do Real Madrid, descrito como a baixa mais notável de uma lista que prioriza a forma atual e a preparação física.
Tolisso, campeão com a seleção francesa em 2018, é outro veterano que assistirá aos jogos de casa. Embora o ex-jogador do Bayern de Munique não tenha atuado pela seleção desde o verão de 2021, seu desempenho sensacional na Ligue 1 nesta temporada fez com que muitos apostassem em um retorno dramático à seleção sob o comando de Deschamps.
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Tolisso reage à surpreendente exclusão
Apesar do revés, Tolisso continuou a se manifestar abertamente sobre seu desempenho nesta temporada. Ele liderou o Lyon com distinção, recuperando o nível de forma que já o tornou um dos meio-campistas mais cobiçados da Europa durante sua passagem pela Bundesliga.
Ao falar sobre sua exclusão, Tolisso declarou aos repórteres: “Tenho tudo, tive a melhor temporada da minha carreira, tanto pessoalmente quanto estatisticamente. Didier Deschamps tem tudo. Ele falou de cinco meio-campistas indiscutíveis. Eu dei tudo de mim, não me arrependo de nada, não posso me culpar por nada, tenho orgulho do que conquistei, do que construí. É a vida, é o futebol. Mas acreditem, não vou desistir; vou me esforçar ainda mais para ser convocado um dia, ou não, mas vou dar tudo de mim.”
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Números impressionantes na Ligue 1
A frustração de Tolisso é comprovada por um histórico de eficiência diante do gol neste ano. Ele conseguiu marcar 11 gols no campeonato, o maior número de toda a sua carreira profissional. Seu impacto não se limitou apenas às competições nacionais, já que ele contribuiu com quatro gols em apenas sete partidas da Liga Europa, provando que ainda é capaz de fazer a diferença no cenário continental.
O meio-campista encerrou a temporada em grande fase, marcando quatro gols e dando três assistências em suas últimas cinco partidas no campeonato.
Até mesmo Deschamps reconheceu a qualidade do jogador que estava deixando para trás, admitindo: “Ele está fazendo uma temporada muito, muito boa. Entendo sua decepção. Corentin Tolisso teria merecido estar lá.”
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A França aposta em uma nova geração
A decisão de deixar de fora jogadores experientes e vencedores como Tolisso e Camavinga sinaliza uma mudança na filosofia de Deschamps, que comanda o que pode ser seu último torneio.
A seleção conta com 13 jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo antes, incluindo nomes como Warren Zaire-Emery e Michael Olise. Deschamps explicou que, embora a disputa por vagas fosse acirrada, ele precisava selecionar aqueles que atendessem aos seus requisitos táticos específicos para as cinco vagas no meio-campo.
Para Tolisso, a porta permanece ligeiramente entreaberta, mesmo que ele já tenha começado a fazer outros planos para junho. “No futebol, nunca se sabe o que pode acontecer. Sempre resta um pouco de esperança”, admitiu. “Não vou mentir, já planejei minhas férias.”