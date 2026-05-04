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Títulos ou entretenimento? O dilema de José Mourinho que o Newcastle enfrenta, conforme explica Chris Waddle: o equilíbrio entre vencer e ser “chato”
Recuo após a conquista do troféu e a participação na Liga dos Campeões
Isso raramente acontece quando se trata de suas travessuras na linha lateral e nas coletivas de imprensa, sendo Mourinho um dos treinadores mais enigmáticos que já passaram pelo banco de reservas. Ele ficou famoso por suas habilidades de gestão de pessoas e pela capacidade de criar uma mentalidade de “nós contra o mundo” em qualquer clube que o contrate.
O português de 63 anos — com vários títulos da Premier League e da Liga dos Campeões em seu currículo — considera que vencer é a única coisa que importa. Ele não se preocupa excessivamente com a forma como esse objetivo é alcançado, já que o sucesso — em um negócio baseado em resultados — é avaliado por pontos e troféus.
O Newcastle conquistou seu primeiro troféu nacional em 70 anos ao erguer a Carabao Cup em 2025, enquanto duas das últimas três temporadas foram passadas disputando com a nata do futebol europeu.
Uma queda para a metade inferior da tabela da Premier League foi sofrida nesta temporada, levando a uma pressão sobre os ombros do experiente técnico Howe, e tem havido rumores de que o ex-técnico do Chelsea, Manchester e Tottenham, Mourinho, retornaria à Inglaterra no St James’ Park.
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Será que Mourinho seria uma escolha errada para o Newcastle?
Questionado sobre se um rosto familiar para a torcida de Tyneside representaria um risco excessivo para os Magpies, dado seu estilo de futebol, o ex-jogador do Newcastle Waddle — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium com um jogo de caça-níqueis de futebol — disse ao GOAL: “Não vou dizer que Mourinho é um mau treinador; ele já ganhou quase tudo no futebol.
“Ele está no Benfica no momento. Sejamos honestos, eles vão estar lá na briga porque sempre há três times no topo em Portugal. Também há rumores de que ele pode ir para o Real Madrid.
“Só acho que, se você está ganhando, as pessoas vão tolerar isso. Mas, no Newcastle, você tem que vencer de forma espetacular. E sejamos totalmente honestos: José Mourinho, ao longo dos anos, não tem sido um técnico espetacular.
“O que importa são os resultados, é disso que se trata o trabalho. Se ele estiver entre os quatro primeiros na liga e ainda estiver nas copas, eles vão tolerar isso. Vão dizer que ele é ótimo. Se não estiver, então vão criticar o estilo de jogo – não estão felizes, não gostam, é chato, ele vai ouvir tudo isso.
“O Tottenham tentou com ele. O Tottenham o contratou. Sabemos que ele é um ótimo técnico, mas ele não era do estilo do Tottenham e o Tottenham não gostou. O Tottenham se livrou dele.
“Se você perguntar a José Mourinho: ‘Você entretém?’ Ele vai responder: ‘Não, eu ganho troféus’. Você quer ganhar troféus ou quer entreter? Infelizmente, há muitos clubes como o Tottenham e o Newcastle que querem as duas coisas.
“Não estou falando apenas de José Mourinho, ele é um técnico fantástico, não estou criticando-o, acho que ele é um ótimo técnico, o que ele conquista é fenomenal, mas certos clubes querem ser atraídos por um certo estilo de futebol, e isso não é o forte de José Mourinho.”
O Newcastle é instado a conceder a Howe um orçamento de transferências generoso
Waddle continuou, referindo-se aos rumores surpreendentes sobre a saída de Howe, que está no comando do Newcastle desde novembro de 2021: “Acho que, se você ganha títulos, as pessoas aceitam qualquer coisa. Se você não está ganhando títulos, a situação não poderia ser pior.
“Gosto do Eddie Howe. Joguei lá nos anos 80, praticávamos um futebol ofensivo, de ataque, com o Arthur Cox. Conseguimos o acesso com o Kevin Keegan jogando de ataque e eles adoraram — como o próprio Kevin Keegan disse! Quando voltou, o Kevin Keegan queria jogar da mesma forma porque sabia o que os torcedores queriam.
“Desde então, houve muitos treinadores que os torcedores não aceitaram por causa do estilo de jogo. Eddie Howe joga à maneira do Newcastle. Se é que existe uma maneira do Newcastle. Gosto do Eddie Howe.
“Ganhou a Copa da Liga há alguns anos. Eles passaram por uma fase ruim. A Liga dos Campeões realmente afetou o elenco do Newcastle. Isso ficou provado há dois ou três anos, quando eles entraram na Liga dos Campeões — o desempenho no campeonato sempre vacila.
“Eddie Howe precisa de apoio, precisa de novos jogadores. Há muitos jogadores veteranos lá. Pelo que parece, há alguns jogadores que não querem estar lá. Eddie precisa fazer uma limpeza e trazer cinco ou seis novos jogadores. Se ele conseguirá ou não, não sei. Mas ele precisa de pelo menos cinco ou seis novos jogadores para renovar aquele time de Geordie.”
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Será que Mourinho é “especial” o suficiente para assumir outro cargo na Premier League?
Howe já comandou 228 partidas como técnico do Newcastle, conquistando 111 vitórias. Ele ainda tem apenas 48 anos e continua aprendendo o que é necessário para competir no mais alto nível — com vagas na Liga dos Campeões e títulos importantes em jogo.
Mourinho é experiente nessas áreas, mas tem demonstrado relutância quando se trata de mudar seus métodos e acompanhar os tempos. Isso seria um motivo óbvio de preocupação para os Magpies caso decidissem considerar a contratação de um homem que talvez não seja tão “especial” quanto já foi.