Questionado sobre se um rosto familiar para a torcida de Tyneside representaria um risco excessivo para os Magpies, dado seu estilo de futebol, o ex-jogador do Newcastle Waddle — falando em nome do Genting Casino, um cassino online premium com um jogo de caça-níqueis de futebol — disse ao GOAL: “Não vou dizer que Mourinho é um mau treinador; ele já ganhou quase tudo no futebol.

“Ele está no Benfica no momento. Sejamos honestos, eles vão estar lá na briga porque sempre há três times no topo em Portugal. Também há rumores de que ele pode ir para o Real Madrid.

“Só acho que, se você está ganhando, as pessoas vão tolerar isso. Mas, no Newcastle, você tem que vencer de forma espetacular. E sejamos totalmente honestos: José Mourinho, ao longo dos anos, não tem sido um técnico espetacular.

“O que importa são os resultados, é disso que se trata o trabalho. Se ele estiver entre os quatro primeiros na liga e ainda estiver nas copas, eles vão tolerar isso. Vão dizer que ele é ótimo. Se não estiver, então vão criticar o estilo de jogo – não estão felizes, não gostam, é chato, ele vai ouvir tudo isso.

“O Tottenham tentou com ele. O Tottenham o contratou. Sabemos que ele é um ótimo técnico, mas ele não era do estilo do Tottenham e o Tottenham não gostou. O Tottenham se livrou dele.

“Se você perguntar a José Mourinho: ‘Você entretém?’ Ele vai responder: ‘Não, eu ganho troféus’. Você quer ganhar troféus ou quer entreter? Infelizmente, há muitos clubes como o Tottenham e o Newcastle que querem as duas coisas.

“Não estou falando apenas de José Mourinho, ele é um técnico fantástico, não estou criticando-o, acho que ele é um ótimo técnico, o que ele conquista é fenomenal, mas certos clubes querem ser atraídos por um certo estilo de futebol, e isso não é o forte de José Mourinho.”