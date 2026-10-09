Ao falar com os repórteres durante uma coletiva de imprensa dominada por assuntos não relacionados ao futebol, Maresca deixou clara sua posição sobre o processo em andamento. "Eu entendo o motivo de a maioria de vocês estar aqui, mas a única coisa que posso dizer é algo que já disse", explicou. "Há um processo em andamento e, neste momento, eu confio completamente no clube. É isso que posso dizer sobre isso."

Ao ser questionado se havia tido conversas com o presidente Khaldoon Al Mubarak, o técnico confirmou que houve discussões internas, ao mesmo tempo em que previu uma vitória final no caso. "Conversei com o clube, com certeza. Todos nós confiamos", afirmou Maresca. "O momento certo para falar sobre isso é quando vencermos esse recurso."

O italiano também confessou que não leu pessoalmente as conclusões por escrito da Premier League, preferindo manter a atenção no campo. "Eu provavelmente deveria", admitiu. "Não entendo muitas coisas sobre muitas coisas. Eu me concentro no que posso controlar, o lado do futebol."