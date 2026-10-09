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Títulos do Manchester City NÃO estão "absolutamente" manchados! Enzo Maresca rebate críticos e faz forte previsão sobre recurso
Técnico do Manchester City mantém posição firme após veredicto de culpa na Premier League
A Premier League lançou uma bomba jurídica durante a pausa para a data Fifa, considerando o Manchester City culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a má conduta financeira e obstrução de uma investigação independente. A cúpula do Etihad mantém sua inocência e entrou com um recurso amparado pelo que define como provas "irrefutáveis", embora um fracasso possa resultar em expulsão da elite.
Quebrando o silêncio em entrevista à mídia do clube na quinta-feira, o técnico Enzo Maresca minimizou as notícias de ansiedade no elenco, insistindo que o moral segue alto. Diante da imprensa nacional na sexta-feira, o italiano manteve a calma, optando por evitar debates extracampo enquanto reiterava sua confiança na diretoria.
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Técnico desafiante apoia recurso e hierarquia
Ao falar com os repórteres durante uma coletiva de imprensa dominada por assuntos não relacionados ao futebol, Maresca deixou clara sua posição sobre o processo em andamento. "Eu entendo o motivo de a maioria de vocês estar aqui, mas a única coisa que posso dizer é algo que já disse", explicou. "Há um processo em andamento e, neste momento, eu confio completamente no clube. É isso que posso dizer sobre isso."
Ao ser questionado se havia tido conversas com o presidente Khaldoon Al Mubarak, o técnico confirmou que houve discussões internas, ao mesmo tempo em que previu uma vitória final no caso. "Conversei com o clube, com certeza. Todos nós confiamos", afirmou Maresca. "O momento certo para falar sobre isso é quando vencermos esse recurso."
O italiano também confessou que não leu pessoalmente as conclusões por escrito da Premier League, preferindo manter a atenção no campo. "Eu provavelmente deveria", admitiu. "Não entendo muitas coisas sobre muitas coisas. Eu me concentro no que posso controlar, o lado do futebol."
A glória da tríplice coroa segue intacta apesar da batalha judicial
Maresca trabalhou anteriormente como assistente de Pep Guardiola durante a histórica temporada 2022-23, quando o Manchester City conquistou a Tríplice Coroa, e rejeitou sugestões de que essas conquistas carregam um asterisco. Questionado diretamente se aqueles troféus pareciam maculados, respondeu com firmeza: "Absolutamente não. A última vez que estive aqui foi na temporada da tríplice coroa. Eu conheço o esforço dos jogadores, do clube, do treinador naquela época, sei exatamente o esforço que o clube fez para atingir esse objetivo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso."
Reafirmando sua total lealdade à hierarquia do Etihad, o treinador expressou orgulho por seu papel. "Eu confio no clube porque confio nas pessoas. Essa é a razão pela qual me juntei ao clube. Não há outro clube no mundo em que eu gostaria de estar. Estou muito feliz por estar aqui, muito orgulhoso, como já disse muitas vezes. Confio completamente no clube, neste momento, no futuro, sempre. Obrigado."
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Futebol ganha o centro das atenções antes do confronto com o Liverpool
Com um confronto crucial contra o Liverpool se aproximando rapidamente, o City precisa lidar com um cenário turbulento enquanto tenta manter o foco em campo. O principal objetivo de Maresca será blindar seu elenco do barulho externo enquanto o recurso judicial se desenrola nos bastidores.
O desfecho final do recurso vai moldar o futuro de longo prazo do clube, mas o desafio imediato está em administrar a preparação para a partida apesar da ameaça de sanções severas pairando sobre o Etihad.
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