Título: Georgina Rodriguez cita Sir Alex Ferguson para detonar o técnico de Portugal, Jorge Jesus, pelo tratamento dado a Cristiano Ronaldo

Junto da citação contundente, Rodriguez acrescentou seu próprio comentário, altamente pessoal. Fazendo referência ao sobrenome do técnico, ela escreveu em seus Stories no Instagram: "Não sei como esse homem pode carregar o nome de Cristo (Jesus)." O Story foi posteriormente apagado minutos depois. A intervenção dela levou a disputa para além das decisões dentro de campo e para um confronto público muito mais pessoal. Além disso, a atribuição a Ferguson anexada ao card não foi verificada de forma independente, o que faz da decisão dela de compartilhar a postagem, acrescentar sua crítica e depois apagá-la o principal desdobramento.







