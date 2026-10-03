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Moataz Elgammal
Traduzido por

Título: Georgina Rodriguez cita Sir Alex Ferguson para detonar o técnico de Portugal, Jorge Jesus, pelo tratamento dado a Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo
S. Ferguson
J. Jesus
Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A

Georgina Rodriguez lançou um duro ataque público ao técnico de Portugal, Jorge Jesus, após a controversa saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção. Nas redes sociais, Rodriguez questionou a autoridade do treinador ao compartilhar uma citação contundente de Sir Alex Ferguson, aumentando ainda mais a intensa tensão entre Ronaldo e seu técnico.

  • Rodriguez compartilha citação de Ferguson no Instagram

    A crise em torno da saída abrupta de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal se aprofundou após uma dura intervenção de Georgina Rodriguez nas redes sociais. Rodriguez usou o Instagram para apoiar Ronaldo de forma contundente, ao mesmo tempo em que atacou diretamente Jorge Jesus. Ao compartilhar uma imagem com o ex-técnico do Manchester United Sir Alex Ferguson, ela endossou uma avaliação brutal sobre Jesus. Ela publicou: “Se Jorge Jesus soubesse, no fundo do coração, que não tinha intenção de usá-lo, então por que o convocou em primeiro lugar? Para dar uma demonstração? Isso não é autoridade, isso é insegurança.”

  • Ataque pessoal e exclusão repentina

    Junto da citação contundente, Rodriguez acrescentou seu próprio comentário, altamente pessoal. Fazendo referência ao sobrenome do técnico, ela escreveu em seus Stories no Instagram: "Não sei como esse homem pode carregar o nome de Cristo (Jesus)." O Story foi posteriormente apagado minutos depois. A intervenção dela levou a disputa para além das decisões dentro de campo e para um confronto público muito mais pessoal. Além disso, a atribuição a Ferguson anexada ao card não foi verificada de forma independente, o que faz da decisão dela de compartilhar a postagem, acrescentar sua crítica e depois apagá-la o principal desdobramento.



  • Família se une em torno da capitã

    A frente unida da família vai além de Rodriguez. A irmã de Ronaldo, Elma Aveiro, também publicou uma mensagem criticando a mídia nacional pelo tratamento duro dado ao atacante. Aveiro legendou a publicação com "Tudo dito", significando que tudo já foi dito. Enquanto isso, Portugal deu sequência à preparação com os 24 integrantes restantes do elenco, enquanto Jesus segue afirmando que não há desavença. O técnico insiste que ele sozinho é responsável pela escalação da equipe e que exatamente as mesmas regras se aplicam a todos os jogadores, apesar da reação pública negativa.

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  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Futuro internacional segue incerto

    Ronaldo ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional, deixando seu futuro em Portugal em aberto. Agora, os torcedores aguardam ansiosamente seu pronunciamento prometido, que pode determinar de forma definitiva se Ronaldo voltará a representar seu país sob o comando de Jesus.

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