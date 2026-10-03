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Título: Georgina Rodriguez cita Sir Alex Ferguson para detonar o técnico de Portugal, Jorge Jesus, pelo tratamento dado a Cristiano Ronaldo
Rodriguez compartilha citação de Ferguson no Instagram
A crise em torno da saída abrupta de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal se aprofundou após uma dura intervenção de Georgina Rodriguez nas redes sociais. Rodriguez usou o Instagram para apoiar Ronaldo de forma contundente, ao mesmo tempo em que atacou diretamente Jorge Jesus. Ao compartilhar uma imagem com o ex-técnico do Manchester United Sir Alex Ferguson, ela endossou uma avaliação brutal sobre Jesus. Ela publicou: “Se Jorge Jesus soubesse, no fundo do coração, que não tinha intenção de usá-lo, então por que o convocou em primeiro lugar? Para dar uma demonstração? Isso não é autoridade, isso é insegurança.”
Ataque pessoal e exclusão repentina
Junto da citação contundente, Rodriguez acrescentou seu próprio comentário, altamente pessoal. Fazendo referência ao sobrenome do técnico, ela escreveu em seus Stories no Instagram: "Não sei como esse homem pode carregar o nome de Cristo (Jesus)." O Story foi posteriormente apagado minutos depois. A intervenção dela levou a disputa para além das decisões dentro de campo e para um confronto público muito mais pessoal. Além disso, a atribuição a Ferguson anexada ao card não foi verificada de forma independente, o que faz da decisão dela de compartilhar a postagem, acrescentar sua crítica e depois apagá-la o principal desdobramento.
Família se une em torno da capitã
A frente unida da família vai além de Rodriguez. A irmã de Ronaldo, Elma Aveiro, também publicou uma mensagem criticando a mídia nacional pelo tratamento duro dado ao atacante. Aveiro legendou a publicação com "Tudo dito", significando que tudo já foi dito. Enquanto isso, Portugal deu sequência à preparação com os 24 integrantes restantes do elenco, enquanto Jesus segue afirmando que não há desavença. O técnico insiste que ele sozinho é responsável pela escalação da equipe e que exatamente as mesmas regras se aplicam a todos os jogadores, apesar da reação pública negativa.
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Futuro internacional segue incerto
Ronaldo ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional, deixando seu futuro em Portugal em aberto. Agora, os torcedores aguardam ansiosamente seu pronunciamento prometido, que pode determinar de forma definitiva se Ronaldo voltará a representar seu país sob o comando de Jesus.
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