Para Digne, a transferência significaria o retorno ao seu antigo clube após 13 anos. No verão de 2013, o PSG contratou o jovem jogador do OSC Lille, clube onde ele se formou, por 15 milhões de euros. Digne conquistou dois títulos de campeão com o clube da capital, depois foi emprestado à AS Roma por uma temporada e, em seguida, transferiu-se para o FC Barcelona.

Após três anos e meio e três títulos (1 campeonato, 2 Copas) na Catalunha, ele seguiu para a Inglaterra, primeiro para o Everton e, em 2022, para o Aston Villa. Com o clube de Birmingham, Digne conquistou este ano a Liga Europa da UEFA.