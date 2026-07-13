De acordo com relatos coincidentes da mídia, o Paris Saint-Germain chegou a um acordo verbal com o jogador de 32 anos. Além disso, o clube dele, o Aston Villa, teria sido informado de que o PSG pretende exercer a cláusula de rescisão, que seria inferior a dez milhões de euros. Digne, por sua vez, estaria previsto para ser o reserva do titular português Nuno Mendes e estaria de acordo com essa função.
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Titular da seleção francesa na Copa do Mundo como reserva: PSG está prestes a fechar uma boa negociação
Para Digne, a transferência significaria o retorno ao seu antigo clube após 13 anos. No verão de 2013, o PSG contratou o jovem jogador do OSC Lille, clube onde ele se formou, por 15 milhões de euros. Digne conquistou dois títulos de campeão com o clube da capital, depois foi emprestado à AS Roma por uma temporada e, em seguida, transferiu-se para o FC Barcelona.
Após três anos e meio e três títulos (1 campeonato, 2 Copas) na Catalunha, ele seguiu para a Inglaterra, primeiro para o Everton e, em 2022, para o Aston Villa. Com o clube de Birmingham, Digne conquistou este ano a Liga Europa da UEFA.
- Getty Images Sport
Ramos deixa Paris — será que agora Ferran Torres vem do Barcelona?
Atualmente, o experiente jogador está com a seleção francesa na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Dos seis jogos da França, Digne disputou quatro na íntegra, incluindo todos os três da fase eliminatória. Com ele em campo, a França ainda não sofreu nenhum gol. Na semifinal desta terça-feira, Digne, Kylian Mbappé, Michael Olise e companhia enfrentam a Espanha, atual campeã da Eurocopa.
Além da venda do centroavante Gonçalo Ramos ao AC Milan, avaliada em pelo menos 74 milhões de euros, ainda não houve muitas movimentações no mercado de transferências do campeão da Liga dos Campeões dos últimos dois anos. O atacante Ferran Torres, do FC Barcelona, porém, é um dos nomes mais cotados para o PSG, ao lado de Digne.
Lucas Digne: Sua trajetória e principais estatísticas
Equipe
Jogos
Gols
Assistências
Aston Villa
182
4
24
FC Everton
127
6
20
FC Barcelona
46
2
3
AS Roma
42
3
4
Paris Saint-Germain
44
-
5
OSC Lille
62
3
3
França
62
-
11
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