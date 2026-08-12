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'Tirem o talão de cheques!' - Rio Ferdinand pede ao Manchester United que conclua surpreendente transferência de £ 70 milhões do Arsenal
Ferdinand pede que rivais ataquem os campeões no mercado
Ferdinand aconselhou Manchester United e Chelsea a "abrirem o talão de cheques" e garantirem a contratação do adolescente do Arsenal Lewis-Skelly. Segundo o Metro, o Arsenal ofereceu o internacional inglês de 19 anos aos dois clubes rivais neste verão.
Lewis-Skelly teve um início frustrante na campanha 2025-26 antes de conquistar espaço no time de Mikel Arteta na reta final da temporada. No fim, ele desempenhou um papel crucial para ajudar o Arsenal a conquistar o título da Premier League e chegar à final da Champions League.
Apesar de sua importância crescente no norte de Londres, acredita-se que o Arsenal esteja aberto a ofertas pelo jovem. O Arsenal concluiu recentemente um acordo de £ 75 milhões para contratar o meio-campista Bruno Guimaraes, do Newcastle.
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Pressione o botão verde agora mesmo
Ferdinand expressou enorme admiração por Lewis-Skelly em seu canal no YouTube, insistindo que o Manchester United deveria agir rapidamente para garantir sua contratação. Ele acredita que um acordo entre £ 60 milhões e £ 70 milhões representa um excelente custo-benefício para o adolescente.
"Se eu fosse o Manchester United agora, apertaria o botão verde e o contrataria, o levaria, agora mesmo", disse Ferdinand. "Que jogador, um grande jogador. Ele foi uma parte enorme da equipe quando foi colocado no time no fim da temporada. Ele contribuiu para o Arsenal ganhar a liga, foi brilhante, entrou e correspondeu.
"Se ele está no mercado e tem um bom preço, você tem que contratá-lo. O bom preço que estou dizendo é £ 60 milhões ou £ 70 milhões. Se for esse o caso, pegue o talão de cheques, coloque-o sobre a mesa e contrate-o. Sem fazer perguntas, eu o contrataria."
Mentalmente feito do material certo
Além da sua versatilidade no meio-campo, Ferdinand acredita que a capacidade de Lewis-Skelly de atuar como lateral-esquerdo faz dele um reforço tático ideal para o Manchester United. Embora Luke Shaw tenha se mantido saudável e atuado bastante na última temporada, o United não tem um substituto de origem para a posição.
Ferdinand observou que Patrick Dorgu agora é visto mais como ponta-esquerda, enquanto Noussair Mazraoui e Diogo Dalot não são laterais-esquerdos de origem. A chegada de Lewis-Skelly resolveria imediatamente esse problema de profundidade do elenco.
"Ele é jovem, um talento enorme, pode jogar em duas posições e acho que, mentalmente, é feito da forma certa", explicou. "A posição de lateral-esquerdo no Manchester United não é um problema porque temos Luke Shaw, que jogou muitas partidas na última temporada e se manteve saudável.
"Mas, se ele se machucar, não temos um lateral-esquerdo de origem ali. Dorgu é mais um ponta-esquerda agora e Mazraoui e Dalot não são laterais-esquerdos completos. Então, essa é uma área em que acho que você pode trazer alguém como Myles Lewis-Skelly, e ele pode jogar, cara, com certeza."
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A decisão está nas mãos dos potenciais interessados
Desde que fez sua estreia profissional pelo clube de infância Arsenal em 2024, Lewis-Skelly acumulou 75 partidas. Suas atuações também lhe renderam seis jogos pela seleção da Inglaterra, embora ele tenha ficado fora da recente convocação de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.
Com o Arsenal aberto a vendê-lo após a chegada de Guimaraes, a decisão agora depende de United ou Chelsea formalizarem o interesse com uma proposta concreta. Uma transferência para Old Trafford ou Stamford Bridge manteria o versátil adolescente na Premier League enquanto ele busca dar início à próxima fase de sua carreira.
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