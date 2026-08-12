Além da sua versatilidade no meio-campo, Ferdinand acredita que a capacidade de Lewis-Skelly de atuar como lateral-esquerdo faz dele um reforço tático ideal para o Manchester United. Embora Luke Shaw tenha se mantido saudável e atuado bastante na última temporada, o United não tem um substituto de origem para a posição.

Ferdinand observou que Patrick Dorgu agora é visto mais como ponta-esquerda, enquanto Noussair Mazraoui e Diogo Dalot não são laterais-esquerdos de origem. A chegada de Lewis-Skelly resolveria imediatamente esse problema de profundidade do elenco.

"Ele é jovem, um talento enorme, pode jogar em duas posições e acho que, mentalmente, é feito da forma certa", explicou. "A posição de lateral-esquerdo no Manchester United não é um problema porque temos Luke Shaw, que jogou muitas partidas na última temporada e se manteve saudável.

"Mas, se ele se machucar, não temos um lateral-esquerdo de origem ali. Dorgu é mais um ponta-esquerda agora e Mazraoui e Dalot não são laterais-esquerdos completos. Então, essa é uma área em que acho que você pode trazer alguém como Myles Lewis-Skelly, e ele pode jogar, cara, com certeza."