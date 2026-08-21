Sebastian Frej
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Tirem as mãos da nossa estrela! Crystal Palace fecha as portas para o Manchester City enquanto técnico insiste que meio-campista estrela não vai a lugar nenhum
Defendendo o meio-campista estrela
O Crystal Palace deixou clara sua posição depois de rejeitar uma consulta do Manchester City pelo meio-campista Wharton. O City avaliou possíveis reforços para o meio-campo após a saída de grande repercussão de Rodri para o Barcelona em um acordo de £ 65,4 milhões.
No entanto, os responsáveis pelas transferências do Palace encerraram imediatamente a investida, deixando claro que seu principal ativo não está disponível. O jogador de 22 anos segue sob contrato em Selhurst Park até 2029, após sua chegada por £ 22,5 milhões vinda do Blackburn Rovers em 2024.
- Getty Images Sport
Sage insiste que Wharton fique onde está
O novo técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, apoiou fortemente a permanência de seu jogador no sul de Londres para a próxima temporada. Sage acredita que mais uma temporada completa de desenvolvimento sob a nova dinâmica do clube trará grandes benefícios ao internacional inglês.
“Agora não é o momento de fazer isso”, disse Sage aos repórteres ao discutir um possível interesse. “Acho que ele é capaz de jogar por outro clube, um grande clube aqui ou em qualquer lugar da Europa. Mas acho que um ano conosco, um ano com uma nova dinâmica, será bom para ele. Nós precisamos dele e é por isso que acho que ele vai ficar conosco.”
Ascensão meteórica e títulos
Wharton desfrutou de uma ascensão meteórica desde que ganhou espaço, somando quatro partidas pela seleção principal da Inglaterra. Suas atuações estelares também ajudaram o Palace a conquistar títulos expressivos, incluindo a FA Cup em 2024–25 e a UEFA Conference League em 2025–26.
Esse sucesso naturalmente atrai atenção de equipes de elite de toda a Europa, coincidindo com a cuidadosa renovação de elenco conduzida pelo City neste verão. Além de receber Elliot Anderson, o City conseguiu conduzir transições no elenco envolvendo Nathan Aké, James Trafford e Tijjani Reijnders.
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Olhando para a campanha que vem pela frente
Com o Palace mantendo-se firme em sua avaliação e em seus planos para o futuro, espera-se que Wharton tenha um papel central nos próximos compromissos da equipe. O apoio inequívoco de Sage garante que o meio-campista possa se concentrar totalmente em suas obrigações com o clube, sem distrações contínuas com transferências.
À medida que a janela de transferências se aproxima do fim, a determinação do Palace garantirá que sua base do elenco permaneça intacta. Os torcedores podem esperar ver seu craque na armação comandando o meio-campo por pelo menos mais um ano.
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