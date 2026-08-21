Tirem as mãos da nossa estrela! Crystal Palace fecha as portas para o Manchester City enquanto técnico insiste que meio-campista estrela não vai a lugar nenhum

O novo técnico do Crystal Palace, Pierre Sage, apoiou fortemente a permanência de seu jogador no sul de Londres para a próxima temporada. Sage acredita que mais uma temporada completa de desenvolvimento sob a nova dinâmica do clube trará grandes benefícios ao internacional inglês.

“Agora não é o momento de fazer isso”, disse Sage aos repórteres ao discutir um possível interesse. “Acho que ele é capaz de jogar por outro clube, um grande clube aqui ou em qualquer lugar da Europa. Mas acho que um ano conosco, um ano com uma nova dinâmica, será bom para ele. Nós precisamos dele e é por isso que acho que ele vai ficar conosco.”