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"Tiraram tudo de mim" - O ex-jogador da seleção inglesa Jermaine Jenas fala abertamente sobre o impacto de sua demissão da BBC após mensagens inadequadas
Emissora rescinde contrato com comentarista
A BBC rescindiu o contrato de Jenas após uma investigação interna sobre denúncias relacionadas à sua conduta no local de trabalho. A investigação revelou que o ex-comentarista havia enviado mensagens digitais e SMS inadequadas e não solicitadas a colegas mulheres do programa The One Show. Consequentemente, o profissional de 43 anos foi demitido de seus importantes cargos na emissora nos programas Match of the Day e BBC Radio 5 Live, o que pôs fim à sua carreira na grande mídia.
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Jenas reflete sobre a derrota por goleada
Em uma entrevista pública no programa "Good Morning Britain", da ITV, Jenas revelou as consequências devastadoras que o escândalo teve sobre sua vida profissional e sua vida familiar, ao mesmo tempo em que reconheceu ter abusado de seu poder.
Ele disse: “Perdi basicamente tudo — meu emprego, minha família, tudo me foi tirado. Não cabe a mim decidir a punição, mas é isso que acontece. Mas, deixando meus sentimentos de lado, eu pensava nos meus filhos, pensava na Ellie e no que a fiz passar. Foi difícil para mim, e tem sido difícil para eles, e continua sendo difícil para eles, e acho que era nisso que eu precisava concentrar a maior parte da minha atenção naquele momento específico, para tentar fazer o que pudesse para protegê-los.”
Quando questionado se havia sido feito um pedido de desculpas direto às destinatárias de suas mensagens, Jenas afirmou que assumiu a responsabilidade desde o início, acrescentando: “Sempre pedi desculpas. Sempre pedi desculpas a todas as pessoas envolvidas, fossem as mulheres para quem eu mandava mensagens ou aquelas que me mandavam mensagens.
"Quanto a poder sentar-me diante delas, não tive a oportunidade de sentar-me diante de ninguém e pedir desculpas de verdade a ninguém, e tudo bem, há um dever de cuidado em toda a situação.
"Eu estava em uma posição de poder no meu cargo, no meu trabalho, e era algo que eu não deveria ter feito, mas também se tratava de uma questão conjugal. E, acima de tudo, eu precisava pedir desculpas à minha esposa por tudo."
Ex-meio-campista defende o processo de reabilitação
As consequências pessoais se intensificaram meses depois, quando sua esposa, Ellie Penfold, pôs fim ao relacionamento de 16 anos. Ao abordar suas motivações para se manifestar, Jenas questionou se as figuras públicas têm direito à redenção profissional, insistindo que aceita plenamente a severa responsabilização e as críticas generalizadas do público dirigidas às suas ações.
Ele afirmou: “Estou aqui porque esta é uma curva de aprendizado na minha vida. As pessoas cometem erros, e acho que os erros que cometi foram fortemente criticados, amplamente divulgados, e acho que fui severamente punido.
"Estamos em uma sociedade hoje em que não permitimos que as pessoas aprendam com seus erros e sigam em frente na vida, porque é assim que me sinto nos últimos dois anos. Sei que o que fiz foi errado e aceito essas punições; ninguém está fugindo da responsabilidade pelo que fiz. Sei o que fiz e sei que foi errado.
"Não estou aqui implorando e suplicando para ter meu emprego de volta; aceito plenamente o que me foi tirado. Eu me coloquei nessa posição, e é daí que vem o aprendizado, e é para lá que tenho de olhar agora, para o que vou fazer a seguir."
Refletindo sobre o impacto que o escândalo teve sobre seus filhos adolescentes, Jenas acrescentou: “Tenho um filho de 18 anos e outro de 13 que estão muito atentos às redes sociais e a tudo o que está acontecendo, então ter conversas muito abertas e honestas com eles como pai é muito, muito difícil.”
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Começa o processo de reconstrução privada
Jenas enfrenta um caminho longo e incerto ao tentar reconstruir sua reputação fora do mundo da transmissão esportiva convencional, ao mesmo tempo em que lida com conversas delicadas com seus filhos adolescentes. Para ter maior controle sobre sua carreira futura, o ex-meio-campista fundou sua própria produtora, a Pivot Productions Group, que se dedicará ao desenvolvimento de podcasts e documentários independentes como parte de sua recuperação a longo prazo.