"Tiraram tudo de mim" - O ex-jogador da seleção inglesa Jermaine Jenas fala abertamente sobre o impacto de sua demissão da BBC após mensagens inadequadas

Em uma entrevista pública no programa "Good Morning Britain", da ITV, Jenas revelou as consequências devastadoras que o escândalo teve sobre sua vida profissional e sua vida familiar, ao mesmo tempo em que reconheceu ter abusado de seu poder.

Ele disse: “Perdi basicamente tudo — meu emprego, minha família, tudo me foi tirado. Não cabe a mim decidir a punição, mas é isso que acontece. Mas, deixando meus sentimentos de lado, eu pensava nos meus filhos, pensava na Ellie e no que a fiz passar. Foi difícil para mim, e tem sido difícil para eles, e continua sendo difícil para eles, e acho que era nisso que eu precisava concentrar a maior parte da minha atenção naquele momento específico, para tentar fazer o que pudesse para protegê-los.”

Quando questionado se havia sido feito um pedido de desculpas direto às destinatárias de suas mensagens, Jenas afirmou que assumiu a responsabilidade desde o início, acrescentando: “Sempre pedi desculpas. Sempre pedi desculpas a todas as pessoas envolvidas, fossem as mulheres para quem eu mandava mensagens ou aquelas que me mandavam mensagens.

"Quanto a poder sentar-me diante delas, não tive a oportunidade de sentar-me diante de ninguém e pedir desculpas de verdade a ninguém, e tudo bem, há um dever de cuidado em toda a situação.

"Eu estava em uma posição de poder no meu cargo, no meu trabalho, e era algo que eu não deveria ter feito, mas também se tratava de uma questão conjugal. E, acima de tudo, eu precisava pedir desculpas à minha esposa por tudo."