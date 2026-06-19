Tirar Casemiro, colocar Endrick em campo e as mudanças que Carlo Ancelotti precisa fazer na seleção brasileira para evitar uma vergonha após a péssima estreia na Copa do Mundo

Essa foi a definição clássica de um início decepcionante para um dos pesos pesados do futebol internacional, e a seleção deve agradecer a Vinicius pelo fato de o resultado não ter sido pior, já que seu chute certeiro empatou a partida no primeiro tempo, após o gol ousado de Ismael Saibari.

É motivo de grande preocupação que esse momento de brilhantismo individual não tenha servido de trampolim para coisas melhores, já que o Brasil não conseguiu aproveitar ao máximo as poucas chances claras que criou a partir daí e não exerceu nenhum controle real sobre o jogo durante todo o tempo, sob um calor escaldante.

Em resumo, outro desempenho como esse não será tolerado por uma nação ansiosa, que está há mais de duas décadas sem saborear o sucesso na Copa do Mundo. Se Neymar for considerado algum tipo de solução, a Seleção terá que esperar por ele, já que o icônico atacante pode perder toda a fase de grupos devido a uma lesão.

Ancelotti tem muito trabalho pela frente para colocar as coisas nos eixos...