Essa foi a definição clássica de um início decepcionante para um dos pesos pesados do futebol internacional, e a seleção deve agradecer a Vinicius pelo fato de o resultado não ter sido pior, já que seu chute certeiro empatou a partida no primeiro tempo, após o gol ousado de Ismael Saibari que abriu o placar.

É motivo de grande preocupação que esse momento de brilhantismo individual não tenha servido de trampolim para coisas melhores, já que o Brasil não conseguiu aproveitar ao máximo as poucas chances claras que criou a partir daí e não demonstrou nenhum controle real sobre o jogo durante toda a partida, sob um calor escaldante.

Em resumo, outro desempenho como esse não será tolerado por uma nação ansiosa, que está sedenta por sucesso na Copa do Mundo há mais de duas décadas. Se Neymar for considerado algum tipo de solução, a Seleção terá que esperar por ele, já que o icônico atacante pode perder toda a fase de grupos devido a uma lesão.

Ancelotti tem muito trabalho pela frente para colocar as coisas nos eixos...