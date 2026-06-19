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Brazil World Cup changes GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Tirar Casemiro, colocar Endrick em campo e as mudanças que Carlo Ancelotti precisa fazer na seleção brasileira para evitar uma situação embaraçosa após a péssima estreia na Copa do Mundo

Opinion
Brasil
C. Ancelotti
Casemiro
Endrick
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Brasil x Haiti

Havia algo de excessivamente previsível no desempenho do Brasil em sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Tendo se mostrado consistentemente inconsistente desde que Carlo Ancelotti foi nomeado, há um ano, uma atuação desarticulada em Nova Jersey rendeu apenas um ponto, já que a Seleção foi forçada a contar com um momento de magia de Vinicius Jr. para arrancar o empate. Olhando para o futuro, o técnico italiano tem muito o que refletir.

Essa foi a definição clássica de um início decepcionante para um dos pesos pesados do futebol internacional, e a seleção deve agradecer a Vinicius pelo fato de o resultado não ter sido pior, já que seu chute certeiro empatou a partida no primeiro tempo, após o gol ousado de Ismael Saibari que abriu o placar.

É motivo de grande preocupação que esse momento de brilhantismo individual não tenha servido de trampolim para coisas melhores, já que o Brasil não conseguiu aproveitar ao máximo as poucas chances claras que criou a partir daí e não demonstrou nenhum controle real sobre o jogo durante toda a partida, sob um calor escaldante.

Em resumo, outro desempenho como esse não será tolerado por uma nação ansiosa, que está sedenta por sucesso na Copa do Mundo há mais de duas décadas. Se Neymar for considerado algum tipo de solução, a Seleção terá que esperar por ele, já que o icônico atacante pode perder toda a fase de grupos devido a uma lesão.

Ancelotti tem muito trabalho pela frente para colocar as coisas nos eixos...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Colocar Casemiro no banco...

    Sem querer parecer o Jamie Carragher, contra o Marrocos, Casemiro parecia uma sombra do jogador que viveu um renascimento no Manchester United na segunda metade da temporada 2025-26, sob o comando de Michael Carrick. Não chegou a ser exatamente o caso de “o futebol ter abandonado ele”, mas esteve perto disso.

    O jogador de 34 anos demonstrou toda a sua idade ao se esforçar durante os 45 minutos em que esteve em campo, perdendo seis dos oito duelos terrestres e muitas vezes tendo dificuldade para cobrir o terreno ao recuar ou acompanhar o ritmo do dinâmico Ayyoub Bouaddi.

    A atuação abaixo do esperado de Casemiro culminou com ele recebendo um cartão amarelo por uma falta cínica e sendo brutalmente substituído no intervalo, quando Ancelotti tomou uma atitude, apesar de sua longa relação profissional com o ex-meio-campista do Real Madrid.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... e substituí-lo por Ederson

    Ancelotti e o Brasil estão limitados pelo que é, para sermos brutalmente honestos, um elenco pouco inspirador no papel, mas a decisão de substituir um meio-campista defensivo veterano por outro no intervalo, em vez do jogador que deve assumir o lugar de Casemiro no Old Trafford, foi um tanto desconcertante.

    Refletindo o fato de que a Seleção parece estar presa em uma transição entre duas gerações, com poucas opções viáveis surgindo para assumir o meio-campo, o técnico italiano recorreu a Fabinho, de 32 anos — que atua na Arábia Saudita há três anos —, em vez de Ederson, que está de mudança para o United, e o ex-jogador do Liverpool teve um desempenho igualmente fraco.

    Ederson foi convocado de última hora após uma lesão do lateral-direito Wesley, o que sugere que ele está em posição secundária na hierarquia, mas se Ancelotti quer inaugurar uma nova era, ele deve dar ao jogador de 26 anos sua chance no meio-campo, apesar de uma temporada um tanto menos impressionante no clube, pelo Atalanta. O confronto desta sexta-feira contra o Haiti pode ser a plataforma ideal para que essa evolução comece.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Corrija a defesa fraca dele

    O Brasil pode ter uma das duplas de zagueiros centrais mais sólidas do torneio, formada por Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, mas a qualidade da defesa é prejudicada pela falta de opções de qualidade ao redor deles. A situação não foi ajudada pela lesão sofrida por Wesley, da Roma, antes do torneio.

    Tecnicamente um zagueiro central, Roger Ibáñez, do Al-Ahli, foi titular na lateral-direita contra o Marrocos e foi dominado por Bilal El Khannouss e Noussair Mazraoui. Assim como Casemiro, ele recebeu um cartão amarelo e foi substituído no intervalo. Talvez sem surpresa, foi divulgado posteriormente que Ancelotti testou a utilização de Ederson como lateral-direito nos treinos antes do confronto contra o Haiti.

    Douglas Santos é bastante sólido na lateral esquerda, mas, aos 32 anos, ele é um dos motivos pelos quais a média de idade dos defensores do Brasil no torneio é de 31 anos. Danilo, ex-jogador do Manchester City, de 34 anos, substituiu Ibanez, enquanto o ex-lateral esquerdo da Juventus, Alex Sandro, ainda integra a seleção aos 35 anos. Há uma necessidade urgente de sangue novo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tira o Thiago

    Outro jogador que passou por grandes dificuldades na estreia do Brasil foi Igor Thiago — o novo atacante titular após uma temporada excepcional pelo Brentford. Provavelmente foi uma situação de “muito, muito cedo” para um jogador que só estreou pela seleção em março, naquela que era — no papel — a partida mais difícil do seu país na fase de grupos.

    O atacante ficou isolado enquanto sua equipe apresentava um desempenho desarticulado em todos os aspectos, com um momento de magia de Vinicius salvando a honra da equipe quando ela já perdia por 1 a 0. Thiago desperdiçou duas chances claras de gol: primeiro, de alguma forma, não conseguiu acertar um cruzamento raso apesar de ter subido completamente desmarcado; depois, chutou com o pé esquerdo direto para o goleiro após receber um passe rápido de um lançamento lateral, e foi substituído logo em seguida.

    Há rumores de que esse desempenho fará com que ele perca sua vaga no time titular, e Ancelotti faria bem em tirá-lo da linha de fogo. O centroavante admitiu depois que provavelmente tudo se resumiu a “nervosismo”.

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    Visita a Cunha

    Isso deve significar que veremos Matheus Cunha de volta ao time titular da Seleção para o confronto contra o Haiti, e ele pode muito bem se sentir injustiçado por não ter sido escalado na estreia do torneio contra o Marrocos, já que tem muito mais experiência vestindo a camisa do Brasil do que Thiago.

    Embora não tenha sido tão prolífico, Cunha mostrou em sua temporada de estreia pelo Manchester United que é o cara para as grandes ocasiões, contribuindo com gols contra Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool. Suas habilidades como “falso nove” ou segundo atacante também podem tirar o melhor dos jogadores ao seu redor, já que ele recua para criar oportunidades para seus companheiros.

    Foi seu passe em profundidade vindo de dentro do próprio campo que resultou na melhor chance do Brasil no segundo tempo, depois que ele saiu do banco aos 30 minutos, mas a finalização de Raphinha foi decepcionante depois que Vinícius recebeu o passe e recuou a bola para o jogador do Barcelona.

    Isso deu uma amostra do motivo pelo qual o jogador de 27 anos merece uma chance como titular, talvez até mesmo como camisa 10 à frente de Lucas Paquetá, apesar de usar a camisa 9 nas costas.

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    Será que o Endrick vai entrar?

    O Brasil contava com outros atacantes capazes de mudar o rumo da partida que nem sequer chegaram a entrar em campo durante o árduo empate contra os gigantes africanos, sendo Endrick o mais notável entre eles.

    De fato, houve críticas generalizadas à decisão de deixar o jogador de 19 anos no banco e, em vez disso, escalar o atacante do Zenit, Luiz Henrique, e o ex-meio-campista do Nottingham Forest, Danilo, no segundo tempo. A percepção era de que esse era o tipo de partida que o adolescente poderia ter virado de cabeça para baixo, caso tivesse recebido a oportunidade.

    A possibilidade de Cunha jogar atrás de Endrick contra o Haiti é certamente intrigante, e o lendário atacante brasileiro Ronaldo Nazário acredita que a hora do jovem astro do Real Madrid chegará.

    “Tenho certeza de que ele terá sua chance. Ele está pronto”, disse ele aoResenha da Copa. “Ele está competindo lá com outros grandes jogadores. Está no mesmo nível de Matheus Cunha, do Manchester United, e Igor Thiago foi artilheiro na Inglaterra, então estamos bem servidos no momento.”

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    Rayan, o curinga

    Como já mencionamos, esta não é uma seleção brasileira de peso, e apenas o torcedor mais otimista da Seleção — dos quais, para ser justo, há muitos — esperará que a equipe chegue até o fim na América do Norte. Seria de se esperar, então, que Ancelotti estivesse disposto a olhar para o futuro e, assim como Endrick, Rayan deva ser parte importante desse plano.

    O jogador de 19 anos foi uma revelação após se transferir do Vasco da Gama, clube onde cresceu, para o Bournemouth em janeiro, preenchendo a lacuna deixada por Antoine Semenyo. Ele se adaptou à Premier League com facilidade, valendo-se de seu físico robusto e excelente capacidade de finalização para somar sete participações em gols em apenas 15 partidas, garantindo assim uma vaga de última hora na seleção para a Copa do Mundo.

    O Brasil pode estar bem servido nas laterais, mas, como Rayan está à disposição e em boa forma, vale a pena utilizá-lo — pelo menos saindo do banco. O próximo jogo contra o Haiti, embora seja imperdível, também representa a oportunidade ideal para fazer testes.

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