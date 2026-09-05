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'Tirado da nuvem da IA!' - Vincent Kompany rebate alegações 'loucas' de que brigou com a diretoria do Bayern de Munique por causa das transferências de verão
Kompany descarta alegações de atrito por transferência
Kompany agiu rapidamente para encerrar os relatos de que teria entrado em choque com a diretoria do clube por causa do recrutamento para o verão europeu. Apesar de uma janela que viu o gigante bávaro fechar acordos por Ismael Saibari, estrela de Marrocos, e pelo lateral-esquerdo Nathaniel Brown, surgiram relatos sugerindo que o ex-técnico do Burnley estava insatisfeito com a falta de uma terceira contratação de impacto para reforçar seu elenco para a nova campanha.
Os relatos, que se originaram da SportBild, sugeriam que houve uma "longa conversa" na qual o treinador de 40 anos acabou sendo demovido de suas exigências. No entanto, falando antes do próximo confronto de sua equipe na Bundesliga contra o Schalke, Kompany foi duro em sua avaliação da história.
"Bem, vocês tiraram essa informação da nuvem da IA", disse ele sobre a reportagem. O técnico acrescentou que normalmente não comentaria esse tipo de assunto, afirmando: "O que discutimos internamente é, no fim das contas, um assunto interno." No entanto, admitiu que ser questionado sobre uma história fabricada era "um pouco louco".
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União interna na Allianz Arena
A posição firme de Kompany foi apoiada pelo diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, que insistiu que a relação entre a comissão técnica e a equipe de recrutamento tem sido totalmente harmoniosa. A hierarquia do clube optou por direcionar o foco para o desenvolvimento de jovens para preencher as últimas vagas no elenco principal, estratégia que, segundo eles, foi acordada por todas as partes durante as sessões de planejamento.
Freund reforçou esse senso de união ao falar com a imprensa, confirmando que não havia agendas ocultas nem pedidos secretos por mais contratações. "Estávamos em contato diário com Vincent. Mas nunca falamos sobre nada disso", explicou Freund.
Muito dinheiro gasto em novas contratações
Enquanto os rumores sobre um terceiro grande alvo dominavam as manchetes, o Bayern já havia comprometido fundos significativos para garantir que Kompany tenha uma equipe competitiva. O clube concluiu as contratações de Brown e Saibari por taxas que totalizam € 100 milhões. Brown chegou do Eintracht Frankfurt, enquanto Saibari se transferiu do PSV Eindhoven, com a expectativa de que ambos os jogadores desempenhem papéis vitais na revolução tática de Kompany.
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O foco muda para Musiala e o duelo contra o Schalke
Enquanto as conversas sobre transferências dominaram as manchetes, Kompany também deu uma atualização crucial sobre a condição física de Jamal Musiala antes da viagem para enfrentar o Schalke. O jovem meia vem lidando com problemas de saúde após desabar em campo, mas o treinador está esperançoso por um retorno à normalidade.
Kompany destacou que Musiala está recebendo o melhor cuidado possível para lidar com a sua situação e vem mostrando sinais positivos nos treinamentos. "Para ele, as coisas estão melhorando novamente. Estamos lidando com isso há muito tempo", acrescentou o técnico. "Mesmo que isso acontecesse uma vez em 40, 50 ou 60 jogos, isso já não seria mais um grande motivo de preocupação para nós."
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