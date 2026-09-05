Kompany agiu rapidamente para encerrar os relatos de que teria entrado em choque com a diretoria do clube por causa do recrutamento para o verão europeu. Apesar de uma janela que viu o gigante bávaro fechar acordos por Ismael Saibari, estrela de Marrocos, e pelo lateral-esquerdo Nathaniel Brown, surgiram relatos sugerindo que o ex-técnico do Burnley estava insatisfeito com a falta de uma terceira contratação de impacto para reforçar seu elenco para a nova campanha.

Os relatos, que se originaram da SportBild, sugeriam que houve uma "longa conversa" na qual o treinador de 40 anos acabou sendo demovido de suas exigências. No entanto, falando antes do próximo confronto de sua equipe na Bundesliga contra o Schalke, Kompany foi duro em sua avaliação da história.

"Bem, vocês tiraram essa informação da nuvem da IA", disse ele sobre a reportagem. O técnico acrescentou que normalmente não comentaria esse tipo de assunto, afirmando: "O que discutimos internamente é, no fim das contas, um assunto interno." No entanto, admitiu que ser questionado sobre uma história fabricada era "um pouco louco".



