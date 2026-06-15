Getty Images Sport
Traduzido por
"Típico do Jürgen" - Lenda do futebol alemão reitera críticas a Klopp, apesar do pedido público de desculpas do ex-técnico do Liverpool
Matthaus critica a interferência “irrefletida” de Klopp
Matthäus expressou sua surpresa e decepção com o momento em que Klopp e Thomas Müller fizeram seus comentários, apenas 48 horas antes da estreia da Alemanha na Copa do Mundo. Os dois foram alvo de críticas de Matthäus na semana passada, quando sugeriram que Deniz Undav deveria ser titular no lugar de Jamal Musiala na partida contra Curaçao no domingo.
O lendário ex-capitão sugeriu que ambos teriam ficado furiosos se tivessem sido submetidos a pressão externa semelhante durante suas próprias carreiras.
Em sua coluna para a Sky Germany, Matthaus disse: “Fiquei surpreso com as declarações feitas por Jürgen Klopp e Thomas Müller dois dias antes do jogo contra Curaçao. Jürgen já é técnico há bastante tempo e pode voltar um dia; Thomas ainda é jogador em atividade. Nenhum dos dois teria gostado se alguém tivesse intervindo de fora. Não era o momento certo, e foram as palavras erradas.”
- Getty Images Sport
A palavra que escapou sem querer a Klopp
Musiala foi escalado para a partida de estreia da Alemanha na Copa do Mundo, mas a polêmica foi além durante a prévia do jogo na MagentaTV, quando o comentarista Klopp comentou ao lado de Müller: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda é quem escolhe a equipe.”
No entanto, devido aos rumores persistentes sobre a possível contratação de Klopp para o cargo de técnico da seleção, os telespectadores e a lenda alemã Matthäus criticaram o comentário “ainda” como uma pressão pouco profissional sobre Nagelsmann. Müller ainda jogou lenha na fogueira ao provocar Klopp, lembrando-o de que ainda era junho – fazendo uma referência sutil a setembro, mês em que os analistas prevêem que Klopp poderia realmente assumir o comando.
Após a vitória esmagadora da Alemanha por 7 a 1, Klopp rapidamente foi ao ar para acalmar os ânimos e se dirigir diretamente a Nagelsmann. “Já encontrei a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’”, explicou Klopp, admitindo que queria dar um soco na própria cara por esse deslize casual.
O pedido de desculpas de Klopp foi considerado “o mínimo”
Apesar do pedido de desculpas de Klopp a Nagelsmann ao vivo, Matthäus não ficou totalmente comovido com o gesto, sugerindo que um profissional tão experiente deveria ter agido de forma mais sensata.
“Klopp pediu desculpas a Nagelsmann no domingo, após o jogo, e disse que, mesmo aos 59 anos, ainda sou um idiota. Isso é típico do Jurgen, ele soltar frases assim porque percebe que cometeu um erro”, observou Matthaus. “Ele pediu desculpas; isso era o mínimo. Mas algo assim não deveria ter acontecido com ele para começar; foi muito imprudente. Há muitas risadas e brincadeiras na MagentaTV, então talvez tenhamos que nos preparar para mais frases de Jurgen e Thomas.”
- Getty Images Sport
De olho no desafio da Costa do Marfim
O lendário meio-campista alertou que os próximos jogos na América do Norte serão um teste muito mais difícil para a equipe de Nagelsmann. Com a Costa do Marfim se aproximando, Matthäus destacou que a flexibilidade tática será fundamental para manter o ímpeto conquistado na estreia.
“A Costa do Marfim é de outro nível em comparação com Curaçao”, disse ele. “Yan Diomande jogou pela direita na vitória por 1 a 0 contra o Equador, mas ele também pode jogar pela esquerda. Lá, ele teria vantagens de velocidade contra Joshua Kimmich que não teria na direita contra Brown. Podemos criticar quando um jogador joga mal, mas devemos pensar em como podemos fazer nossa parte para apoiar a equipe, para que permaneçamos unidos como o futebol alemão.”