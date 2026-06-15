Matthäus expressou sua surpresa e decepção com o momento em que Klopp e Thomas Müller fizeram seus comentários, apenas 48 horas antes da estreia da Alemanha na Copa do Mundo. Os dois foram alvo de críticas de Matthäus na semana passada, quando sugeriram que Deniz Undav deveria ser titular no lugar de Jamal Musiala na partida contra Curaçao no domingo.

O lendário ex-capitão sugeriu que ambos teriam ficado furiosos se tivessem sido submetidos a pressão externa semelhante durante suas próprias carreiras.

Em sua coluna para a Sky Germany, Matthaus disse: “Fiquei surpreso com as declarações feitas por Jürgen Klopp e Thomas Müller dois dias antes do jogo contra Curaçao. Jürgen já é técnico há bastante tempo e pode voltar um dia; Thomas ainda é jogador em atividade. Nenhum dos dois teria gostado se alguém tivesse intervindo de fora. Não era o momento certo, e foram as palavras erradas.”