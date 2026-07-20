O agente Tullio Tinti, que representa, entre outros, Alessandro Bastoni e Andrea Pirlo, falou sobre diversos assuntos à Sky:
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Tinti: “Bastoni? Se os clubes interessados satisfizerem o Inter e o jogador, podemos conversar. Pirlo e Maldini conversaram sobre a Seleção. Ruggeri permanece no Atlético”
SOBRE PIRLO - “Ele e Maldini falam a mesma língua; Andrea era um gênio em campo e vê o futebol de uma maneira diferente. Pirlo havia sido contratado para jogar na equipe sub-23 da Juve e, depois de uma semana, o colocaram no time principal; naquele ano, a Juve ficou em quarto lugar e venceu a Copa da Itália e a Supercopa. Depois, ele não foi mantido no cargo; os treinadores que vieram depois dele eram excelentes, mas tiveram um desempenho pior. Maldini e Pirlo conversam com frequência; imagino que tenham conversado.”
SOBRE OS JOVENS - “Não há mais jogadores que percorrem todo o caminho desde a Primavera até a Série B e a Série A”
SOBRE OS LIBERAIS - “O Milan não acreditava nele, a ponto de tê-lo dado de presente”
SOBRE RUGGERI - “Ele se saiu muito bem no Atlético, não está no mercado. Vai ficar lá. A Roma e a Fiorentina se interessaram por ele”
SOBRE BASTONI - “Para o Al Hilal? Eu e meus jogadores costumamos respeitar os contratos; ele ainda tem dois anos de contrato e é apaixonado pelo Inter. Hoje ele não está pensando em ir para outros clubes; mas, se houver clubes interessados que satisfaçam tanto o clube quanto o jogador, podemos sentar para conversar. Porém, no momento, não há nenhuma negociação. E o episódio com Kalulu? Bastoni sofreu uma injustiça porque as regras estavam erradas; o problema foi a regra do VAR. Ele simulou e deveria ter recebido um cartão amarelo. Ele tem uma personalidade forte; na vida, há todos os tipos de momentos, bons e ruins. Humanamente, foi muito difícil, mas ele superou isso.”
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