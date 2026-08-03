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'Tinha que vir do coração' - Xabi Alonso revela por que escolheu o Chelsea para curar suas 'cicatrizes' do Real Madrid
Superando as "cicatrizes" do Real Madrid
O ex-cérebro do Bayer Leverkusen chegou ao Bernabéu com enorme reputação, mas durou apenas sete meses antes de ser demitido em janeiro após a derrota para o rival do clássico Barcelona na final da Supercopa da Espanha.
Falando no lançamento da turnê de pré-temporada do Chelsea na Austrália, Alonso foi sincero sobre a necessidade de processar o fracasso antes de voltar ao banco. "Felizmente não há muitas cicatrizes na minha carreira", disse aos repórteres. "Então, OK, fiquei com uma cicatriz, mas isso cura. Agora está curada, e estou muito motivado e determinado a aproveitar este próximo passo como fiz quando comecei em Madri."
- AFP
Aprendendo com as dificuldades no Bernabéu
Apesar do fim abrupto de seu emprego dos sonhos na Espanha, o ex-meio-campista de Liverpool e Bayern de Munique insiste que usou o período de inatividade para avaliar sua abordagem tática e de gestão. O técnico de 44 anos assumiu o comando do Madrid depois de levar o Leverkusen a uma histórica dobradinha nacional invicta, mas encontrou um ambiente no Bernabéu muito mais explosivo.
O novo treinador do Chelsea destacou que sua autoanálise foi minuciosa, observando cada aspecto de seu estilo de comando. "Olhando para trás, fico com os pontos positivos e com as coisas que não funcionaram", acrescentou. "Fui muito crítico comigo mesmo, pensando no que eu poderia ter feito melhor, porque não saiu como eu esperava."
Sobre os pontos positivos de sua passagem pelo Madrid, ele observou: "Há muitas experiências, a adaptação que eu tive de fazer, algumas coisas que funcionaram e outras que não, em termos de jogo, em termos de gestão de grupo. É uma mistura de tudo.
Questionado se o revés no Bernabéu acabou fazendo dele um técnico melhor, o espanhol insistiu de forma enfática que a experiência apenas tornou sua visão mais aguçada. Alonso disse: "Porque você aprende com a decepção das coisas que não eram para acontecer e tenta pensar que as coisas serão melhores."
Por que Alonso escolheu o Chelsea
A nomeação de Alonso acontece em um momento crítico para o Chelsea, que teve três técnicos diferentes durante a temporada 2025-26. Sem a distração do futebol europeu após terminar em 10º lugar na última temporada, o espanhol está totalmente focado em uma retomada no cenário doméstico.
Ao refletir sobre o processo de pensamento que o levou ao time de Stamford Bridge, Alonso disse: "Tinha que vir muito daqui e também daqui", enquanto apontava para o coração e o estômago. "Vi que era um bom momento para o clube, um bom momento para mim, uma boa oportunidade. É um time que jogou muito bem recentemente e a situação não era tão ruim quanto parecia no fim da última temporada. Há um grande potencial de melhora e vamos ver quanto tempo [isso leva]."
- Getty/GOAL
Um novo começo no oeste de Londres
A tarefa pela frente é significativa, mas Alonso parece revigorado pelo desafio da Premier League. A ausência do Chelsea nas competições europeias nesta temporada é uma raridade para um clube de sua grandeza, mas o treinador vê isso como uma oportunidade de implementar sua filosofia nos treinamentos sem o congestionamento de jogos no meio da semana.
Alonso não terá de esperar muito pelo seu primeiro gosto de ação competitiva na Inglaterra, com um dérbi local no horizonte. O Chelsea começa sua temporada da Premier League com uma visita ao rival do oeste de Londres, o Fulham, em 24 de agosto. O jogo de abertura fará Alonso enfrentar o homem que o sucedeu no Real Madrid, com Alvaro Arbeloa agora comandando os mandantes.
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