Apesar do fim abrupto de seu emprego dos sonhos na Espanha, o ex-meio-campista de Liverpool e Bayern de Munique insiste que usou o período de inatividade para avaliar sua abordagem tática e de gestão. O técnico de 44 anos assumiu o comando do Madrid depois de levar o Leverkusen a uma histórica dobradinha nacional invicta, mas encontrou um ambiente no Bernabéu muito mais explosivo.

O novo treinador do Chelsea destacou que sua autoanálise foi minuciosa, observando cada aspecto de seu estilo de comando. "Olhando para trás, fico com os pontos positivos e com as coisas que não funcionaram", acrescentou. "Fui muito crítico comigo mesmo, pensando no que eu poderia ter feito melhor, porque não saiu como eu esperava."

Sobre os pontos positivos de sua passagem pelo Madrid, ele observou: "Há muitas experiências, a adaptação que eu tive de fazer, algumas coisas que funcionaram e outras que não, em termos de jogo, em termos de gestão de grupo. É uma mistura de tudo.

Questionado se o revés no Bernabéu acabou fazendo dele um técnico melhor, o espanhol insistiu de forma enfática que a experiência apenas tornou sua visão mais aguçada. Alonso disse: "Porque você aprende com a decepção das coisas que não eram para acontecer e tenta pensar que as coisas serão melhores."



