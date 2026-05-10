Tinha que ser a Bunny Shaw! A estrela do Manchester City parte o coração do Chelsea, enquanto as novas campeãs da WSL se juntam à surpreendente Brighton na final da FA Cup Feminina

Durante a maior parte da tarde em Stamford Bridge, parecia que seria o Chelsea o adversário do Brighton na final, e não o Man City.

Foram as anfitriãs que abriram o placar quando o chute de Erin Cuthbert desviou e entrou aos oito minutos, dando-lhes uma vantagem valiosa logo no início de um confronto que sempre prometeu ser acirrado, e Sam Kerr ampliou a vantagem pouco antes da hora de jogo ao aproveitar um erro de Khiara Keating para cabecear com facilidade.

No entanto, o City conseguiu, de alguma forma, uma virada dramática em uma partida que, de alguma forma, superou a que começou antes em termos de reviravoltas. A quatro minutos do fim, Mary Fowler descontou para as campeãs inglesas, mandando uma bela finalização no canto inferior da área. Parecia, sem dúvida, ser apenas um gol de consolação.

No entanto, quando o relógio marcava os acréscimos, o empate viria. Todas as conversas na preparação para este confronto giraram em torno de Shaw, a artilheira da WSL que parece prestes a deixar o City e possivelmente se juntar ao Chelsea neste verão. No dia do jogo, ela teve dificuldades para receber passes, chutando várias vezes, mas sem nunca incomodar Hannah Hampton. Então, aos 91 minutos, ela girou brilhantemente e mandou a bola para além da goleira da Inglaterra, forçando a prorrogação.

Lá, ela seria a heroína mais uma vez. Hampton tentou sair rapidamente, mas acabou entregando a bola diretamente para a meio-campista do City, Yui Hasegawa, cujo excelente cruzamento encontrou Shaw. É claro que ela colocaria o City na frente, produzindo o tipo de enredo mais adequado para Hollywood do que para Stamford Bridge.

O Chelsea tentou reagir, mas não conseguiu marcar outro gol. Sandy Baltimore esteve perto de um improvável empate diretamente de um escanteio que acertou a trave, Cuthbert chutou por cima do gol uma grande chance de dentro da área e Sjoeke Nusken obrigou Keating a fazer uma defesa maravilhosa nos minutos finais. O Blues vai ficar lamentando seu incrível colapso no final, com dois gols a partir do minuto 86 permitindo que o City voltasse a um jogo que parecia perdido.