Getty Images/GOAL
Traduzido por
Tinha que ser a Bunny Shaw! A estrela do Manchester City parte o coração do Chelsea, enquanto as novas campeãs da WSL se juntam à surpreendente Brighton na final da FA Cup Feminina
O Brighton faz história e garante sua primeira ida a Wembley
O Brighton foi o primeiro a garantir sua vaga em Wembley, saindo vitorioso de um jogo emocionante com cinco gols em Merseyside. E conseguiu isso da maneira mais difícil, já que o Liverpool abriu uma vantagem de 2 a 0 em apenas 22 minutos. A ameaça de Ceri Holland pela esquerda foi determinante na construção dos dois gols, com Denise O'Sullivan cabeceando para o gol um de seus cruzamentos antes de Beata Olsson aproveitar a confusão causada por outro, levando as Reds a um início de sonho.
No entanto, o Brighton reagiu bem ao revés, com Manuela Vanegas diminuindo a diferença apenas um minuto após o segundo gol do Liverpool, facilitando um pouco a tarefa de sua equipe. No segundo tempo, as Seagulls assumiram o controle e, depois que Fran Kirby acertou a trave, foi Madison Haley quem cabeceou de um ângulo fechado para empatar o jogo.
Houve então uma longa espera pelo gol da vitória. O Liverpool teve um período de melhor desempenho, impulsionado pelo impacto das substituições, mas, quando o jogo parecia destinado à prorrogação, foi o Brighton que garantiu sua vaga em Wembley, aos 95 minutos. Uma defesa fraca em uma jogada ensaiada custou caro às Reds, levando ao gol de Vanegas, e elas não conseguiram afastar o perigo novamente nos momentos finais, com Nadine Noordam aproveitando para mandar a bola para além de Jennifer Falk e levar as Seagulls à final da FA Cup Feminina.
- Getty Images
Mais uma zebra à vista? O Brighton quer repetir a façanha contra o Man City
Isso dá continuidade ao que tem sido uma temporada excelente para o Brighton e garante que ela termine de forma histórica, já que a equipe feminina pisará pela primeira vez no sagrado gramado de Wembley. As Seagulls chegaram à semifinal de domingo em excelente fase, com os últimos quatro resultados trazendo vitórias sobre o Arsenal e o Man City, além de empates com os Gunners e o Man Utd, e disputar mais uma partida importante contra o Liverpool só reforça esse ímpeto.
A equipe de Dario Vidosic espera continuar sendo um espinho no lado da elite no final deste mês, quando enfrentará o Man City novamente, após ter derrotado as campeãs da WSL há duas semanas. A vitória por 3 a 2 em casa adiou a festa do título do City no mês passado, e o empate em 1 a 1 contra o Arsenal permitiu que o clube de Manchester começasse as comemorações. O Brighton estará cheio de confiança para causar outra surpresa, então, em uma final em que toda a pressão recairá sobre o adversário.
Tinha que ser o Shaw! O atacante, que pode vir a jogar pelo Chelsea, assombra os Blues
Durante a maior parte da tarde em Stamford Bridge, parecia que seria o Chelsea o adversário do Brighton na final, e não o Man City.
Foram as anfitriãs que abriram o placar quando o chute de Erin Cuthbert desviou e entrou aos oito minutos, dando-lhes uma vantagem valiosa logo no início de um confronto que sempre prometeu ser acirrado, e Sam Kerr ampliou a vantagem pouco antes da hora de jogo ao aproveitar um erro de Khiara Keating para cabecear com facilidade.
No entanto, o City conseguiu, de alguma forma, uma virada dramática em uma partida que, de alguma forma, superou a que começou antes em termos de reviravoltas. A quatro minutos do fim, Mary Fowler descontou para as campeãs inglesas, mandando uma bela finalização no canto inferior da área. Parecia, sem dúvida, ser apenas um gol de consolação.
No entanto, quando o relógio marcava os acréscimos, o empate viria. Todas as conversas na preparação para este confronto giraram em torno de Shaw, a artilheira da WSL que parece prestes a deixar o City e possivelmente se juntar ao Chelsea neste verão. No dia do jogo, ela teve dificuldades para receber passes, chutando várias vezes, mas sem nunca incomodar Hannah Hampton. Então, aos 91 minutos, ela girou brilhantemente e mandou a bola para além da goleira da Inglaterra, forçando a prorrogação.
Lá, ela seria a heroína mais uma vez. Hampton tentou sair rapidamente, mas acabou entregando a bola diretamente para a meio-campista do City, Yui Hasegawa, cujo excelente cruzamento encontrou Shaw. É claro que ela colocaria o City na frente, produzindo o tipo de enredo mais adequado para Hollywood do que para Stamford Bridge.
O Chelsea tentou reagir, mas não conseguiu marcar outro gol. Sandy Baltimore esteve perto de um improvável empate diretamente de um escanteio que acertou a trave, Cuthbert chutou por cima do gol uma grande chance de dentro da área e Sjoeke Nusken obrigou Keating a fazer uma defesa maravilhosa nos minutos finais. O Blues vai ficar lamentando seu incrível colapso no final, com dois gols a partir do minuto 86 permitindo que o City voltasse a um jogo que parecia perdido.
- Getty Images
Campeões da WSL x estreantes: uma final da FA Cup cheia de contrastes
Tudo isso contribui para o que será uma incrível final da FA Cup Feminina em 31 de maio. O Manchester City, como recém-coroado campeão da WSL, será o grande favorito, é claro. Mas o Brighton terá muita confiança em sua capacidade de causar uma surpresa, considerando os resultados recentes e, especialmente, a vitória sobre as Cityzens no mês passado.
Depois de encerrar uma espera de 10 anos pelo primeiro título da WSL, o City agora pode igualar os feitos daquela temporada de 2016 se vencer em Wembley. Naquele ano, a equipe de Nick Cushing conquistou a dobradinha de liga e copa ao vencer a WSL e a Copa da Liga. Agora, as comandadas de Andree Jeglertz têm a oportunidade de somar uma FA Cup àquele triunfo na WSL, o que seria o primeiro título desde 2020.