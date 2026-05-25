"Tinha colega que fazia Uber depois do treino", diz ex-jogador da Ponte Preta sobre crise no clube

A conquista da Série C de 2025 parecia representar uma virada de chave para a Ponte Preta. Depois de anos convivendo com dificuldades financeiras, a Macaca encerrou a temporada passada com o título nacional e a expectativa de reorganização dentro e fora de campo. No entanto, poucos meses depois, o cenário voltou a se deteriorar. O clube foi rebaixado no Paulistão, caiu na Copa do Brasil e passou a enxergar a Série B como única possibilidade de salvação em 2026. Nos bastidores, a situação está longe de ser tranquila.

Segundo apuração do GE, a diretoria do clube promete há meses a regularização dos salários atrasados, mas os pagamentos seguem incompletos. Em alguns casos, os débitos chegam a 11 meses de atraso. A crise financeira atingiu níveis delicados ao ponto de o clube ser processado por uma padaria devido a uma dívida de R$ 53 mil.

Desde o título da Série C, conquistado em outubro de 2025, a Ponte Preta consegue quitar um ou outro mês de maneira esporádica, mas segue distante de liquidar as pendências totais. O balanço financeiro de 2025, aprovado em abril de 2026, apontou um déficit de R$ 33 milhões para a Macaca, ampliando ainda mais a tensão nos bastidores do clube campineiro.