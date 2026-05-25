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Ponte Preta 2026Reprodução/Ponte Preta
Joaquim Lira Viana

"Tinha colega que fazia Uber depois do treino", diz ex-jogador da Ponte Preta sobre crise no clube

Ponte Preta
Série B

Campeã da Série C em 2025, Macaca viu a esperança de recuperação virar novo capítulo de instabilidade financeira, com salários atrasados, dívidas acumuladas e relatos dramáticos de funcionários e atletas nos bastidores

A conquista da Série C de 2025 parecia representar uma virada de chave para a Ponte Preta. Depois de anos convivendo com dificuldades financeiras, a Macaca encerrou a temporada passada com o título nacional e a expectativa de reorganização dentro e fora de campo. No entanto, poucos meses depois, o cenário voltou a se deteriorar. O clube foi rebaixado no Paulistão, caiu na Copa do Brasil e passou a enxergar a Série B como única possibilidade de salvação em 2026. Nos bastidores, a situação está longe de ser tranquila.

Segundo apuração do GE, a diretoria do clube promete há meses a regularização dos salários atrasados, mas os pagamentos seguem incompletos. Em alguns casos, os débitos chegam a 11 meses de atraso. A crise financeira atingiu níveis delicados ao ponto de o clube ser processado por uma padaria devido a uma dívida de R$ 53 mil.

Desde o título da Série C, conquistado em outubro de 2025, a Ponte Preta consegue quitar um ou outro mês de maneira esporádica, mas segue distante de liquidar as pendências totais. O balanço financeiro de 2025, aprovado em abril de 2026, apontou um déficit de R$ 33 milhões para a Macaca, ampliando ainda mais a tensão nos bastidores do clube campineiro.

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  • Brasileirão Série B 2026Reprodução/Ponte Preta

    O relato da crise

    Um ex-jogador do elenco campeão da Série C de 2025, em entrevista anônima ao GE, relatou o impacto da crise no cotidiano dos atletas e funcionários da Ponte Preta. Segundo ele, o desgaste emocional causado pelos atrasos salariais afetou diretamente a saúde mental de diversos profissionais.

    “Passei muitas dificuldades. Meu mental foi lá para baixo. Eu tenho filha, família, pais e amigos próximos que me davam força todos os dias. Passei dias ruins nesse lugar, contratei um psicólogo, tive força das pessoas. Superei. Tinha dias que eu acordava e não sentia vontade de trabalhar, mas lembrava que tinha uma filha que dependia de mim", disse.

    O ex-atleta também descreveu situações de constrangimento vividas fora de campo durante o período de inadimplência do clube.

    “Não quero passar nunca mais por isso. É um constrangimento muito grande. Tinha vez que minha filha pedia algo e eu não podia colocar na mesa”, afirmou.

    Além dos problemas pessoais, ele revelou que colegas precisaram buscar renda extra para sobreviver enquanto aguardavam os pagamentos prometidos pela diretoria.

    “Tinha colega aí dentro que trabalhava no clube e depois fazia Uber quando saía do treino. Recebíamos várias datas para pagamento, e nada de quitar com a gente. Vão passando os dias, os meses... Isso nos deixa muito tristes”, completou.

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  • Rodrigo Santana Ponte Preta 2026Reprodução/Ponte Preta

    Impacto dentro de campo

    Atualmente, a Ponte Preta ocupa a penúltima (19ª) colocação da Série B de 2026, com apenas sete pontos conquistados em 10 jogos, e atravessa um momento alarmante dentro de campo. A equipe acumula quatro derrotas consecutivas e possui a pior defesa da competição, com 20 gols sofridos até aqui.

    Desde que o treinador Rodrigo Santana foi apresentado para comandar o clube na disputa da Copa do Brasil e da Série B, a Macaca acabou eliminada na quarta rodada do torneio nacional e somou apenas três vitórias em 12 partidas, além de um empate e oito derrotas sob o novo comando.

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