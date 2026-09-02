O Besiktas conquistou uma vitória mais do que merecida por 6 a 2 sobre o Corumspor após uma atuação ofensiva explosiva em casa. O Besiktas pressionou desde o início e abriu o placar aos nove minutos, com uma cabeçada de Vaclav Cerny de curta distância.

Dusan Vlahovic marcou seu primeiro gol aos 43 minutos, em cobrança de pênalti, para ampliar a vantagem antes do intervalo. Embora o Corumspor tenha diminuído no início do segundo tempo, com Muhamed Diomande, Vlahovic respondeu com dois gols rápidos para completar seu hat-trick de estreia em dez minutos.

Outros gols de Ilhan Fakili e Michael Murillo deixaram a partida completamente fora de alcance. Ermin Mahmic marcou o segundo tardio dos visitantes aos 77 minutos, mas isso pouco alterou o desfecho.