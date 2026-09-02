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"Time mais forte com Vlahovic!" - Como o Besiktas marcou seis gols no Corumspor antes do clássico
Águias Negras disparam para a vitória
O Besiktas conquistou uma vitória mais do que merecida por 6 a 2 sobre o Corumspor após uma atuação ofensiva explosiva em casa. O Besiktas pressionou desde o início e abriu o placar aos nove minutos, com uma cabeçada de Vaclav Cerny de curta distância.
Dusan Vlahovic marcou seu primeiro gol aos 43 minutos, em cobrança de pênalti, para ampliar a vantagem antes do intervalo. Embora o Corumspor tenha diminuído no início do segundo tempo, com Muhamed Diomande, Vlahovic respondeu com dois gols rápidos para completar seu hat-trick de estreia em dez minutos.
Outros gols de Ilhan Fakili e Michael Murillo deixaram a partida completamente fora de alcance. Ermin Mahmic marcou o segundo tardio dos visitantes aos 77 minutos, mas isso pouco alterou o desfecho.
- Anadolu Agency
Técnico elogia a finalização implacável
A partida mudou com os dois gols rápidos de Vlahovic no segundo tempo, o que levou seu total a três em sua estreia e ampliou a vantagem do Besiktas para 4 a 1. Sua atuação clínica dentro da área deu a base ideal para o time da casa deslanchar.
Falando após o apito final, o técnico do Beşiktas expressou sua satisfação com a alta taxa de conversão da equipe e com a atuação no geral.
"Nesta noite, queríamos mostrar a todos do que realmente somos capazes, e estou feliz que meus jogadores não tenham me decepcionado", afirmou o técnico. "Fizemos um grande trabalho, especialmente em termos de finalização. Estamos apenas na terceira semana da liga e estamos trabalhando muito duro; vamos continuar melhorando."
Impacto da contratação de destaque
A adaptação imediata de Vlahovic acrescentou uma nova dimensão à linha de frente do Besiktas. O treinador destacou como a presença do atacante eleva todo o grupo à medida que a equipe ganha embalo no início da campanha doméstica.
"Nos tornamos um time mais forte com a chegada de Dusan Vlahovic", acrescentou o treinador. "Ele vai continuar fazendo grandes atuações e marcando belos gols, como fez esta noite."
Com seis gols marcados em uma única partida da liga, o Besiktas demonstrou a profundidade ofensiva necessária para apresentar uma séria candidatura ao título.
- Getty Images Sport
Foco no clássico pela frente
Com três semanas de temporada concluídas, o Besiktas buscará aprimorar sua execução tática à medida que o calendário se intensifica. A atuação com muitos gols da equipe oferece o embalo ideal antes de seu próximo grande teste.
A atenção agora se volta diretamente para um confronto fora de casa essencial contra o arquirrival Fenerbahce.
"O clássico contra o Fenerbahce é uma partida crucial para todos", concluiu o treinador. "Nosso objetivo é somar pontos também nesse jogo, e faremos o nosso melhor."
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