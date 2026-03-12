Tim Sherwood corre o risco de irritar os torcedores do Tottenham com um plano “óbvio” de transferência do Micky van de Ven para o Liverpool

Falando sobre a possível transferência para o BOYLE Sports, Sherwood disse: “Acho que ele é a escolha óbvia para o Liverpool neste verão para a posição de zagueiro central esquerdo. Não há muitos jogadores assim disponíveis. Há outro, Jarrad Branthwaite, mas não há como ele sair do Everton. Então, acho que isso abre as portas para Micky se tornar um jogador do Liverpool. Acho que ele se sairia muito bem lá, realmente acho.”

Ele continuou sua avaliação do jogador de 23 anos, observando que ele poderia atingir outro nível jogando ao lado de seu compatriota. “Ele tem todos os atributos para se tornar um jogador de ponta, mas precisa jogar com alguém como Virgil van Dijk”, acrescentou Sherwood.

“Acho que jogadores experientes e comprovados ao seu lado o fariam se sentir mais confortável e melhorariam suas habilidades de liderança, porque não acho que ele seja o líder que todos pensam que ele é ainda. É uma curva de aprendizado para Micky, e ele poderia realmente se beneficiar da experiência dos vencedores ao seu redor, mas ainda acho que ele seria uma boa opção para o Liverpool.”