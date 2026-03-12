Getty Images
Tim Sherwood corre o risco de irritar os torcedores do Tottenham com um plano “óbvio” de transferência do Micky van de Ven para o Liverpool
Liverpool tem como alvo Van de Ven em meio ao caos do Spurs
O zagueiro holandês, que se juntou ao Spurs em uma transferência de £ 43 milhões do Wolfsburg em 2023, aparentemente emergiu como o principal alvo dos atuais campeões. Tim Sherwood, que já ocupou o banco de reservas do White Hart Lane, jogou lenha na fogueira ao sugerir que Van de Ven é a escolha mais lógica para o sistema de Arne Slot. A necessidade do Liverpool de reforços defensivos é bem conhecida, especialmente depois de ter perdido Marc Guehi para o Manchester City durante a janela de transferências de janeiro.
Sherwood afirma que a transferência para o Liverpool é uma escolha “óbvia”
Falando sobre a possível transferência para o BOYLE Sports, Sherwood disse: “Acho que ele é a escolha óbvia para o Liverpool neste verão para a posição de zagueiro central esquerdo. Não há muitos jogadores assim disponíveis. Há outro, Jarrad Branthwaite, mas não há como ele sair do Everton. Então, acho que isso abre as portas para Micky se tornar um jogador do Liverpool. Acho que ele se sairia muito bem lá, realmente acho.”
Ele continuou sua avaliação do jogador de 23 anos, observando que ele poderia atingir outro nível jogando ao lado de seu compatriota. “Ele tem todos os atributos para se tornar um jogador de ponta, mas precisa jogar com alguém como Virgil van Dijk”, acrescentou Sherwood.
“Acho que jogadores experientes e comprovados ao seu lado o fariam se sentir mais confortável e melhorariam suas habilidades de liderança, porque não acho que ele seja o líder que todos pensam que ele é ainda. É uma curva de aprendizado para Micky, e ele poderia realmente se beneficiar da experiência dos vencedores ao seu redor, mas ainda acho que ele seria uma boa opção para o Liverpool.”
“Cenário apocalíptico” para Van de Ven
A atmosfera no Tottenham atingiu um ponto crítico, com o próprio Van de Ven descrevendo a situação atual do clube como um “cenário apocalíptico” após a derrota para o Atlético. “Terrível, para ser honesto: um cenário apocalíptico. Tudo o que poderia dar errado nos primeiros 20 minutos deu errado. Todos escorregaram, inclusive eu. São momentos em que simplesmente não dá para fazer nada. Não posso ficar aqui e começar a culpar o campo”, lamentou o zagueiro.
O rebaixamento certamente forçaria o Tottenham a agir.
Embora o Tottenham tenha se mostrado determinado a manter seus valiosos ativos, sua precária posição na liga muda completamente a dinâmica. Se o clube cair para a Championship, manter um jogador do calibre de Van de Ven, que sem dúvida desejará jogar futebol europeu e garantir seu lugar na seleção holandesa, será praticamente impossível. A queda acentuada na receita de transmissão, aliada às ambições de elite do próprio zagueiro, deixaria o Spurs com muito pouca vantagem na mesa de negociações, abrindo caminho para que um clube como o Liverpool aproveitasse a situação.
