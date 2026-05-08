Tijjani Reijnders já vai sair?! Estrela do Manchester City é especulada para voltar à Série A após apenas uma temporada, em meio a dificuldades sob o comando de Pep Guardiola

As expectativas eram altas quando o City pagou cerca de 46 milhões de libras para contratar Reijnders do AC Milan. O meio-campista holandês inicialmente se consolidou como titular, mas seu papel diminuiu drasticamente nos últimos meses.

Desde fevereiro, Reijnders vem perdendo espaço gradualmente na hierarquia do time sob o comando de Pep Guardiola. O jogador de 27 anos foi escalado como reserva não utilizado seis vezes nos últimos nove jogos e não joga na Premier League desde 14 de março. A queda repentina no tempo de jogo gerou especulações sobre uma possível saída neste verão, com intermediários já avaliando o interesse de outros clubes.