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Tijjani Reijnders já vai sair?! Estrela do Manchester City é especulada para voltar à Série A após apenas uma temporada, em meio a dificuldades sob o comando de Pep Guardiola
Reijnders perde espaço no Manchester City
As expectativas eram altas quando o City pagou cerca de 46 milhões de libras para contratar Reijnders do AC Milan. O meio-campista holandês inicialmente se consolidou como titular, mas seu papel diminuiu drasticamente nos últimos meses.
Desde fevereiro, Reijnders vem perdendo espaço gradualmente na hierarquia do time sob o comando de Pep Guardiola. O jogador de 27 anos foi escalado como reserva não utilizado seis vezes nos últimos nove jogos e não joga na Premier League desde 14 de março. A queda repentina no tempo de jogo gerou especulações sobre uma possível saída neste verão, com intermediários já avaliando o interesse de outros clubes.
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A Juventus acompanha a situação enquanto os intermediários analisam as opções
De acordo com a Gazzetta, a Juventus está acompanhando de perto a situação de Reijnders na Inglaterra. O clube está atualmente buscando o perfil ideal para reforçar seu meio-campo, e o jogador da seleção holandesa, segundo relatos, atende aos critérios técnicos e táticos da equipe. Os bianconeri também estão atentos ao equilíbrio entre o aprimoramento do elenco e a sustentabilidade financeira. A experiência anterior de Reijnders no AC Milan é considerada uma grande vantagem. Sua familiaridade com o futebol italiano poderia permitir que ele se adaptasse rapidamente caso retornasse à Série A.
A experiência na Série A torna Reijnders uma opção atraente para a Juventus
A Juventus está empenhada em evitar outro processo de adaptação difícil, semelhante ao vivido por Douglas Luiz, que voltou para a Inglaterra após uma passagem malfadada por Turim. Por isso, o clube está priorizando jogadores que já compreendem as exigências táticas do futebol italiano.
A passagem bem-sucedida de Reijnders pelo Milan reforça seu apelo. Durante sua passagem pela Itália, ele se estabeleceu como um dos meio-campistas mais eficazes da liga antes de conquistar sua transferência para a Inglaterra. No entanto, as finanças continuam sendo um obstáculo significativo. O investimento do City dificulta uma contratação direta pela Juventus, especialmente porque o clube continua reformulando seu elenco após a esperada saída de Teun Koopmeiners.
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As negociações sobre transferências podem se intensificar neste verão
Espera-se que a Juventus continue acompanhando a situação à medida que a janela de transferências de verão se aproxima. Qualquer possível acordo poderá exigir uma estrutura financeira criativa, como um empréstimo inicial, uma troca de jogadores ou pagamentos parcelados. Muito dependerá do papel de Reijnders no City nas próximas semanas. Se Guardiola continuar a deixar o meio-campista de fora, poderá aumentar a pressão para uma transferência que o levaria de volta à Itália.