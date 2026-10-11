Marcus Thuram, um gol dedicado a Zinedine Zidane. O atacante da Inter, autor do gol do 3 a 0 sobre o Parma, mandou um recado ao técnico da França, que não o convocou para os últimos compromissos da Nations League: "Eu queria ter ido para a seleção, mas o técnico fez as escolhas dele e eu as respeito. Fiquei na Pinetina e trabalhei muito bem. Diziam que sempre começávamos sofrendo gols, sempre vão existir comentários sobre nós, mas entramos em campo apenas para vencer".
VÍTIMA PREFERIDA - Enquanto isso, para ele foi o quinto gol em cinco partidas contra o Parma, time da cidade onde nasceu, incluindo o gol que, em 3 de maio passado, abriu a partida do título da Serie A.