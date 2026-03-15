O meio-campista da Juventus, Khephren Thuram, concedeu uma entrevista ao Canal + e falou sobre o tema do racismo no mundo do futebol, abordando em particular os supostos insultos racistas proferidos pelo jogador do Benfica, Prestianni, contra o número sete do Real Madrid, Vinicius, durante uma partida da Liga dos Campeões: “É difícil para um jovem negro. Em 2026, você ainda pode ser agredido por causa da cor da sua pele. Vinicius foi agredido; foi como se eu tivesse sido agredido. Poderia ter acontecido comigo... E tudo porque sou negro? Não tenho a resposta para impedir isso, não tenho a resposta para impedir isso nos estádios”. Estas foram as outras declarações:
Getty Images Sport
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Thuram sobre o racismo: “Insultos a Vinícius na Liga dos Campeões? Eu também me senti atacado”
UMA SOLUÇÃO
"Sair de campo poderia ser uma solução, mas eu quero jogar futebol. É o meu trabalho e amo o que faço. Deveriam haver punições mais severas para quem se comporta dessa maneira. Por que eu deveria ser o único a sair de campo? Deveria ser ele (quem insulta, nota do editor) a sair do estádio. Temos que acabar com essas bobagens. Vamos levar isso a sério."
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