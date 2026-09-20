Getty Images Sport
Traduzido por
Thriller de oito gols no Etihad! Dois gols de Semenyo ajudam o Manchester City a sobreviver ao hat-trick de Brian Brobbey e ao susto do Sunderland
Semenyo brilha enquanto o City mantém a sequência de vitórias
O time de Maresca garantiu a quinta vitória consecutiva na campanha, assegurando que siga como a única equipe da divisão com 100 por cento de aproveitamento. Semenyo foi o grande diferencial, balançando as redes duas vezes para esfriar as esperanças do Sunderland de protagonizar uma enorme zebra. O time da casa também viu Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Erling Haaland deixarem seus nomes na súmula em um confronto eletrizante que manteve a torcida no Etihad na ponta da cadeira durante toda a tarde.
O resultado coroou um início histórico de trajetória de Maresca em Manchester. O italiano agora venceu cada um de seus primeiros cinco jogos de Premier League no comando do Manchester City, tornando-se apenas o sexto técnico na história da competição a alcançar tal feito. Embora os três pontos tenham sido garantidos no fim, a forma como a equipe atuou dará muito no que pensar à comissão técnica, especialmente em relação a uma linha defensiva que teve dificuldades para conter a abordagem direta dos visitantes.
- Getty Images Sport
Brobbey entra para os livros de história apesar da derrota
Apesar de terminar do lado derrotado, o atacante do Sunderland Brian Brobbey teve uma atuação histórica. O camisa 9 marcou um hat-trick sensacional e se tornou o primeiro jogador do Sunderland a alcançar tal feito na elite desde que Jermain Defoe conseguiu isso em 2016. A finalização clínica de Brobbey colocou os visitantes duas vezes em igualdade, em 1 a 1 e 2 a 2, antes de ele marcar novamente para reduzir a desvantagem para 4 a 3 no segundo tempo, silenciando momentaneamente os torcedores da casa.
O que ele fez em Manchester o colocou em uma companhia extremamente seleta na história da competição. De acordo com dados estatísticos, Brian Brobbey é o quarto jogador na história da Premier League a marcar um hat-trick contra a equipe que começou o dia na liderança da tabela. Ele se junta a uma lista ilustre que inclui Robbie Fowler, Dirk Kuyt e Romelu Lukaku. Sua atuação foi ainda mais notável considerando que ele não havia balançado as redes em nenhuma de suas partidas anteriores na liga nesta temporada.
Sustos na defesa e heroísmo em cima da linha do gol
Embora o placar sugira uma tarde tranquila para os campeões, a realidade foi muito mais frenética. O Sunderland criou inúmeras chances e poderia facilmente ter tirado mais do jogo se não fosse por uma defesa desesperada em alguns momentos. Rúben Dias foi o salvador dos donos da casa, ao fazer um notável corte acrobático em cima da linha quando o placar estava em 4 a 3. A intervenção impediu o quarto gol do Sunderland e, sem dúvida, mudou o rumo dos 20 minutos finais.
- Getty Images Sport
Haaland acaba com seu tabu contra o Sunderland
Para Haaland, a partida proporcionou uma oportunidade há muito esperada de completar sua coleção na Premier League. Antes do apito inicial, o Sunderland era o único time que o norueguês havia enfrentado na competição sem balançar as redes.
Ele já havia passado em branco em duas partidas contra a equipe, mas finalmente encerrou esse jejum nos minutos finais. O gol de Haaland, completando na segunda trave, não apenas fez o placar virar 5 a 3, como também garantiu que agora ele já marcou contra todos os 25 times da Premier League que enfrentou.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.