Thriller de oito gols no Etihad! Dois gols de Semenyo ajudam o Manchester City a sobreviver ao hat-trick de Brian Brobbey e ao susto do Sunderland

O time de Maresca garantiu a quinta vitória consecutiva na campanha, assegurando que siga como a única equipe da divisão com 100 por cento de aproveitamento. Semenyo foi o grande diferencial, balançando as redes duas vezes para esfriar as esperanças do Sunderland de protagonizar uma enorme zebra. O time da casa também viu Enzo Fernandez, Rayan Cherki e Erling Haaland deixarem seus nomes na súmula em um confronto eletrizante que manteve a torcida no Etihad na ponta da cadeira durante toda a tarde.

O resultado coroou um início histórico de trajetória de Maresca em Manchester. O italiano agora venceu cada um de seus primeiros cinco jogos de Premier League no comando do Manchester City, tornando-se apenas o sexto técnico na história da competição a alcançar tal feito. Embora os três pontos tenham sido garantidos no fim, a forma como a equipe atuou dará muito no que pensar à comissão técnica, especialmente em relação a uma linha defensiva que teve dificuldades para conter a abordagem direta dos visitantes.