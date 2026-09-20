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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Thriller de oito gols no Etihad! Doblete de Semenyo ajuda o Manchester City a sobreviver ao hat-trick de Brian Brobbey e ao susto do Sunderland

Manchester City
Sunderland
Manchester City x Sunderland
Premier League

O Manchester City manteve seu início perfeito de temporada na Premier League após sobreviver a um grande susto em uma caótica vitória por 5 a 3 sobre o Sunderland, no Etihad Stadium. Antoine Semenyo liderou o ataque do time de Enzo Maresca, que abriu três pontos de vantagem na liderança da tabela depois de uma partida marcada por finalizações precisas e fragilidade defensiva.

  • Semenyo brilha enquanto o City mantém a sequência de vitórias

    O time de Maresca conquistou a quinta vitória consecutiva na campanha, garantindo que siga como a única equipe da divisão com 100% de aproveitamento. Antoine Semenyo foi o nome decisivo, balançando as redes duas vezes para esfriar as esperanças do Sunderland de uma enorme zebra. Os mandantes também viram Enzo Fernandez e Rayan Cherki deixarem os seus gols em um confronto eletrizante, que manteve o público no Etihad na ponta da cadeira durante toda a tarde.

    O resultado garante que Maresca dê continuidade ao seu início histórico de trajetória em Manchester. Ao assegurar esta mais recente vitória, o italiano se aproximou de um seleto grupo de técnicos: Enzo Maresca busca se tornar o sexto treinador a vencer seus cinco primeiros jogos de Premier League no comando de um clube. Embora os três pontos tenham sido conquistados no fim das contas, a forma da atuação dará muito em que pensar à comissão técnica, especialmente em relação a uma linha defensiva que teve dificuldades para conter a abordagem direta dos visitantes.

    • Publicidade

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