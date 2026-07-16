Thomas Tuchel vai pedir demissão do cargo de técnico da Inglaterra? O técnico dos Três Leões enfrenta uma coletiva de imprensa difícil após a derrota nas semifinais da Copa do Mundo para a Argentina

Apesar da decepção de não ter conseguido chegar à primeira final da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966, a posição de Tuchel parece segura. De acordo com a BBC, o diretor executivo da FA, Mark Bullingham, deu total apoio ao ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, e espera-se que Tuchel permaneça no cargo até a Euro 2028. Além disso, Tuchel também enfatizou que não renunciaria ao cargo.

“Vamos seguir com o contrato até a Eurocopa em casa”, admitiu Tuchel. “Estou ansioso por isso, embora, neste momento, seja difícil olhar tão longe no futuro.

“Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes das semifinais, então isso já é uma conquista. Ninguém quer ouvir isso no momento; eu também não, porque exigimos o máximo de nós mesmos. Essa é a natureza da competitividade.”



