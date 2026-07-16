getty
Traduzido por
Thomas Tuchel vai pedir demissão do cargo de técnico da Inglaterra? O técnico dos Três Leões enfrenta uma coletiva de imprensa difícil após a derrota nas semifinais da Copa do Mundo para a Argentina
As mudanças táticas de Tuchel resultaram em derrota
Tuchel assumiu a responsabilidade após a derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. A Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon antes de o técnico optar por um esquema com cinco defensores, decisão que permitiu à Argentina dominar a posse de bola e marcar dois gols no final da partida. O técnico dos Três Leões admitiu que a mudança tática não surtiu o efeito desejado. Em vez de proteger a vantagem, sua equipe perdeu o ímpeto à medida que a Argentina ganhava força na partida e completava a virada.
O técnico continua no comando dos Três Leões
Apesar da decepção de não ter conseguido chegar à primeira final da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966, a posição de Tuchel parece segura. De acordo com a BBC, o diretor executivo da FA, Mark Bullingham, deu total apoio ao ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, e espera-se que Tuchel permaneça no cargo até a Euro 2028. Além disso, Tuchel também enfatizou que não renunciaria ao cargo.
“Vamos seguir com o contrato até a Eurocopa em casa”, admitiu Tuchel. “Estou ansioso por isso, embora, neste momento, seja difícil olhar tão longe no futuro.
“Muitas grandes nações do futebol são eliminadas antes das semifinais, então isso já é uma conquista. Ninguém quer ouvir isso no momento; eu também não, porque exigimos o máximo de nós mesmos. Essa é a natureza da competitividade.”
Tuchel assume a culpa depois que sua aposta tática saiu pela culatra
Tuchel refletiu sobre a mudança tática que, no fim das contas, não conseguiu preservar a vantagem da Inglaterra. Embora aceitasse as críticas, ele insistiu que a decisão foi tomada em resposta ao desenrolar da partida.
“Decidimos passar para uma defesa com cinco jogadores porque os espaços estavam abertos demais. A Argentina jogou com mais ousadia, com mais ritmo e com a sensação de que talvez não tivesse mais nada a perder, o que a deixou mais solta e nos fez recuar”, explicou ele.
“Porque, obviamente, de repente passamos a jogar com a sensação de que tínhamos muito a perder. É claro que a responsabilidade é do técnico e, se as coisas não dão certo, é fácil dizer que foi um erro.”
No entanto, o técnico da Inglaterra ainda elogiou seus jogadores, apesar da dolorosa derrota, dizendo: “No momento, não tenho arrependimentos. A equipe deu tudo de si e estivemos muito, muito perto. Merecíamos estar ganhando por 1 a 0. Fizemos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias. A equipe esteve excelente – só não conseguimos levar isso até o fim.”
- (C)Getty Images
A Inglaterra pretende encerrar a competição em grande estilo
As esperanças da Inglaterra de conquistar a Copa do Mundo chegaram ao fim, mas a equipe de Tuchel ainda tem uma partida pela frente. Ela enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado; uma vitória garantiria a medalha de bronze e o melhor resultado dos Três Leões em uma Copa do Mundo masculina desde que conquistaram o troféu em casa, em 1966.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.