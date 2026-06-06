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Harry Kane England 2026Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Thomas Tuchel tranquiliza os torcedores ingleses, afirmando que Harry Kane está em “ótima forma” e não terá problemas com as condições “quentes” da Copa do Mundo

H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra
Copa do Mundo
Bayern de Munique
Heidenheim
Bundesliga

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, tranquilizou os torcedores, garantindo que o capitão Harry Kane está em plena forma física para a próxima Copa do Mundo. Apesar das temperaturas extenuantes na América do Norte, que ultrapassam os 35 graus Celsius, o técnico alemão insiste que seu craque está em ótima forma, magro e totalmente preparado para liderar o ataque com eficácia.

  • Tuchel descarta preocupações com o clima

    A comissão técnica da Inglaterra inicialmente temia que o intenso calor de junho na Flórida pudesse comprometer o desempenho físico do capitão. No entanto, o atacante de 32 anos dissipou completamente essas dúvidas ao liderar a intensidade durante os treinos defensivos de alta pressão em West Palm Beach. Kane chega ao estágio de pré-torneio após uma temporada extraordinária no Bayern de Munique, onde marcou 61 gols.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Técnico apoia o atacante carismático

    O técnico da seleção nacional destacou que o prolífico atacante demonstrou estar totalmente pronto durante os primeiros treinos do grupo. Defendendo sua principal arma ofensiva, Tuchel afirmou: “Ele está em excelente forma. Está pronto para jogar. Não precisamos nos preocupar com ele de forma alguma, mesmo que faça calor em junho. Ele me mostrou durante toda a semana que está pronto. É o nosso jogador-chave.

    “Ele parece em forma. Parece afiado e treina no mais alto nível. Tivemos um treino defensivo hoje e ele liderou a intensidade. Ele está tão acostumado com a pressão alta do Bayern de Munique e com o jogo intenso que eles praticam no campo adversário. Ele está liderando pelo exemplo. Acho que ele está na melhor forma.”

  • Desafiando as hierarquias estabelecidas desde cedo

    Tuchel esclareceu seus planos para a rotação do elenco durante os próximos jogos amistosos, confirmando que Kane jogará 45 minutos neste fim de semana e indicando como seus atacantes reservas serão utilizados.

    Explicando sua profundidade tática, Tuchel acrescentou: “Todos jogarão 45 minutos, o que nos dá continuidade ao longo da semana. Vamos tentar manter Harry em forma e colocá-lo em campo o máximo possível, mas esperamos ter a chance de não precisar escalá-lo em todas as partidas por 90 ou 120 minutos. Mas se os jogos forem acirrados, será que realmente faremos isso? Tiraremos nosso principal artilheiro do campo? Talvez não.”

    O técnico da Inglaterra indicou que Ollie Watkins ocupa o papel de segundo atacante atrás de Kane, deixando Ivan Toney para dar mais profundidade ao banco. Ele acrescentou: “Acho que Oli é mais o jogador que precisamos escalar no lugar de Harry, se acharmos que Harry não deve começar a partida. Ele consegue manter a intensidade alta, para manter a pressão, essa é a força de Oli. E Ivan é uma espécie de finalizador para nós.

    "Talvez seja uma tarefa especial tirar a atenção de Harry. Então temos um segundo atacante que é muito, muito bom na área. Ele é um bom cobrador de pênaltis. Ele treina em alto nível. Estou muito feliz com ele. Ele acabou de mostrar que foi certo levá-lo. Ele tem uma atitude brilhante. Temos algumas opções, mas Harry é, claro, o principal na frente."

  • england(C)Getty Images

    O confronto dos All Whites dá início à contagem regressiva

    Os Três Leões disputam um jogo de preparação em Tampa, com o objetivo de interromper uma sequência de dois jogos sem vitórias contra uma seleção da Nova Zelândia que, historicamente, tem enfrentado dificuldades contra adversários europeus.

    A atmosfera do torneio se intensificará significativamente no domingo, quando um quarteto do Arsenal, vencedor da Premier League, se juntar à equipe. Após um amistoso contra a Costa Rica, a seleção se deslocará para Kansas City antes de estrear na Campanha do Grupo L contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho.