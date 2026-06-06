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Thomas Tuchel tranquiliza os torcedores ingleses, afirmando que Harry Kane está em “ótima forma” e não terá problemas com as condições “quentes” da Copa do Mundo
Tuchel descarta preocupações com o clima
A comissão técnica da Inglaterra inicialmente temia que o intenso calor de junho na Flórida pudesse comprometer o desempenho físico do capitão. No entanto, o atacante de 32 anos dissipou completamente essas dúvidas ao liderar a intensidade durante os treinos defensivos de alta pressão em West Palm Beach. Kane chega ao estágio de pré-torneio após uma temporada extraordinária no Bayern de Munique, onde marcou 61 gols.
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Técnico apoia o atacante carismático
O técnico da seleção nacional destacou que o prolífico atacante demonstrou estar totalmente pronto durante os primeiros treinos do grupo. Defendendo sua principal arma ofensiva, Tuchel afirmou: “Ele está em excelente forma. Está pronto para jogar. Não precisamos nos preocupar com ele de forma alguma, mesmo que faça calor em junho. Ele me mostrou durante toda a semana que está pronto. É o nosso jogador-chave.
“Ele parece em forma. Parece afiado e treina no mais alto nível. Tivemos um treino defensivo hoje e ele liderou a intensidade. Ele está tão acostumado com a pressão alta do Bayern de Munique e com o jogo intenso que eles praticam no campo adversário. Ele está liderando pelo exemplo. Acho que ele está na melhor forma.”
Desafiando as hierarquias estabelecidas desde cedo
Tuchel esclareceu seus planos para a rotação do elenco durante os próximos jogos amistosos, confirmando que Kane jogará 45 minutos neste fim de semana e indicando como seus atacantes reservas serão utilizados.
Explicando sua profundidade tática, Tuchel acrescentou: “Todos jogarão 45 minutos, o que nos dá continuidade ao longo da semana. Vamos tentar manter Harry em forma e colocá-lo em campo o máximo possível, mas esperamos ter a chance de não precisar escalá-lo em todas as partidas por 90 ou 120 minutos. Mas se os jogos forem acirrados, será que realmente faremos isso? Tiraremos nosso principal artilheiro do campo? Talvez não.”
O técnico da Inglaterra indicou que Ollie Watkins ocupa o papel de segundo atacante atrás de Kane, deixando Ivan Toney para dar mais profundidade ao banco. Ele acrescentou: “Acho que Oli é mais o jogador que precisamos escalar no lugar de Harry, se acharmos que Harry não deve começar a partida. Ele consegue manter a intensidade alta, para manter a pressão, essa é a força de Oli. E Ivan é uma espécie de finalizador para nós.
"Talvez seja uma tarefa especial tirar a atenção de Harry. Então temos um segundo atacante que é muito, muito bom na área. Ele é um bom cobrador de pênaltis. Ele treina em alto nível. Estou muito feliz com ele. Ele acabou de mostrar que foi certo levá-lo. Ele tem uma atitude brilhante. Temos algumas opções, mas Harry é, claro, o principal na frente."
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O confronto dos All Whites dá início à contagem regressiva
Os Três Leões disputam um jogo de preparação em Tampa, com o objetivo de interromper uma sequência de dois jogos sem vitórias contra uma seleção da Nova Zelândia que, historicamente, tem enfrentado dificuldades contra adversários europeus.
A atmosfera do torneio se intensificará significativamente no domingo, quando um quarteto do Arsenal, vencedor da Premier League, se juntar à equipe. Após um amistoso contra a Costa Rica, a seleção se deslocará para Kansas City antes de estrear na Campanha do Grupo L contra a Croácia, em Dallas, no dia 17 de junho.