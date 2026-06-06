Thomas Tuchel tranquiliza os torcedores ingleses, afirmando que Harry Kane está em “ótima forma” e não terá problemas com as condições “quentes” da Copa do Mundo

Tuchel esclareceu seus planos para a rotação do elenco durante os próximos jogos amistosos, confirmando que Kane jogará 45 minutos neste fim de semana e indicando como seus atacantes reservas serão utilizados.

Explicando sua profundidade tática, Tuchel acrescentou: “Todos jogarão 45 minutos, o que nos dá continuidade ao longo da semana. Vamos tentar manter Harry em forma e colocá-lo em campo o máximo possível, mas esperamos ter a chance de não precisar escalá-lo em todas as partidas por 90 ou 120 minutos. Mas se os jogos forem acirrados, será que realmente faremos isso? Tiraremos nosso principal artilheiro do campo? Talvez não.”

O técnico da Inglaterra indicou que Ollie Watkins ocupa o papel de segundo atacante atrás de Kane, deixando Ivan Toney para dar mais profundidade ao banco. Ele acrescentou: “Acho que Oli é mais o jogador que precisamos escalar no lugar de Harry, se acharmos que Harry não deve começar a partida. Ele consegue manter a intensidade alta, para manter a pressão, essa é a força de Oli. E Ivan é uma espécie de finalizador para nós.

"Talvez seja uma tarefa especial tirar a atenção de Harry. Então temos um segundo atacante que é muito, muito bom na área. Ele é um bom cobrador de pênaltis. Ele treina em alto nível. Estou muito feliz com ele. Ele acabou de mostrar que foi certo levá-lo. Ele tem uma atitude brilhante. Temos algumas opções, mas Harry é, claro, o principal na frente."