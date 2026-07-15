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Bellingham TuchelGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

Thomas Tuchel se pronuncia sobre sua relação com Jude Bellingham após a resposta do astro da Inglaterra a uma “pergunta injusta” logo após a vitória nas quartas de final da Copa do Mundo

T. Tuchel
J. Bellingham
Inglaterra
Copa do Mundo

Thomas Tuchel se pronunciou para desmentir as especulações sobre uma ruptura dentro da seleção inglesa, insistindo que não há “nenhuma fissura” em seu relacionamento com Jude Bellingham. O técnico dos Três Leões afirmou que os dois estão “mais próximos do que nunca”, apesar de o astro do Real Madrid ter contestado publicamente a avaliação do seu técnico após a dramática vitória nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Noruega.

  • Tuchel culpa a mídia por “exagerar as coisas”

    A relação entre o técnico alemão e seu meio-campista-símbolo tem estado sob intenso escrutínio desde que a mãe de Tuchel descreveu algumas das travessuras de Bellingham em campo como “repulsivas” no verão passado. Embora tenha havido um pedido de desculpas na ocasião, a tensão ressurgiu após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação das quartas de final contra a Noruega. Apesar do resultado, Tuchel admitiu que “não estava satisfeito com o desempenho da equipe”, o que levou Bellingham a rebater, pedindo mais positividade.

    O técnico revelou que se reuniu com o elenco no dia seguinte para esclarecer as coisas, garantindo que não haja problemas pendentes antes do confronto nas semifinais contra a Argentina. “Fico me perguntando quem é que dá importância a essas coisas, né? Então, não há nada para dar importância e, se isso ganha destaque, é na mídia, é claro”, disse Tuchel àtalkSPORT.

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  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Como lidar com táticas “injustas” em entrevistas de emprego

    Tuchel não hesitou em defender a reação de Bellingham, destacando o desgaste físico e emocional de uma partida eliminatória de 120 minutos. “O que você espera de um jogador que acabou de jogar 120 minutos e deu literalmente tudo de si se você resumir o comentário do técnico dele, se não disser a ele que ‘ele foi de nível mundial’, se não disser a ele que ‘ele tem jogadas de nível mundial’”, explicou Tuchel.

    “Se você simplesmente cortar tudo isso e dizer a ele ‘ah, seu técnico disse que você jogou mal’, o que você espera? Sim, é claro que você recebe o comentário que recebe e, então, tenta exagerar, e as pessoas tentam criar mal-entendidos e divisões onde não há divisões. Nós viemos do mesmo lugar. Viemos de um espírito competitivo e eu sou um técnico competitivo. Eu levo esse time ao limite e essa foi a minha avaliação.

    “Acho que a pergunta foi injusta nesse momento em relação ao Jude, porque ele cortou todos os elogios da minha avaliação e perguntou apenas sobre os pontos críticos, então eu consigo entender. O que você espera de um jogador que acabou de dar tudo de si e está ali na frente de um microfone em uma entrevista relâmpago?”

  • Respondendo à provocação de Bellingham sobre a carreira

    Em suas declarações pós-jogo, Bellingham pareceu fazer uma crítica à modesta trajetória de jogador de Tuchel, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições” ou contra um jogador do calibre de Erling Haaland. Tuchel rejeitou a ideia de que a falta de experiência como jogador de elite prejudique sua autoridade como técnico. Ele continua confiante de que seu vínculo com o jogador de 23 anos permanece intacto, apesar da troca de farpas.

    “É o que é, mas estamos tão próximos quanto sempre estivemos, e mais próximos do que nunca”, acrescentou Tuchel. “Dá para ver isso em campo. A energia e a mentalidade no elenco estão excelentes nos últimos dias e estamos prontos para dar tudo amanhã.”

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  • Thomas TuchelGetty Images

    A analogia do jóquei e do cavalo

    Ao refletir sobre sua trajetória até o banco de reservas da seleção da Inglaterra, Tuchel admitiu que ainda mantém a humildade de alguém que nunca esperava alcançar essas alturas. “Eu ainda gostaria de ter uma carreira como jogador, esse era o meu sonho”, disse o ex-técnico do Chelsea. “Nunca pensei em ser técnico, nunca sonhei em ser técnico nesse nível, então acho que isso é basicamente o sonho. Sinto-me muito humilde também à beira do campo e, de vez em quando, logo antes da partida, me ocorre: ‘Eu não poderia jogar aqui nesta ocasião’.”

    No entanto, ele foi rápido em ressaltar que a perspicácia tática não depende da trajetória de alguém em campo. “Não acho que seja preciso ter jogado [para ser técnico]. Tem uma frase engraçada: não é preciso ser um cavalo para ser um bom jóquei!”, brincou.

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