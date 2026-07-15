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Thomas Tuchel se pronuncia sobre sua relação com Jude Bellingham após a resposta do astro da Inglaterra a uma “pergunta injusta” logo após a vitória nas quartas de final da Copa do Mundo
Tuchel culpa a mídia por “exagerar as coisas”
A relação entre o técnico alemão e seu meio-campista-símbolo tem estado sob intenso escrutínio desde que a mãe de Tuchel descreveu algumas das travessuras de Bellingham em campo como “repulsivas” no verão passado. Embora tenha havido um pedido de desculpas na ocasião, a tensão ressurgiu após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação das quartas de final contra a Noruega. Apesar do resultado, Tuchel admitiu que “não estava satisfeito com o desempenho da equipe”, o que levou Bellingham a rebater, pedindo mais positividade.
O técnico revelou que se reuniu com o elenco no dia seguinte para esclarecer as coisas, garantindo que não haja problemas pendentes antes do confronto nas semifinais contra a Argentina. “Fico me perguntando quem é que dá importância a essas coisas, né? Então, não há nada para dar importância e, se isso ganha destaque, é na mídia, é claro”, disse Tuchel àtalkSPORT.
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Como lidar com táticas “injustas” em entrevistas de emprego
Tuchel não hesitou em defender a reação de Bellingham, destacando o desgaste físico e emocional de uma partida eliminatória de 120 minutos. “O que você espera de um jogador que acabou de jogar 120 minutos e deu literalmente tudo de si se você resumir o comentário do técnico dele, se não disser a ele que ‘ele foi de nível mundial’, se não disser a ele que ‘ele tem jogadas de nível mundial’”, explicou Tuchel.
“Se você simplesmente cortar tudo isso e dizer a ele ‘ah, seu técnico disse que você jogou mal’, o que você espera? Sim, é claro que você recebe o comentário que recebe e, então, tenta exagerar, e as pessoas tentam criar mal-entendidos e divisões onde não há divisões. Nós viemos do mesmo lugar. Viemos de um espírito competitivo e eu sou um técnico competitivo. Eu levo esse time ao limite e essa foi a minha avaliação.
“Acho que a pergunta foi injusta nesse momento em relação ao Jude, porque ele cortou todos os elogios da minha avaliação e perguntou apenas sobre os pontos críticos, então eu consigo entender. O que você espera de um jogador que acabou de dar tudo de si e está ali na frente de um microfone em uma entrevista relâmpago?”
Respondendo à provocação de Bellingham sobre a carreira
Em suas declarações pós-jogo, Bellingham pareceu fazer uma crítica à modesta trajetória de jogador de Tuchel, afirmando: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições” ou contra um jogador do calibre de Erling Haaland. Tuchel rejeitou a ideia de que a falta de experiência como jogador de elite prejudique sua autoridade como técnico. Ele continua confiante de que seu vínculo com o jogador de 23 anos permanece intacto, apesar da troca de farpas.
“É o que é, mas estamos tão próximos quanto sempre estivemos, e mais próximos do que nunca”, acrescentou Tuchel. “Dá para ver isso em campo. A energia e a mentalidade no elenco estão excelentes nos últimos dias e estamos prontos para dar tudo amanhã.”
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A analogia do jóquei e do cavalo
Ao refletir sobre sua trajetória até o banco de reservas da seleção da Inglaterra, Tuchel admitiu que ainda mantém a humildade de alguém que nunca esperava alcançar essas alturas. “Eu ainda gostaria de ter uma carreira como jogador, esse era o meu sonho”, disse o ex-técnico do Chelsea. “Nunca pensei em ser técnico, nunca sonhei em ser técnico nesse nível, então acho que isso é basicamente o sonho. Sinto-me muito humilde também à beira do campo e, de vez em quando, logo antes da partida, me ocorre: ‘Eu não poderia jogar aqui nesta ocasião’.”
No entanto, ele foi rápido em ressaltar que a perspicácia tática não depende da trajetória de alguém em campo. “Não acho que seja preciso ter jogado [para ser técnico]. Tem uma frase engraçada: não é preciso ser um cavalo para ser um bom jóquei!”, brincou.
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