Thomas Tuchel se pronuncia sobre sua relação com Jude Bellingham após a resposta do astro da Inglaterra a uma “pergunta injusta” logo após a vitória nas quartas de final da Copa do Mundo

Tuchel não hesitou em defender a reação de Bellingham, destacando o desgaste físico e emocional de uma partida eliminatória de 120 minutos. “O que você espera de um jogador que acabou de jogar 120 minutos e deu literalmente tudo de si se você resumir o comentário do técnico dele, se não disser a ele que ‘ele foi de nível mundial’, se não disser a ele que ‘ele tem jogadas de nível mundial’”, explicou Tuchel.

“Se você simplesmente cortar tudo isso e dizer a ele ‘ah, seu técnico disse que você jogou mal’, o que você espera? Sim, é claro que você recebe o comentário que recebe e, então, tenta exagerar, e as pessoas tentam criar mal-entendidos e divisões onde não há divisões. Nós viemos do mesmo lugar. Viemos de um espírito competitivo e eu sou um técnico competitivo. Eu levo esse time ao limite e essa foi a minha avaliação.

“Acho que a pergunta foi injusta nesse momento em relação ao Jude, porque ele cortou todos os elogios da minha avaliação e perguntou apenas sobre os pontos críticos, então eu consigo entender. O que você espera de um jogador que acabou de dar tudo de si e está ali na frente de um microfone em uma entrevista relâmpago?”