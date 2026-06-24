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Thomas Tuchel se pronuncia sobre Harry Kane depois que o capitão da Inglaterra passou por um momento chocante em um grande torneio, no empate contra Gana
Tuchel mantém sua confiança no capitão
Apesar de ter tido quase 80% de posse de bola, a Inglaterra não conseguiu abrir o placar, e Kane passou praticamente despercebido durante toda a partida. Quando questionado sobre sua dependência do atacante do Bayern de Munique, Tuchel manteve-se firme quanto à importância de seu craque para a equipe.
“A Argentina depende demais de [Lionel] Messi e a França depende demais de [Kylian] Mbappé? É assim que as coisas são”, disse Tuchel aos repórteres após a partida. “Eles são jogadores de nível mundial e fazem o que normalmente fazem. Todos estão se empenhando e tivemos três artilheiros diferentes na primeira partida. Contar com o Harry é algo natural, porque ele adora a responsabilidade e a assume... Contamos com o Harry porque podemos, porque ele é nosso atacante, mas não dependemos demais dele.”
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O pior desempenho de Kane em toda a história do torneio
As estatísticas do confronto desta terça-feira são desanimadoras para o capitão da Inglaterra. Marcado de perto por uma defesa recuada orquestrada por Carlos Queiroz, Kane teve dificuldades para exercer qualquer influência real contra Gana. De acordo com a Opta, ele registrou apenas 19 toques na bola – seu menor total já registrado em uma partida de grande torneio pela Inglaterra ao jogar os 90 minutos completos. A falta de assistências ficou evidente, já que as estrelas criativas da Inglaterra viram seus caminhos bloqueados repetidas vezes. Kane conseguiu encontrar uma breve oportunidade no final da partida, mas mandou a bola por cima do travessão.
Ao abordar o cerco tático e aquela falha no final, o técnico alemão observou: “Ele não esteve envolvido tanto quanto gostaríamos, mas o campo estava muito, muito estreito. Nossos dois zagueiros centrais eram responsáveis pela construção das jogadas e, então, era basicamente oito contra dez. Era difícil encontrar espaço. Os poucos momentos que ele teve foram apenas azar. A última chance normalmente seria um gol claro e teria nos dado uma vitória merecida.”
Com o atacante sem receber passes e incapaz de converter sua única chance clara, a falta de participação geral do capitão levantou dúvidas sobre se ele deveria ter sido substituído por jogadores mais descansados nos minutos finais.
Não há espaço para Toney nem para Watkins
Apesar da falta de gols, Tuchel optou por não utilizar suas outras opções no ataque, deixando Ivan Toney e Ollie Watkins no banco pelo segundo jogo consecutivo. A decisão de manter Kane em campo durante toda a partida foi uma escolha deliberada do técnico, que rejeitou a ideia de substituir seu camisa nove mesmo quando o jogo clamava por um perfil diferente.
Quando questionado sobre por que não recorreu aos outros atacantes, Tuchel deu uma resposta direta: “Trocar Harry Kane em uma partida que está empatada em 0 a 0?! Tirar o Harry, né?” Embora Bukayo Saka e Marcus Rashford tenham entrado em campo, os atacantes de ofício reservas permaneceram sem jogar, e Tuchel admitiu mais tarde que “não tinha ideia” se o próximo confronto contra o Panamá representaria uma oportunidade para a rotação dos atacantes.
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Um apelo à paciência dos torcedores
Com a Inglaterra ainda na liderança do Grupo L após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia, Tuchel pede aos torcedores que não entrem em pânico. O clima no Gillette Stadium ficou um pouco tenso à medida que os minutos se esgotavam sem que houvesse um gol decisivo, mas o técnico insiste que a dificuldade do grupo deve ser respeitada.
“É um torneio longo”, acrescentou Tuchel. “Os rapazes deram tudo de si e, mais uma vez, jogaram com a energia certa. Sei que é uma partida muito difícil e, nesse caso, se um time tenta jogar e avançar contra esse bloco defensivo fechado, você não encontra espaços e fica difícil criar chances; pode ser difícil de assistir e não é tão emocionante quanto ver dois times tentando vencer em uma partida mais aberta. Nós sabemos disso. Sempre tentamos entreter nossos torcedores. Hoje foi difícil, espero que eles não percam a confiança.”