Thomas Tuchel se pronuncia sobre Harry Kane depois que o capitão da Inglaterra passou por um momento chocante em um grande torneio, no empate contra Gana

As estatísticas do confronto desta terça-feira são desanimadoras para o capitão da Inglaterra. Marcado de perto por uma defesa recuada orquestrada por Carlos Queiroz, Kane teve dificuldades para exercer qualquer influência real contra Gana. De acordo com a Opta, ele registrou apenas 19 toques na bola – seu menor total já registrado em uma partida de grande torneio pela Inglaterra ao jogar os 90 minutos completos. A falta de assistências ficou evidente, já que as estrelas criativas da Inglaterra viram seus caminhos bloqueados repetidas vezes. Kane conseguiu encontrar uma breve oportunidade no final da partida, mas mandou a bola por cima do travessão.

Ao abordar o cerco tático e aquela falha no final, o técnico alemão observou: “Ele não esteve envolvido tanto quanto gostaríamos, mas o campo estava muito, muito estreito. Nossos dois zagueiros centrais eram responsáveis pela construção das jogadas e, então, era basicamente oito contra dez. Era difícil encontrar espaço. Os poucos momentos que ele teve foram apenas azar. A última chance normalmente seria um gol claro e teria nos dado uma vitória merecida.”

Com o atacante sem receber passes e incapaz de converter sua única chance clara, a falta de participação geral do capitão levantou dúvidas sobre se ele deveria ter sido substituído por jogadores mais descansados nos minutos finais.