Thomas Tuchel revela sua política em relação às transferências de jogadores ingleses durante a Copa do Mundo, em meio a especulações sobre Elliot Anderson, Morgan Rogers e outros

Em vez de impor uma proibição rígida às discussões sobre transferências, Tuchel optou por uma política flexível, destinada a equilibrar o bem-estar dos jogadores com o objetivo do Inglaterra de ter um bom desempenho em campo. Em declarações aos repórteres durante sua primeira coletiva de imprensa nos Estados Unidos, Tuchel disse: “É uma questão de bom senso. Não gostaria que [negociações de transferência fossem feitas] na véspera de uma partida, ou no dia da partida, essa é a política. Talvez dois dias antes também, mas vamos ver.

“Mas quanto ao resto — se for feito de forma privada, eficiente e discreta —, então estamos sempre dispostos a ajudar. É importante ter clareza em relação a qualquer jogador. Se alguém tiver a chance de mudar de clube, não vamos impedir.”

Abordando as distrações criadas pelas especulações sobre transferências, Tuchel disse: “Seria o ideal, mas a vida real não é assim. A questão é o quanto devemos nos preocupar. Se eu dissesse aos jogadores para não se preocuparem com isso agora, os telefones deles ainda assim ficariam lotados de ligações. Como queremos controlar isso?”