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Thomas Tuchel revela sua política em relação às transferências de jogadores ingleses durante a Copa do Mundo, em meio a especulações sobre Elliot Anderson, Morgan Rogers e outros
Tuchel adota uma postura pragmática em relação às transferências durante o torneio
Tuchel delineou a abordagem da Inglaterra em relação às transferências durante a Copa do Mundo, ressaltando que os jogadores não serão impedidos de concluir transferências para outros clubes enquanto estiverem a serviço da seleção. No entanto, ele deixou claro que quaisquer negociações não devem interferir nos preparativos para as partidas.
Vários jogadores da Inglaterra enfrentam incertezas quanto ao futuro nos seus clubes, incluindo Morgan Rogers, Elliot Anderson e Marcus Rashford. Enquanto isso, John Stones se encontra na situação incomum de participar do torneio como jogador sem contrato.
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Tuchel explica as regras relativas às negociações de transferências
Em vez de impor uma proibição rígida às discussões sobre transferências, Tuchel optou por uma política flexível, destinada a equilibrar o bem-estar dos jogadores com o objetivo do Inglaterra de ter um bom desempenho em campo. Em declarações aos repórteres durante sua primeira coletiva de imprensa nos Estados Unidos, Tuchel disse: “É uma questão de bom senso. Não gostaria que [negociações de transferência fossem feitas] na véspera de uma partida, ou no dia da partida, essa é a política. Talvez dois dias antes também, mas vamos ver.
“Mas quanto ao resto — se for feito de forma privada, eficiente e discreta —, então estamos sempre dispostos a ajudar. É importante ter clareza em relação a qualquer jogador. Se alguém tiver a chance de mudar de clube, não vamos impedir.”
Abordando as distrações criadas pelas especulações sobre transferências, Tuchel disse: “Seria o ideal, mas a vida real não é assim. A questão é o quanto devemos nos preocupar. Se eu dissesse aos jogadores para não se preocuparem com isso agora, os telefones deles ainda assim ficariam lotados de ligações. Como queremos controlar isso?”
Tuchel reconhece que as especulações sobre transferências fazem parte do futebol moderno
Tuchel acredita que tentar bloquear completamente o contato entre jogadores e clubes durante um grande torneio não é realista. Em vez disso, ele quer que os jogadores tenham estabilidade suficiente para se concentrarem em suas responsabilidades com a Inglaterra.
“Estou sempre disponível para ajudar, estou sempre disponível para acalmar os ânimos”, disse ele. “Devemos ajudá-los a ter seu próprio ambiente, onde possam lidar com as distrações e mergulhar de cabeça, concentrar-se e dar o máximo para cumprir o papel que definimos para eles. Eu entendo a distração quando os clubes querem contratá-lo, e diretores esportivos, agentes e treinadores estão tentando falar com você por telefone. É uma realidade.
“Sempre recomendaremos que um jogador tome uma decisão antes do início de um torneio e o mais cedo possível, mas nem sempre isso é possível para o jogador. Não estamos sozinhos nisso, é assim que as coisas funcionam.”
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A Inglaterra volta sua atenção para o amistoso contra a Nova Zelândia
O foco imediato da Inglaterra é uma série de amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, antes da estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho. A seleção também enfrentará o Panamá e Gana no Grupo L.