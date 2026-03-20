Thomas Tuchel revela plano para “dividir” a seleção inglesa, ao explicar por que convocou 35 jogadores

A Inglaterra enfrenta o Uruguai em Wembley no dia 27 de março, antes de enfrentar o Japão quatro dias depois; ambos os jogos representam a última oportunidade para os jogadores menos titulares disputarem uma vaga na viagem à América do Norte neste verão. Tuchel não perdeu tempo para esclarecer a confusão em torno da convocação de 35 jogadores para a próxima janela de jogos, explicando que o elenco funcionaria essencialmente como dois grupos distintos ao longo das duas partidas.

Em entrevista à FA após anunciar a convocação, o técnico da Inglaterra concedeu uma longa entrevista. “Parece muito. Na verdade, são 19 jogadores de linha e quatro goleiros de terça a sábado e, depois, acho que são 22 jogadores de linha e três ou quatro goleiros na segunda partida, então ninguém precisa ficar na arquibancada em nenhuma das partidas”, disse ele.

“Jogadoras que agora estão fortemente envolvidas no futebol europeu e são titulares em seus clubes, com mais de 3.500, às vezes mais de 4.000 minutos, e que estiveram conosco em setembro, outubro e novembro — elas tiveram alguns dias de folga. Acreditamos que todos nos beneficiaremos desse descanso. Eles voltam revigorados e com fome de vitória para a segunda partida contra o Japão. Isso nos dá a oportunidade de observar alguns novos jogadores e aqueles que não jogaram tanto nos últimos três estágios. É uma boa oportunidade para eles impressionarem e merecem também toda a nossa atenção.”