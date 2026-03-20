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Thomas Tuchel revela plano para “dividir” a seleção inglesa, ao explicar por que convocou 35 jogadores
Tuchel explica a divisão do elenco
A Inglaterra enfrenta o Uruguai em Wembley no dia 27 de março, antes de enfrentar o Japão quatro dias depois; ambos os jogos representam a última oportunidade para os jogadores menos titulares disputarem uma vaga na viagem à América do Norte neste verão. Tuchel não perdeu tempo para esclarecer a confusão em torno da convocação de 35 jogadores para a próxima janela de jogos, explicando que o elenco funcionaria essencialmente como dois grupos distintos ao longo das duas partidas.
Em entrevista à FA após anunciar a convocação, o técnico da Inglaterra concedeu uma longa entrevista. “Parece muito. Na verdade, são 19 jogadores de linha e quatro goleiros de terça a sábado e, depois, acho que são 22 jogadores de linha e três ou quatro goleiros na segunda partida, então ninguém precisa ficar na arquibancada em nenhuma das partidas”, disse ele.
“Jogadoras que agora estão fortemente envolvidas no futebol europeu e são titulares em seus clubes, com mais de 3.500, às vezes mais de 4.000 minutos, e que estiveram conosco em setembro, outubro e novembro — elas tiveram alguns dias de folga. Acreditamos que todos nos beneficiaremos desse descanso. Eles voltam revigorados e com fome de vitória para a segunda partida contra o Japão. Isso nos dá a oportunidade de observar alguns novos jogadores e aqueles que não jogaram tanto nos últimos três estágios. É uma boa oportunidade para eles impressionarem e merecem também toda a nossa atenção.”
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O técnico da Inglaterra está ansioso para avaliar novos jogadores
A convocatória inclui dois jogadores que ainda não estrearam pela seleção: o goleiro Jason Steele, de 35 anos, do Brighton, e o meio-campista James Garner, do Everton. Tuchel está ansioso para ver ambos vestindo a camisa da Inglaterra. Steele, explicou ele, está sendo considerado para uma função específica. “Ele vai apoiar o grupo de goleiros, apoiar o treinador de goleiros, apoiar o grupo de cobrança de pênaltis e tirar muito peso dos ombros dos outros. É por isso que precisamos de um jogador experiente, com qualidade, experiência e a energia e atitude certas.”
Sobre Garner, Tuchel acrescentou: “James Garner está tendo uma temporada fantástica. Ele está sempre disponível para o Everton. Ele joga em várias posições: lateral-direito, lateral-esquerdo, seis, oito. Ele é rápido, tem um chute preciso e cobra todas as jogadas ensaiadas. Acho que ele merece. É um jogador um pouco subestimado. Já o vi muitas vezes ao vivo e estou convencido de sua qualidade e seu caráter.”
A confiança de Tuchel nos jogadores do Manchester United
A convocação de Harry Maguire e Kobbie Mainoo reflete a reviravolta do United sob o comando de Michael Carrick, com Tuchel deixando claro que ambas as convocações estão diretamente ligadas ao desempenho dos jogadores desde que o técnico interino chegou a Old Trafford, em janeiro. “Harry simplesmente merece. Ele tem, especialmente desde que Michael Carrick assumiu, apresentado atuações muito, muito boas e resultados fantásticos, e é uma figura-chave no elenco do Man United, que agora está em terceiro lugar e em uma excelente fase. Ele é um dos principais responsáveis por isso. Ele tem qualidades excepcionais em jogadas ensaiadas, então estou feliz que ele tenha encontrado seu caminho de volta para nós.”
Sobre Mainoo, Tuchel fez elogios semelhantes: “Kobbie é como o Harry. Uma parte importante da história de sucesso do Man United nos últimos tempos. Ele joga o tempo todo e ouço muitas coisas boas da FA e de outros jogadores, e vejo a qualidade dele. A disputa está acirrada para ele.”
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Faltam dois jogos para causar boa impressão
Com o contrato de Tuchel agora prorrogado até a Euro 2028, talvez seja possível analisar algumas das convocações deste mês sob uma perspectiva de longo prazo. Mas o foco imediato está na Copa do Mundo. Tanto o Uruguai quanto o Japão são adversários de alto nível, e Tuchel afirma que espera nada menos do que o máximo empenho de ambos os grupos em sua seleção inglesa. “Estou convencido de que precisamos de duas equipes com fome de vitória, porque os adversários são muito diferentes um do outro, mas são times de futebol muito, muito bons. Precisamos de qualidade de ponta, precisamos de fome e entusiasmo para criar emoção. Esse é o nosso objetivo”, disse ele.
“Estou feliz com a chegada do primeiro grupo, muitos jogadores jovens, muitos rostos novos, jogadores com quem ainda não trabalhei, jogadores que talvez não tenham tido tantos minutos de jogo recentemente. Depois, fico feliz quando os rapazes que contribuíram muito em setembro, outubro e novembro voltam para manter o padrão onde estava e, imediatamente, elevarem ainda mais o nível.”
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