Thomas Tuchel recebe um incentivo para a Copa do Mundo, já que Marcus Rashford e Declan Rice superam os obstáculos físicos - mas Bukayo Saka fica no banco

Houve um suspiro coletivo de alívio no elenco da Inglaterra ao se ver que Marcus Rashford e Declan Rice participaram integralmente do treino de sábado. Rashford, que marcou um gol ao sair do banco na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, vinha se recuperando de um pequeno problema muscular, enquanto Rice foi substituído aos 72 minutos daquela partida de estreia devido a um desconforto na região lombar e no tendão da coxa.

De acordo com o The Guardian, ambos os jogadores pareciam se movimentar livremente durante os exercícios de passe, enquanto Tuchel conduzia o treino do time. Rice, vice-capitão da equipe e peça fundamental no meio-campo, deve manter sua vaga no time titular, enquanto Rashford disputa com Anthony Gordon uma vaga na ala esquerda, após comprovar sua boa forma física após o dia de descanso na sexta-feira.