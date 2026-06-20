AFP
Traduzido por
Thomas Tuchel recebe um incentivo para a Copa do Mundo, já que Marcus Rashford e Declan Rice superam os obstáculos físicos - mas Bukayo Saka fica no banco
Dupla importante volta aos treinos completos
Houve um suspiro coletivo de alívio no elenco da Inglaterra ao se ver que Marcus Rashford e Declan Rice participaram integralmente do treino de sábado. Rashford, que marcou um gol ao sair do banco na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, vinha se recuperando de um pequeno problema muscular, enquanto Rice foi substituído aos 72 minutos daquela partida de estreia devido a um desconforto na região lombar e no tendão da coxa.
De acordo com o The Guardian, ambos os jogadores pareciam se movimentar livremente durante os exercícios de passe, enquanto Tuchel conduzia o treino do time. Rice, vice-capitão da equipe e peça fundamental no meio-campo, deve manter sua vaga no time titular, enquanto Rashford disputa com Anthony Gordon uma vaga na ala esquerda, após comprovar sua boa forma física após o dia de descanso na sexta-feira.
- Getty Images Sport
Saka continua sendo uma preocupação em termos de condicionamento físico
Embora as notícias tenham sido positivas em relação a Rashford e Rice, Bukayo Saka continua sendo tratado com extrema cautela. O ponta do Arsenal não se juntou ao grupo principal no gramado em Kansas City, permanecendo, em vez disso, em recinto fechado para seguir um programa de condicionamento físico individual personalizado. Parece quase certo que Saka voltará a começar no banco de reservas no confronto desta terça-feira contra Gana, em Boston.
Tuchel tem sido franco sobre os desafios enfrentados por seu atacante estrela, revelando que Saka está lidando atualmente com um problema persistente no tendão de Aquiles. Apesar de sua importância para o ataque dos Three Lions, a comissão médica hesita em arriscá-lo por 90 minutos completos, especialmente depois que ele teve sua participação limitada a uma breve aparição durante a partida de estreia em Dallas no início desta semana.
Madueke deve se beneficiar da cautela
Como é improvável que Saka seja titular, a porta permanece aberta para que Noni Madueke continue sua sequência na equipe. Madueke atuou na ala direita contra a Croácia e é o principal candidato a manter sua vaga, enquanto a Inglaterra busca consolidar sua posição na liderança do Grupo L. A abordagem cautelosa de Tuchel em relação a Saka sugere que ele está poupando o ponta para as fases eliminatórias do torneio.
Tuchel comentou a situação, afirmando: “Saka está lidando com um problema no tendão de Aquiles e ainda não está pronto para jogar os 90 minutos completos.” Essa admissão sincera confirma que a comissão técnica está priorizando a disponibilidade a longo prazo em detrimento de partidas como titular imediatas, confiando na profundidade de um elenco que se mostrou potente na exibição do segundo tempo contra a Croácia.
- Getty Images Sport
Kane busca o recorde absoluto
Harry Kane busca manter sua excelente fase contra Gana e aumentar sua contagem na Copa do Mundo, depois de ter levado seu total no torneio para 10 gols com dois gols contra a Croácia.
Com os dois gols marcados recentemente, o atacante do Bayern de Munique igualou o recorde de longa data de Gary Lineker como o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra na história da Copa do Mundo, e agora tem uma oportunidade de ouro para superar Lineker e assumir o recorde de forma definitiva.