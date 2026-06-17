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Thomas Tuchel recebe alerta sobre uma “Copa do Mundo desastrosa” após “decisão estranha” - e Harry Redknapp explica o que poderia levar o técnico da Inglaterra a se demitir
Tuchel assinou extensão de contrato até a Euro 2028
Depois de conquistar títulos nacionais e uma coroa da Liga dos Campeões durante suas passagens pelo Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, Tuchel aceitou começar a beber do suposto cálice envenenado da Inglaterra a partir do início de 2025.
Ele comandou uma campanha impecável nas eliminatórias para a Copa do Mundo — conquistando o máximo de pontos e sem sofrer nenhum gol —, mas nem todos foram conquistados pelo estilo de futebol apresentado por um técnico que prometeu mudanças, mas que, em muitos aspectos, tem se assemelhado ao seu antecessor, Sir Gareth Southgate.
Vencer é, é claro, tudo o que importa, e Tuchel pode se tornar o homem que porá fim a 60 anos de sofrimento em 2026, quando o futebol finalmente voltar para casa após seis décadas vagando sem rumo pelo deserto internacional.
A Federação Inglesa de Futebol está tão confiante de que tem o técnico certo no comando que uma prorrogação de contrato até a Euro 2028 — que será disputada em solo britânico e irlandês — já foi assinada, selada e confirmada.
Isso causou espanto por lá, já que Tuchel ainda não provou nada em competições realmente acirradas, e já surgiram questionamentos sobre o que aconteceria com esses termos caso os Três Leões deixassem a América do Norte neste verão com o rabo entre as pernas.
Será que Tuchel deixaria o cargo após a Copa do Mundo de 2026?
Questionado sobre se novos contratos deveriam sempre ser conquistados, em vez de concedidos de graça, o ex-técnico do Tottenham e do West Ham, Redknapp — falando em parceria com a BuzzBallz — contou ao GOAL como uma situação promissora pode se deteriorar rapidamente: “Foi uma decisão estranha. Vamos torcer para que ele conquiste isso.
“Se a Inglaterra tiver uma Copa do Mundo desastrosa, ele vai sofrer críticas, sejamos sinceros. Todo mundo passa por isso com a Inglaterra. Já tivemos grandes nomes, grandes treinadores, que foram massacrados ao longo dos anos. Até mesmo o grande Bobby Robson sofreu sua cota de críticas e ataques. Graham Taylor — um grande homem, uma pessoa adorável — todos eles passaram por isso.
“Se tivermos uma Copa do Mundo desastrosa, acho que você vai receber tanta crítica que provavelmente não vai querer ficar por aqui!”
Grandes artistas: Quem emociona os fãs na era moderna?
Tuchel deixou claro que fará as coisas do seu jeito; o técnico de 52 anos causou certa polêmica com decisões ousadas na escolha dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Alguns dos que ficaram de fora são considerados por Redknapp como o tipo de jogador que proporciona espetáculo, algo que hoje em dia é escasso no futebol moderno.
Questionado sobre quais jogadores ele pagaria de bom grado para assistir, um homem que já foi preterido pela FA para assumir funções de treinador da seleção disse: “Não há mais aqueles jogadores carismáticos de antigamente; para ser totalmente sincero, não há mais tantos jogadores que me façam levantar da cadeira.
“Adoro jogadores com talento de verdade, que sabem fazer jogadas, driblar adversários e mudar o rumo de uma partida. Gosto do Cole Palmer quando ele está em grande forma. Obviamente, ele não foi para a Copa do Mundo, ficou de fora. O Phil Foden também; são dois dos jogadores que adoro assistir — dois rapazes ingleses que gosto de ver em campo. Gosto do [Eberechi] Eze, do Arsenal; acho que, quando ele recebe a bola, tem uma habilidade incrível de fazer as coisas acontecerem.
“O Manchester United, no momento, não tem realmente esses jogadores especiais como tinha no passado, na época do Fergie [Sir Alex Ferguson]. Há jogadores por aí, mas eu gostaria de ver mais gente com capacidade de fazer algo especial.
“Acho que, hoje em dia, para muitos dos jovens que entram nas academias, tudo gira em torno de passe, passe, passe. Quero ver jogadores driblando. Ainda quero ver jogadores pegarem a bola e conseguirem passar por alguém no um contra um. Não vejo muito disso atualmente.
“Odeio quando vejo alas receberem a bola e passarem para trás ou para o lado quando estão em situação de um contra um com um zagueiro. Antigamente, você seria massacrado se fizesse isso sem tentar driblar o zagueiro, mas infelizmente é assim que as coisas estão hoje.”
- BuzzBallz
Copa do Mundo de 2026: Inglaterra e Tuchel esperam emocionar na América do Norte
A Inglaterra espera gerar muita emoção ao longo do próximo mês, com sua mais recente campanha na Copa do Mundo prestes a começar na quarta-feira, quando enfrentará a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. Redknapp estará entre aqueles que assistirão de longe, na esperança de que alguém — incluindo Tuchel — consiga deixá-lo empolgado e lhe dê motivos para comemorar.
A BuzzBallz tem a missão de trazer de volta a diversão ao mundo dos torcedores de futebol neste verão — incentivando os fãs a se envolverem e a abraçarem o lado mais descontraído do esporte. Para marcar os 21.866 dias desde a última vez que a Inglaterra conquistou um grande troféu internacional, a marca cult de bebidas prontas para beber BuzzBallz está distribuindo 21.866 produtos aos torcedores que compartilharem fotos ou vídeos criativos, engraçados e inesperados nas redes sociais, mostrando onde suas bebidas BuzzBallz apareceram durante o torneio.