Thomas Tuchel recebe alerta sobre uma “Copa do Mundo desastrosa” após “decisão estranha” - e Harry Redknapp explica o que poderia levar o técnico da Inglaterra a se demitir

Depois de conquistar títulos nacionais e uma coroa da Liga dos Campeões durante suas passagens pelo Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, Tuchel aceitou começar a beber do suposto cálice envenenado da Inglaterra a partir do início de 2025.

Ele comandou uma campanha impecável nas eliminatórias para a Copa do Mundo — conquistando o máximo de pontos e sem sofrer nenhum gol —, mas nem todos foram conquistados pelo estilo de futebol apresentado por um técnico que prometeu mudanças, mas que, em muitos aspectos, tem se assemelhado ao seu antecessor, Sir Gareth Southgate.

Vencer é, é claro, tudo o que importa, e Tuchel pode se tornar o homem que porá fim a 60 anos de sofrimento em 2026, quando o futebol finalmente voltar para casa após seis décadas vagando sem rumo pelo deserto internacional.

A Federação Inglesa de Futebol está tão confiante de que tem o técnico certo no comando que uma prorrogação de contrato até a Euro 2028 — que será disputada em solo britânico e irlandês — já foi assinada, selada e confirmada.

Isso causou espanto por lá, já que Tuchel ainda não provou nada em competições realmente acirradas, e já surgiram questionamentos sobre o que aconteceria com esses termos caso os Três Leões deixassem a América do Norte neste verão com o rabo entre as pernas.